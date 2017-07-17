«Нам прислали не того»

Ярославская область — ​один из самых политически активных российских регионов, где осенью пройдут выборы губернатора. В 2012 году здесь выбрали мэром открытого оппонента «Единой России» Евгения Урлашова, а в 2013 году депутатом областной думы стал Борис Немцов. Ярославль имеет хорошую репутацию у наблюдателей за выборами и стабильно плохо голосует за «Единую Россию». С новым врио губернатора, силовиком Дмитрием Мироновым, в области начались заморозки, но совсем зацементировать ярославскую политическую жизнь пока не удается.

Неуловимый врио

Дмитрий Миронов. Фото: РИА Новости

— Выборы? А когда они будут? Там Миронов, наверное, будет? — ​студент физфака ЯрГУ Кирилл озадачен моим вопросом. Дмитрий Миронов ему нравится: — ​Я вижу, что он делает для области, по новостям. Он приезжал в мой поселок, там было какое-то заседание. Но так, чтобы открыто пообщаться с ним — ​такого не было, — ​чувствуется, что прямого общения с губернатором Кириллу хотелось бы.

Врио губернатора Дмитрий Миронов, офицер КГБ и ФСО, бывший замминистра внутренних дел, мало общается даже с теми, с кем вынужден работать: ярославские депутаты и чиновники жалуются, что на заседаниях Ярославской облдумы губернатор почти не бывает, совещаний с главами муниципалитетов не проводит, а когда его видят — ​говорит исключительно по бумаге. К такой закрытости первого лица ярославцы не привыкли: прошлые губернаторы Анатолий Лисицын, Сергей Вахруков и Сергей Ястребов были родом из Ярославской области, жили в городе, на работу ходили пешком. Дмитрий Миронов на работу приезжает на машине из загородной базы, где, говорят, раньше во время высоких визитов всегда размещались сотрудники ФСО.

«Лисицын, когда был губернатором, глав районов собирал каждую неделю, глав поселений — ​их 80 — ​каждый месяц собирал. Сейчас диалога нет никакого, — ​замечает Олег Виноградов, новый глава ярославского отделения «Яблока», бывший помощник губернатора Лисицына и мэра Евгения Урлашова. — ​Миронов ни с кем не встречается, ни с депутатами, ни с главами. Я проехал 30 муниципальных образований — ​там разруха. Там канализации нет в администрациях поселений, в туалете дырка в полу — ​это стыдно в XXI веке. Заборчики закрашивают в Ярославле, пешеходные переходы раскрашивают желтой красочкой, а дороги в ямах».

«Если бы раньше губернатор не пришел на заседание думы по важному вопросу, депутаты бы разошлись, сказав: мы не будем рассматривать вопрос, пока не придет первое лицо. Сейчас приходят третьи-четвертые лица, и все молчат, — ​говорит единоросс Павел Исаев, вице-спикер Ярославской областной думы. — ​Мы добиваемся с губернатором встреч, но это очень тяжело. За год было только одно совещание с руководством думы. Раньше губернатор раздавал всем свой сотовый телефон, любой депутат мог хоть ночью ему набрать. Сейчас диалога нет в принципе — ​есть «счастливые» депутаты, которые всегда соглашаются с тем, что вносит губернатор».

В Ярославской облдуме Дмитрий Миронов был три раза: когда его только назначили, когда он сам назначал главу правительства и когда отчитывался о проделанной за год работе 6 июня.

Александр Воробьев у пикета КПРФ против замены чугунных решеток

«Даже с людьми общаться ему тяжело. Когда в областной Думе отчет губернатора был, все депутаты отправили заранее свои вопросы, а мы не отправили, — ​говорит лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев. — ​Но там вычислили мой вопрос, и у меня есть информация, что ему написали ответ (Александр Воробьев спросил губернатора, зачем он пригласил столько чиновников-москвичей и не опирается на местные кадры. — Ред.). Он не мог найти этот ответ в ворохе бумаг и что-то невнятное говорил. Раньше все ответы, которые мы направляли губернатору, мы за подписью губернатора и получали, а теперь в лучшем случае — ​какой-нибудь зампредседателя правительства».

