«Я патриот, но даже турки нас больше поддерживают»

В Турции задержали россиян Светлану Уханову и Евгения Кочаари. Как сообщает российское посольство в Анкаре, «по неподтвержденным данным», супруги вместе с детьми пытались незаконно пересечь границу с Сирией. Как рассказывает бывший муж задержанной Сергей Уханов, несколько лет назад Светлана приняла ислам, а в последнее время начала препятствовать ему в общении с маленькой дочкой. Он приехал за дочкой в Турцию, но не может ей помочь. История дошла до губернатора Саратовской области

За помощью к властям обратился предприниматель из Маркса (Саратовская область), бывший депутат городского совета Валерий Уханов. Во время встречи врио губернатора с жителями райцентра бизнесмен взял микрофон и сказал: «Многие в этом зале слышали, что двух маленьких детей удерживают в Турции на границе с Сирией в миграционной тюрьме. Одна из них — моя внучка. Я хочу обратиться к вам лично — помогите вызволить детей!» — заявил Уханов, обращаясь к главе региона. Врио губернатора посоветовал просителю подойти к нему после мероприятия.

Семья Ухановых направила письма в редакции саратовских СМИ «с просьбой о помощи ко всем неравнодушным людям».

Как рассказал «Новой» Валерий Уханов, его сын Сергей и Светлана начали встречаться еще в школе, в 2010 году, после выпуска, поженились. Светлана бросила учебу на первом курсе вуза из-за беременности, в 18 лет родила дочку Лизу. Родители мужа снимали для молодых квартиру, Светлана была домохозяйкой. «Странности начались после рождения Лизы. У нас в семье все православные, мы хотели окрестить внучку, но Светлана категорически отказалась. Она сказала, что девочка сама выберет веру, когда ей исполнится восемь лет: якобы по мусульманским обычаям считается, что в этом возрасте ребенок уже может принимать осознанные решения, — говорит Валерий Владимирович.

«Мы не стали ссориться, все-таки это жена сына. Но потом она начала носить хиджаб, изменила бытовые привычки, и сын подал на развод».

Как подтверждает Сергей Уханов, основной причиной развода стал именно переход жены в ислам. «Когда все это началось, мы возили ее к психологу. Она ушла в себя, со всем соглашалась. Но делала по-своему».

Пара рассталась в апреле 2014 года. По словам Сергея, с тех пор он разговаривал с бывшей супругой не больше десяти раз и не представляет себе круг ее общения.

Старшая сестра Светланы Антонина вместе с мужем приняли ислам еще в конце 2000-х. «Они живут в Марксе. Да, они поменяли веру, но люди нормальные, ничего плохого о них сказать не могу», — отмечает Валерий Уханов. Никаких подозрительных приезжих, которые могли бы внушить Светлане радикальные идеи, Валерий Владимирович в городке (в Марксе чуть больше 30 тысяч жителей) не замечал, «в противном случае я бы, опасаясь за внучку, сразу обратился в ФСБ».

«Можно только предполагать, что Светлана получала какую-то информацию из интернета. Недавно у нее на странице в соцсети появились изображения вооруженных людей».

Светлана. Скриншот из репортажа ТК «Звезда», видео: RT

После развода Светлана вступила в гражданский брак с жителем Маркса Евгением Кочаари. Мама Евгения — русская, отец — армянин. По словам горожан, раньше Евгений ходил в православный храм, но сменил вероисповедание под влиянием Светланы. Полтора года назад у них родилась дочь Амина. Супруги вместе снимали квартиру. По словам Валерия Уханова, у них не было ни телевизора, ни компьютера.

В июне Светлана сообщила, что едет с дочками в гости к двоюродной сестре, которая несколько лет назад вышла замуж за турка. Светлана якобы собиралась побывать в Анкаре и в Анталье.

Через несколько дней матери девушки Елене Краевой пришло СМС от Светланы: «Нас не ищите, не поднимайте шумиху».

Елена вылетела в Анкару, Сергей Уханов в поисках Лизы отправился в Стамбул, Валерий Владимирович с женой — в Анталью. В Турции россияне обратились в консульства и местную полицию. «Светлана прислала матери фотографию из автобуса. Полицейские сказали, что снимок сделан по дороге на Антакью. Мы поняли, что она едет на границу с Сирией, и забили тревогу», —-говорит Валерий Уханов.

