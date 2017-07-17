Протест из склепа

Краснодарский край. В полдень жители 14-этажного дома, отправленного властями под снос, перекрыли гробами федеральную трассу Дон М4 Москва—Новороссийск от села Кабардинка до курорта Геленджик. Акция моментально создала пробку длиной около семи километров.

Около 10 минут федеральная трасса оставалась перекрыта, еще полчаса участники акции частично блокировали проезд, выстроившись в линию на «зебре» и пропуская машины только по обочинам.

Перекрыть гробами трассу жители многоэтажного дома на курорте Геленджик на 400 семей решили, протестуя против решения местных властей о сносе здания по адресу: Красногвардейская улица, 79, где они приобрели жилье.

Как сообщила «Новой газете» руководитель инициативной группы жильцов Алла Томина, изначально дом возводился без разрешения на строительство. Земля, на которой строился дом, находилась в федеральной собственности и предназначалась «для размещения лабораторного корпуса». Но в 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин подписал документы о переводе земельного участка в категорию предназначенных «для размещения многоэтажного жилого дома».

В 2014 году за застройщиком признали право собственности на квартиры. Через полтора года после вступления решения в законную силу власти инициировали новый процесс о сносе дома, а в июне 2015 года президиум Краснодарского краевого суда отменил решение о признании права собственности и вынес решение о сносе.

Город отключил дом от электричества, несмотря на то, что в него уже успели заселиться несколько семей. К тому моменту собственники квартир зарегистрировали право собственности — в доме сейчас прописаны 65 человек.

Верховный суд отменил решение о сносе и отправил дело в первую инстанцию. Но Геленджикский городской суд, а затем Краснодарский краевой суд снова поддержали решение о сносе.

Акция началась со встречи на стройке, куда пришли больше сотни жителей дома в футболках с надписью «Красногвардейская, 79». «Накануне жители пытались разместить на фасаде здания баннер с надписью «Путин, помоги!», но вечером перед акцией монтажников, которые должны повесить 20-метровую растяжку, на пять часов задержала полиция», — рассказал представитель инициативной группы Виктор Самаркади. Он также сообщил, что за сутки до акции все транспортные компании города наотрез отказались доставить участников акции на место ее проведения. До федеральной трассы люди добирались на личном транспорте.

Активисты установили на пешеходном переходе два гроба. «Не дождавшись дома, умерли семь человек, — рассказала одна из участниц акции с плакатом. — Чтобы купить жилье, многим пришлось продать квартиры, а поскольку дом так и не был введен в эксплуатацию, людям приходится ютиться в гаражах и подвалах. Здоровье не выдержало». Среди жителей дома на Красногвардейской немало пенсионеров и семейных пар, которые решили перебраться в Краснодарский край, чтобы поправить здоровье. Среди них — Александр Ухов из Твери. «Мы планировали переехать в Геленджик всей семьей и продали квартиру. Теперь живем на даче, — рассказал он, добавив, что в город-курорт теперь приезжает только на суды. Митингующие развернули плакаты: «Мэр Хрестин отбирает наше жилье», «Мы верим только Путину».

К акции жителей дома на Красногвардейской присоединились жители поселка «Пушкинский дол», ставшие жертвой мошеннической аферы. Они приобрели у компаний, связанных с «Черноморской финансовой компанией», земли лесхоза. Власти Геленджика планировали перевести их в категорию предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Но после продажи 442 участков власти передумали вносить изменения в генплан. Минприроды Краснодарского края решило расторгнуть с жителями «Пушкинского дола» договоры аренды и стало выносить решения о сносе строений. Сейчас таких решений более тридцати. Представители инициативной группы сообщили, что для большинства людей жилье в «Пушкинском доле» — единственное.

Через пятнадцать минут после начала акции на место прибыла полиция. По громкой связи правоохранители объявили, что к месту акции отправлены все полицейские экипажи в городе за исключением одного. Была дана команда задерживать всех участников акции в футболках с надписью «Красногвардейская, 79» и «Пушкинский дол». В итоге в отделение полиции было доставлено 13 человек. Восемь из них отпустили, остальных после оформления протоколов доставили в суд.