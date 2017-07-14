«Новая нефть» — пока не фонтан

Долг Федеральной налоговой службы перед российским бюджетом за прошлый год вырос на 20%, к 1 января 2017 года составив 1,4 трлн рублей. По данным Счетной палаты, почти половина этой суммы — недоимка, связанная с просрочкой налоговых платежей. В ФНС объясняют тот факт, что россияне не доплатили налоговой 618 млрд рублей, техническими причинами — сдвигом сроков ряда платежей, а также ростом налоговой базы. Чем больше денег вы пытаетесь собрать в казну, ужесточая проверки и повышая налоговое бремя, тем больше получаете невыплат (хотя общая сумма сборов при этом может расти).

В этом году в ведении ФНС впервые находятся не только налоги, но и страховые взносы россиян во внебюджетные фонды, включая пенсионные платежи. Расширение полномочий произошло по инициативе Минфина, который контролирует налоговую службу, в рамках оптимизации системы налогового администрирования — одной из мер, предпринятых правительством в ответ на экономический кризис. Впрочем, пока в Счетной палате скептически оценивают деятельность ФНС: эффективность взысканий в 2016 году снизилась на 9%, а необоснованные траты налоговой достигли 160 млн рублей.

Зато, как и прогнозировали власти, после падения цен на нефть российский бюджет стал меньше зависеть от природного сырья и больше — от налогообложения населения. По словам Дмитрия Медведева, в первом квартале этого года несырьевые доходы составили почти 60% всех доходов федерального бюджета — до кризиса пропорция была обратной. Может показаться, что диверсификация произошла естественным путем, благодаря снижению экспортных поступлений, и особой заслуги правительства в этом нет. В реальности за последние три года чиновники потратили немало энергии, изобретая новые разновидности поборов и затягивая пояса пенсионеров и бюджетников.

Сегодня консолидированный бюджет РФ зависит от налоговых поступлений примерно на 80–85%. Из общей суммы доходов около трети (9 трлн рублей) приносят налоги на физических лиц: НДС, НДФЛ, акцизы, имущественные налоги. Еще около четверти (а в доле от федерального бюджета — 40%) — это рентные доходы, в основном экспортные пошлины на нефть и газ и налог на добычу полезных ископаемых. Оставшуюся часть средств дают налог на прибыль и страховые взносы в фонд обязательного социального страхования. Даже на пике нефтяной зависимости Россия в значительной степени существовала за счет своих налогоплательщиков — физических лиц, которые, правда, не всегда это осознают.

Идея максимально эффективно администрировать и расходовать налоги появилась после резкого сокращения притока нефтяной ренты в страну. За отсутствием более удачных предложений принцип бюджетной консолидации превратился в высшую цель экономической политики государства. Как сегодня де-факто выглядит антикризисный план? Новое бюджетное правило, борьба с инфляцией с помощью жесткой монетарной политики и сокращение дефицита бюджета через секвестр расходов. Все это ограничительные меры, направленные на достижение макроэкономической стабильности, и ничего больше. На выходе «пересушенная» российская экономика стала почти стерильной, признаки оживления в ней способна обнаружить разве что официальная статистика.

Минфин может уверенно объявлять своей приоритетной задачей избавление бюджета от нефтяной зависимости или повышение устойчивости государственных финансов, но большинство россиян волнуют проблемы совершенно другого рода. Потребление и доходы домохозяйств по-прежнему на спаде, расходы на медицину и образование отодвигаются все глубже на задний план, но об этом стараются не говорить. Рядом с оптимистичными донесениями Росстата и Минэкономразвития всегда можно обнаружить новость о том, что 39% россиян испытывают трудности с покупкой одежды и еды (ВЦИОМ), а число людей за чертой бедности в первом квартале увеличилось на 2 млн человек.

По мере приближения президентских выборов кто-то из первых лиц, может быть, обратит внимание на эти проблемы — деньги в резервных фондах на такой случай пока имеются. Но долгосрочных изменений в приоритетах властей ждать не стоит: решение о размене личного благосостояния граждан на дополнительный запас прочности системы принято уже давно.