Как утверждает предприниматель, они получили «из неофициальных источников информацию» о том, что Светлану и Евгения с детьми задержали в городе Антакья провинции Хатай, на самом юге Турции: «Лиза беленькая, а Евгений — брюнет. Это привлекло внимание, документы проверили более тщательно и выяснили, что это фальшивка. Их задержали и предложили депортацию в одну из трех стран. Они выбрали Азербайджан, чтобы затем перебраться, например, в Иран. Но это наши предположения».

Один из консулов сообщил Елене Краевой, что на имя ее дочери и внучек куплены билеты на рейс в Баку.

Елена и старшие Ухановы встретились в аэропорту Ататюрка.

«В 0.50 мы заметили группу людей, среди которых шли Светлана и дети. Жена схватила внучку на руки, полицейские ее отталкивали. Мать Светланы встала перед ней на колени и просила одуматься, но она не реагировала. Их провели в зону пограничного контроля, — рассказывает Валерий Владимирович. — Мы с женой купили последние два билета на этот же рейс и за минуты до отлета попали в самолет. Сзади оставалось шесть свободных мест, а Светланы с детьми в самолете не оказалось. Уже в Баку выяснилось, что они не пересекали границу Азербайджана, и мы вернулись в Анталью».

Как оказалось, Светлану и Евгения с детьми отправили обратно в Антакью в депортационный центр, где они содержатся уже больше недели. В Антакье находится сейчас Сергей Уханов, добивающийся, чтобы ему передали 6-летнюю Лизу. «Дети сидят в миграционной тюрьме вместе с матерью. Не знаю, какие условия им обеспечены, внутрь меня не пускают. Мне предоставили одно свидание с дочерью, я видел, что дети грязные. В Турции сейчас +45, кондиционеров на здании я не заметил. Передать им продукты или воду не позволяют», — рассказал «Новой» Сергей Уханов. По его словам, неизвестно, в чем именно обвиняют россиян. «Сама Светлана сказала на свидании с матерью, что их задержали именно за попытку перейти через границу в Сирию», — добавляет Сергей.

Сергей Уханов. Видео: RT

По его словам, семья на свои деньги наняла переводчика и снимает в городе жилье. Официальные структуры никакой помощи не оказали.

«Мы граждане России, на кого мы можем рассчитывать, если попадем в международную беду? Только на свое государство. Я обращался в турецкое посольство в России, в российское Министерство иностранных дел, в ФСБ, даже на имя президента писал письмо, его переслали в МИД — и тишина.

«Я патриот своей страны, прихожу в российское посольство в Турции с просьбой о помощи, а они стоят в сланцах, мол, рабочий день уже закончен, — рассказывает Сергей. — Даже турки нас больше поддерживают, и чаем напоят, и скажут доброе слово, что, мол, мы все отцы и тебя понимаем».

Такое же мнение высказывает Валерий Уханов: «Вчера мне звонили из администрации президента, спрашивали, как работало российское посольство, выехали ли с нами на место? Какое там! Со стула не встали. Так нам и сказали: чего вы по Турции катаетесь, у вас что, денег много, сидите ровно, мы вам пришлем все документы».

В Антакье сейчас находится также мать Светланы Елена Краевая. Связаться с ней по мобильному телефону не удалось.

Как сообщили «Новой» в пресс-службе духовного управления мусульман Саратовской области, в Марксе много лет работает мечеть, но Евгений Кочаари появлялся там редко и не совершал намаз вместе с остальными верующими.

По сведениям пресс-службы, управление активно работает с молодежью. «Мы объясняем, что мусульмане — часть общества и граждане российского государства, живущие по его законам, — говорит заместитель имама по общественным отношениям Ахмед Махметов. — Однако нам не всегда хватает материальных ресурсов для распространения правильной, достоверной информации об исламе. Саратовское медресе не имеет отдельного здания, в некоторых районах имамы вынуждены подрабатывать, отвлекаясь от духовной деятельности, у них буквально не до каждого доходят руки. На областном телеканале просветительская передача «Исламская мозаика» выходит два раза в месяц, на федеральном телевидении подобная программа была закрыта два года назад».