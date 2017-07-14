Глава СПЧ Михаил Федотов попросил помиловать экс-главу отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Федотов обратился к губернатору Оренбургской области (где Пичугин отбывает пожизненный срок), так как законодательство предусматривает, что ходатайство о помиловании сначала рассматривается региональными комиссиями о помиловании. А потом оно отправится в Москву, в комиссию по помилованию при президенте, рассказал «Новой» Федотов:

— Каждый гражданин имеет право на помилование. В Совет обратилась мама Пичугина с просьбой поддержать ходатайство ее сына. Из гуманитарных соображений мы это ходатайство о помиловании поддерживаем.

Алексея Пичугина арестовали летом 2003 года — одним из первых по «делу ЮКОСа». Его признали виновным в организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его супруги Ольги в 2002 году, в убийстве главы торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также в двух покушениях на убийство.

В октябре 2016 года мать Пичугина через «Новую газету» обратилась с просьбой о помиловании сына к президенту России Владимиру Путину. Ответа на письмо так и не последовало.

Пичугин подал прошение 4 мая. В нем сказано, что Россия должна исполнить решения ЕСПЧ: освободить Пичугина (который, по мнению ЕСПЧ, был осужден несправедливо) и выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,9 миллиарда евро за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.

Конституционный суд России освободил российские власти от исполнения решения — оно не соответствует Конституции России, решил суд.