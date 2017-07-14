Смертный приговор

Правозащитники и журналисты обсуждают решение Тимирязевского районного суда столицы, приговорившего инвалида-колясочника к 4,5 года колонии за «разбой» и кражу мотороллера. 28-летний Антон Мамаев, который весит 18 кг и из-за тяжелой болезни не может передвигаться и принимать пищу без посторонней помощи, был взят под стражу в зале суда сразу после вынесения приговора. После того как в СИЗО, спустя несколько дней, его увидели члены ОНК, они стали бить во все колокола, настаивая, что на зоне инвалид просто не выживет.

Как постановил суд, Антон Мамаев вместе со своими помощниками угрозами и силой отобрал осенью 2016 года у рабочих гаражного кооператива мотороллер стоимостью 160 тысяч рублей. При этом «обещал» потерпевшему прострелить ногу, запихнуть в багажник и вывезти в лес. «Для достоверности один из участников начал передергивать затвор пистолета», — рассказала пресс-секретарь Тимирязевского суда Мария Прохорычева в специальном обращении, выпущенном в связи с «появившимися публикациями в СМИ» по делу Мамаева.

По ее словам, через несколько дней Мамаев, его знакомый и двое неустановленных соучастников снова пришли в кооператив. Когда потерпевший отказался передать ему паспорт технического средства, Мамаев вновь стал угрожать «покалечить и убить, а один из соучастников нанес потерпевшему удар кулаком по лицу. Продолжая угрожать «убить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить», заставили заключить договор купли-продажи мотороллера, не заплатив при этом денег».

Суд ссылается на показания потерпевших и видео с камер наблюдения. В сети есть лишь видео, где видно, что в центре на коляске — Мамаев, слева — мотороллер, оружия в руках нет. Идет какая-то беседа (звук отсутствует). Вместе с колясочником стоят еще трое. Двоих следствие не установило. Третьего — знакомого Мамаева, который помогал ему передвигаться, тоже осудили за разбой.

Адвокаты Антона говорят, что он — обеспеченный бизнесмен, возглавляет компанию, которая обслуживает один из пляжей столицы. Версия самого Антона: знакомые предложили ему купить мотороллер, он решил его приобрести, чтобы позже перепродать. Сделку оформили по договору, Мамаев заплатил 160 тыс. рублей и получил мотороллер. Продавцы написали на него заявление о разбое. Потерпевшими по делу стали двое взрослых мужчин, один из которых заявил в суде, что служил в спецназе.

На протяжении судебного процесса защита представляла суду медицинское заключение с прописанным там диагнозом «спинальная мышечная атрофия», объясняя, что Антон с детства в коляске, так как у него атрофированы все мышцы тела. Но судья Сергей Галкин посчитал, что такой диагноз позволяет находиться в СИЗО и в колонии.

Из суда после приговора Антона Мамаева повезли в «Матросскую тишину», но там не нашлось камеры, в которой можно было бы содержать инвалида-колясочника. Его отправили в медсанчасть СИЗО, в отделение интенсивной терапии, где осужденного и застали члены ОНК.

— Он очень худой, лежал, почти не подавал признаков жизни. Ему помог сесть сокамерник, ходячий инвалид. Сам он не мог. Мы у него спросили: вас судья вообще видел, когда приговор выносил? Ответил, что видел, и прокурор видел, — рассказала «Новой» одна из членов ОНК Ева Меркачева. — В медсанчасти за ним ухаживал сокамерник. Когда он уезжает на суды, Антону никто не помогает и он просто лежит. Огромная проблема в том, что в больницах при СИЗО действительно для лежачих заключенных не предусмотрены санитары: чтобы их переворачивать, менять памперсы, кормить и т.д. Это делают люди из числа ходячих больных.

С 30 июня до 11 июля Мамаев находился в СИЗО, после вмешательства уполномоченного по правам человека его удалось перевести в 20-ю городскую больницу на обследование.

Виновен ли Мамаев, в данном случае вопрос второстепенный, тем более — с учетом, что тяжких последствий его разбойное нападение (если оно действительно было) не повлекло. Главным стал совсем другой и, увы, традиционный вопрос: почему система демонстративно не задумывается над тем, как в российских СИЗО и колониях могут находиться осужденные инвалиды, не способные передвигаться самостоятельно?

А пора бы задуматься. Число выигранных в Страсбурге дел осужденными, жаловавшимися на бесчеловечные условия в СИЗО, идет на тысячи. Но даже недавний случай парализованного Владимира Топехина, которого Тверской суд Москвы приговорил к 6 реальным годам лишения свободы, ничему не научил.

За время содержания под стражей Топехина несколько раз роняли с носилок, когда перевозили в суд, а в больнице СИЗО попросту оставили гнить в палате-камере. И только под нажимом общественности Топехина освободили в связи с тяжелой болезнью. А Европейский суд обязал Россию выплатить ему 19 тысяч евро компенсации, признав бесчеловечными условия содержания и неоказание медпомощи.

Адвокаты Антона Мамаева уже обжаловали приговор и решают, будет ли направлена жалоба в ЕСПЧ.

Тем временем, продолжая оправдывать своего судью, Тимирязевский райсуд на официальном сайте пояснил, что при назначении Мамаеву наказания в виде реального лишения свободы суд принял во внимание, что его недуг не включен в Перечень заболеваний, утвержденных Минздравом и избавляющих от наказания. Да и УК не позволяет назначать за разбойное нападение в составе группы наказание, не связанное с лишением свободы, добавили в суде.

Но закон позволяет судье заменить реальный срок на условный, если санкции по статье предусматривают до 8 лет лишения свободы. То есть судья Галкин мог оставить колясочника Мамаева на условный срок. Мог, но почему-то не стал.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, добившаяся перевода Антона в больницу, обратилась в суд с ходатайством об освобождении Мамаева по болезни. В Генпрокуратуре, в свою очередь, пообещали проверить решение Тимирязевского суда.

На историю Мамаева вынужден был откликнуться и министр юстиции Александр Коновалов, сообщивший на «правительственном часе» в Совете Федерации, что результаты медосвидетельствования Антона Мамаева, после которых будет решено, может ли он вообще содержаться в колонии или изоляторе, станут известны 14 июля.