Корреспонденту «Новой» тоже не посчастливилось пообщаться с врио губернатора во время командировки в Ярославль: на вопрос об интервью пресс-служба сообщила, что Миронова не будет в городе, беседу с кем-либо из правительства тоже организовать не удалось.

Великая варяжская революция

Дмитрий Миронов был назначен врио губернатора Ярославской области чуть менее года назад. Он привел с собой команду чиновников из Московской области и практически полностью заменил ими управленческий класс в регионе. Кадровую политику и текущее управление областью взял на себя новый председатель правительства Дмитрий Степаненко — ​как и Дмитрий Миронов, офицер ФСО, выпускник Московского высшего общевойскового командного училища.

Перед тем как стать премьером в Ярославской области, Степаненко занимал пост министра сельского хозяйства в Подмосковье. На должность заместителей Дмитрий Степаненко привел своих бывших советников — ​Максима Авдеева, Романа Колесова и Валерия Холодова, своего бывшего заместителя Екатерину Троицкую, сотрудника секретариата Юрия Валдаева.

Вскоре после прихода нового губернатора поменялось руководство основных муниципалитетов, причем и здесь появились москвичи: бывший глава подмосковного Краскова Владимир Волков возглавил город Переславль-Залесский, а главой Ростовского района стал Алексей Константинов, тоже закончивший Московское высшее общевойсковое командное училище.

Еще одним замом премьера стал бывший топ-менеджер олимпийских строек и структур «Новатэка» Виталий Ткаченко. Главой избиркома назначили сотрудника ЦИКа Олега Захарова, участвовавшего в организации крымского референдума. Вместе с новыми начальниками пришли рядовые чиновники, и сколько «варягов» приехало в регион, подсчитать уже трудно: кто-то называет цифру 180 человек, кто-то — ​250. Сменились составы целых департаментов правительства и ярославской мэрии, обновились территориальные избирательные комиссии.

Некоторые чиновники не прижились на новых местах: новый мэр Ярославля Владимир Слепцов, тоже обязанный своей должностью Миронову и Степаненко, за неполный год уже несколько раз сменил руководителей департаментов, которые приходили вместе с ним. Слепцов, бывший полицейский, а затем чиновник мэрии, последние несколько лет возглавлял администрацию Химок — ​оттуда он забрал с собой несколько руководителей, когда вернулся в мэрию Ярославля уже на пост главы.

«Первая группа [чиновников] по ЖКХ, уже когда их уволили, выдохнув, рассказывали: «У нас в Московской области по муниципальной линии все отстроено. Садишься ты на должность, и к тебе сразу все приходят и несут, а у вас все надо создавать с нуля», — ​рассказывает депутат областной думы, попросивший не называть его фамилию. — ​Один человек сел директором муниципальных бань. К нему пришел знакомиться первый арендатор. Он ему говорит: «С тебя миллион, потом будем здороваться и знакомиться». Но банщицы такую бучу подняли, что его посадили. (Сергей Лапшинов возглавил МУП «Волна» в октябре 2016 года, но не проработал и трех месяцев, как был осужден за взятки «Новая».) Взятки в муниципальных предприятиях всегда есть, но такой наглости не было никогда».

Поменялись в регионе и главы контролирующих ведомств. Прокурор области был отправлен в отставку решением президента вместе с партией региональных силовиков, лишившихся своих постов в июне.

Глава ярославского УФАС был уволен в апреле — ​это связывали с тем, что антимонопольщики не шли навстречу новой исполнительной власти: аннулировали результаты нескольких дорожных тендеров и были открыто против внедрения нового единого расчетного центра ЖКХ «ЯрОблЕИРЦ», требующего 3,9% комиссии за посредничество, что многие в Ярославле сочли неприкрытой данью для московских учредителей. Кроме того, началась неразбериха с квитанциями: некоторым приходили две платежки сразу, а кто-то просто не понимал, почему изменился тариф. Тем не менее медленно, но верно область переходит на платежи в новую структуру.

