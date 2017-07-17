«Форум» лежит в руинах

А таким был в 1940 году. Фото: pastvu.com

Это один из первых кинотеатров, которые появились в Москве. Дата постройки — ​1914 год. Огромный зал, фойе с хрустальными люстрами, лепной потолок, колоннада, античные барельефы. И вот уже 15 лет на его месте руины. А теперь еще и собираются строить элитный комплекс.

Начиналось все замечательно. Показывали кино, тогда еще немое, работал ресторан, в котором годами позже пела Клавдия Шульженко. Именно здесь, в «Форуме», в конце 1960-х состоялся первый в СССР показ фильма «Восемь с половиной» Феллини. И вообще это было любимое место — ​«Форум» на Колхозной, как тогда называлась Сухаревская.

Но вот рухнула советская власть, и в 1994-м распоряжением мэра Лужко­ва «Форум» был закрыт. Его передали предприятию «Алла», принадлежащему Алле Пугачевой. Хотели сделать культурный центр, но не получилось, и кинотеатр пошел по рукам. Здание отдавали то Новому драматическому театру, то Спивакову, то хотели в нем сделать музей Шемякина. Сменив несколько владельцев, в 2002-м году внезапно «Форум» сгорел.

Прошло еще десять лет, и его руинам присвоили статус памятника архитектуры. Городские власти пообещали начать ремонт и вернуть кинотеатру прежний облик. «Полностью завершить реконструкцию предполагается в 2016-м, — ​говорил в 2013 году тогдашний глава Мосгорнаследия Александр Кибовский. — ​Здесь не будет ни офисов, ни торговли. Здание сохранит свою историческую функцию».

Казалось бы, перспективы радужные. Но прошел 2016-й, начался 2017-й, и на сайте девелоперской компании Rose Group, нынешнего собственника здания, читаем о продаже апартаментов в ЖК «Челси» — ​как раз на месте уничтоженного «Форума». Это огромный проект: 2103 квадратных метра под жилье и 1102 — ​под торговые помещения.

И ведь именно Rose Group получила градостроительный план земельного участка на реконструкцию кинотеатра. Но планы, видимо, изменились.

Сейчас за восстановление «Форума» борются жители района, выходят на пикеты, собирают подписи под обращением к главному архитектору Москвы. «Форум», если бы его восстановили, был бы фактически единственным кинотеатром на Мещанке, другого нет. А еще это архитектурный памятник. И легенда.