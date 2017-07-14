Согласие колеса с автомобилем

Петр Саруханов / «Новая»

На запутавший всех вопрос: «Нужен ли договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным центром и Татарстаном?» — имеется четкий ответ: «А черт его знает!»

Если сторонник и противник договора после предварительного обмена мнениями и промежуточного предложения: «Выйдем, поговорим!» — все-таки выйдут, а после того как их разнимут, все-таки поговорят, вполне может оказаться, что оба правы.

Выяснится, что договор между центром и регионом — признак федерализма. И это хорошо, тем более что нет никаких других признаков.

Но выяснится и то, что Татарстан хочет под роспись быть важнее всех остальных регионов, с которыми такой договор не заключен. И это плохо, потому что он и без того важнее, а кто не согласен — выйдем, поговорим.

Сторонник договора скажет, что этот документ даже больше важен для всей России, чем для Татарстана, так как договор гарантирует целостность страны, из которой остаточно суверенная республика, чего доброго, выйдет, захлопнет за собой дверь и даже не оставит записку на латинице.

Противник договора возразит, что никуда Татарстан без спросу не выйдет, а договор важнее именно ему. Ведь не депутаты же Госдумы обратились к президенту Татарстана с трепетной просьбой продлить действие истекающего 24 июля договора, а, наоборот, депутаты Госсовета Татарстана издали кланяются президенту России и просят его не отказать в любезности.

Поборник договора, если он проживает в Татарстане, заявит, что благодаря двум предыдущим договорам (с 1994 года по 2007-й и с 2007-го по сей день) республика расцвела. Казань ускорилась: отметила 1000-летие, которое наступило вскоре после намечавшегося ранее 800-летия. Тут прошла Универсиада, на здешнем стадионе Португалия с Мексикой сыграли вничью. Правда, эта ничья была не договорной.

Противник поборника снова не останется в долгу. Он заметит, что многие здесь еле сводят концы с концами, а 17 тысяч жителей процветающей республики официально находятся за чертой бедности, можно сказать, за двойной сплошной. И хоть минимальную зарплату тут подняли аж до 8848 рублей, ее еле хватит на билет, чтобы посмотреть игру Роналду. При этом стремительно улучшают свое благосостояние местные кланы и чиновники, не говоря уже о президентах. Так, семья первого президента Минтимера Шаймиева в свое время украсила собой список Forbes, да и семья второго, Рустама Минниханова, как выяснилось, не бедствует. Декларация о доходах показала, что ее годовой доход составил 2 миллиарда 358 миллионов рублей (сам президент заработал скромные 7,5 миллиона, остальные тяготы по пополнению семейного бюджета выпали на долю супруги). Если разделить это десятизначное число на 365 дней, получится чуть ли не 6 с половиной миллионов рублей в день. Интересно, благодаря договору или вопреки ему?

В общем, есть доводы «за» и есть «против», и бессмысленно ломать голову над этой проблемой. До 24 июля живем, как жили: по договору, который одни не читали, но критикуют, другие в глаза не видели, но одобряют. По слухам, попавшим в СМИ, официальная Москва не намерена продлевать договор. Если с утра 25 июля расстояние между Москвой и Казанью составит прежние 719 километров по прямой, то будем считать, что политики наши мудры, а страна монолитна.