«Автомат Калашникова — простой и удобный»

Бенджамин Стимсон

Суд: Королевский суд Манчестера (Великобритания)

Подсудимый: Бенджамин Стимсон

Статья: «Нарушение британского антитеррористического законодательства»

Стадия: вынесен приговор

Срок: 5 лет и 4 месяца тюремного заключения

Британский суд впервые признал гражданина страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе: Королевский суд Манчестера вынес приговор 41-летнему Бенджамину Стимсону, который воевал на стороне самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он был признан виновным в нарушении британского антитеррористического законодательства, так как являлся «членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины».

Сторона обвинения настаивала, что Стимсон имел «намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины». Изначально он еще обвинялся в подготовке и совершении терактов, но затем эти обвинения были сняты.

Согласно материалам дела, Бенджамин Стимсон прибыл в Москву в августе 2015 года. Оттуда с помощью людей, с которыми он познакомился в соцсетях, переправился в Донбасс и присоединился к одному из боевых отрядов. Стимсон разместил в соцсетях, а также отправил друзьям несколько фото из расположения боевых подразделений ДНР, называл себя при этом «солдатом Новороссии».

Осенью 2015 года журналисты Би-би-си встретили его неподалеку от Дебальцева. Не показывая свое лицо и придерживая стоящий рядом со стулом карабин, Стимсон рассказывал им, что считает происходящее в Донбассе «западной империалистической агрессией против России». По его словам, примкнуть к сторонникам «народных республик» его побудили телерепортажи о крайне правых на Украине. «Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию», — подчеркивал он. Согласно материалам дела, во время пребывания в Донбассе британец провел несколько недель в больнице из-за проблем с желудком, после чего довольно много времени находился в тыловом расположении формирований «ДНР», лишь эпизодически выезжая на передовую.

Задержали Стимсона в аэропорту Манчестера в конце ноября 2015 года. Он сразу же был допрошен, в ходе досмотра его вещей спецслужбы обнаружили военную форму с нашивками «Новороссия». Впоследствии у Стимсона изъяли компьютер и изучили его переписку.

Дело в том, что в Британии действует закон, согласно которому лицам, возвращающимся из стран, где они принимали участие в вооруженных конфликтах, могут быть предъявлены обвинения в терроризме. Закон появился после того, как сотни британских граждан отправились в Сирию для того, чтобы воевать на стороне экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

На суде Стимсон отрицал свое участие в военных действиях, говорил, что он не террорист», рассказывал, что на восток Украины отправился, поскольку дома не видел никаких перспектив — на тот момент он уже полтора года сидел без работы. По его словам, он отправился в Донбасс с гуманитарной миссией — четыре месяца работал всего лишь водителем скорой помощи. Однако, согласно материалам дела, в переписке с одним из друзей он пишет, что «АК [автомат Калашникова] очень простой и удобный». Более того, по мнению прокурора, словосочетания, которые Стимсон вводил в строку поисковых браузеров, были весьма специфическими и не показывали заинтересованности в гуманитарной деятельности.

Представители защиты, в свою очередь, обращали внимание суда на то, что Стимсон поехал на восток Украины в конце лета 2015 года — когда активная фаза боевых действий в Донбассе была уже позади.

Судья постановил, что Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии, но антитеррористическое законодательство нарушил, и приговорил его к восьми годам заключения, при этом скостив треть срока из-за признания вины.

В итоге Бенджамин Стимсон стал первым британцем, которого осудили за участие в конфликте на востоке Украины.

Поддержать Бенджамина Стимсона в суд пришли его родители и друзья. Они были потрясены приговором, который назвали слишком суровым. Отец Стимсона выразил сожаление, что его сын поехал на Украину, о чем семья не знала.