«Еще раз о любви». Лекция семейного психотерапевта Инны Хамитовой

Что такое любовь? Как она возникает? Куда уходит? Можно ли пронести ее сквозь долгие годы? И почему одни люди живут долго и счастливо в контакте с этим «источником вечной радости», а другие никак не могут обрести свое счастье в любви? Почему одни люди изменяют друг другу, а другие живут в мире и согласии?

Долгое время вопрос о любви был уделом скорее поэтов и писателей, а отнюдь не психологов. Однако в последнее десятилетие ситуация изменилась. Исследования в области человеческих отношений доказывают, что в основе любовных отношений лежит «вшитое на подкорку» желание иметь рядом человека, на которого можно опереться, близкого и любимого, с кем безопасно и комфортно.

Любовь — первоочередная базовая потребность человека, такая же, как потребность в воде или кислороде. Наши любимые и близкие — наша «тихая гавань в бурлящем океане жизни». Счастливые близкие отношения защищают нас от стрессов и помогают справляться со сложностями и горестями жизни. И наоборот, токсичные отношения способны оказывать патологическое влияние даже на здоровье человека.

Как достигнуть душевной близости и безопасной эмоциональной привязанности? Об этом рассказывает клинический психолог, семейный психотерапевт, директор Центра системной семейной терапии Инна Хамитова.