«Дорога ярости»: автомобиль смертника запрещенного «Исламского государства»

Несколько десятков автомобилей смертников запрещенного в России ИГИЛ захвачены в битве за Мосул (Ирак). Фотографии публикует агентство Reuters, а на сюжет обратила внимание «Медуза».
Машины смертников, начиненные взрывчаткой, укреплены листовой броней, наваренной на кузов от легкового гражданского автомобиля.
Смертники направляют такие самодельные бронемашины на позиции военных и пытаются атаковать гражданские цели.
Во время одной из таких атак 19 июня 2016 года в Сирии погиб морпех российской армии сержант Андрей Тимошенков. Момент атаки и подрыва было снято на видео.
Al-Masdar News / YouTube