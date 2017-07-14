«Дорога ярости»: автомобиль смертника запрещенного «Исламского государства»

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Несколько десятков автомобилей смертников запрещенного в России ИГИЛ захвачены в битве за Мосул (Ирак). Фотографии публикует агентство Reuters, а на сюжет обратила внимание «Медуза».

Машины смертников, начиненные взрывчаткой, укреплены листовой броней, наваренной на кузов от легкового гражданского автомобиля.

Смертники направляют такие самодельные бронемашины на позиции военных и пытаются атаковать гражданские цели.

Во время одной из таких атак 19 июня 2016 года в Сирии погиб морпех российской армии сержант Андрей Тимошенков. Момент атаки и подрыва было снято на видео.

Al-Masdar News / YouTube