Евгений Голубев

«Раньше все были ярославские, все были друг с другом знакомы, как-то все находили способы для взаимодействия и продвижения собственных интересов. Сейчас договориться невозможно, потому что есть ощущение, что пришла московская команда, ярославских они вообще не воспринимают никак — ​это враждебное для них окружение, — ​говорит ярославский социолог Евгений Голубев. — ​Все понимают, что московская команда пришла минимум на один срок, выборы Миронов выиграет, это сомнений не вызывает, ссориться никто открыто не хочет. Внутри многих элитных групп есть скрытое недовольство, но на открытый конфликт никто не пойдет: не хотят связываться. Миронов ведь удивительный человек: он ничего не решает, решает председатель правительства».

Ярославский депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков, напротив, новым губернатором и его командой очень доволен: «Они пришли, занялись кадровой чисткой, убрали огромное количество тех чиновников из органов власти, которые за последние десять лет уничтожили и политику, и гражданское общество, занижали явку на выборах. Я с ними каждую неделю встречаюсь, решаем огромное количество вопросов, с губернатором нахожусь на хорошем контакте и с председателем правительства Степаненко. У нас замечательные диалоги по часу, по два. Степаненко молодой, инициативный. Мы с ним разговариваем — ​тут же набирает министра, тут же набирает прокуратуру. Каждую жалобу он решает прямо на месте, не отходя. Такой стиль работы мне нравится!»

«Все ожидали, что придет такой человек, как Миронов, но никто не ожидал, что с такими помощниками, — ​поделился с «Новой» бывший чиновник в сфере ЖКХ, вынужденный уволиться с приходом нового губернатора. — ​А сейчас люди говорят: вроде не так плохо и жили!»

Крах легендарных Пашиков

Личное доверие президента — ​пожалуй, это главный козырь нового врио губернатора. «У Миронова есть доступ к телу, он может взять и позвонить [президенту], — ​говорит лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев. — ​Насколько я знаю, наших антимонопольщиков убрали по личному звонку Миронова — ​без всяких администраций президента! Но не будет же он по звонку рулить областью!»

У губернатора хорошие отношения с генеральным прокурором Юрием Чайкой: в апреле он провел в Ярославле Всероссийское совещание по вопросам защиты прав предпринимателей. А еще осенью сын генпрокурора, бизнесмен Игорь Чайка учредил в регионе Благотворительный фонд «Центр социальных инициатив Ярославской области». Какими именно инициативами занимается фонд, пока непонятно. На Пасху он привез в Ярославль благодатный огонь из Иерусалима. В местной «Единой России» ходят слухи, что центр — ​это предвыборный фонд Дмитрия Миронова.

По словам самых разных собеседников «Новой», изначально в регионе ждали такого назначения. Прошлого губернатора Сергея Ястребова многие считали несамостоятельным политиком, находившимся под влиянием более активных и амбициозных представителей элиты. От Миронова ждали «наведения порядка» и притока федеральных денег.

Антон Голицын

«Все ждали, что Ястребова заменят, и многие ждали, что его заменят на москвича — ​такие разговоры давно ходили, — ​говорит Антон Голицын, редактор ярославской редакции агентства «Регнум» и депутат муниципалитета Ярославля от КПРФ. — ​Но это связывали с наведением порядка, с понятными правилами игры. При слабом губернаторе часть людей считали, что политикой в регионе руководят люди, которые не должны руководить».

«Людьми, которые не должны руководить», часть ярославской элиты считала верхушку местной «Единой России»: депутатов облдумы Илью Осипова (бывший секретарь регионального отделения партии, в прошлом году ушел на повышение в Госдуму), Илью Круглова и Павла Исаева, замгубернатора по внутренней политике Юрия Бойко, а также бывшего главу ярославского муниципалитета Павла Зарубина. Илья Круглов — ​глава группы компаний «Авангард», которая занимается в регионе практически всем: строительством, фармацевтикой, кафе, аптеками, магазинами, кинотеатрами, производством еды. Выходцы из «Авангарда» формируют основную группу влияния в ярославской политике — ​она произвела, например, бывшего и.о. мэра Ярославля Алексея Малютина.

Павел Зарубин, Юрий Бойко и Павел Исаев. Фото со страницы Юрия Бойко в Фейсбуке

Павел Зарубин и Павел Исаев — ​это тандем политтехнологов «Единой России», которые, по распространенному мнению, еще недавно имели большое влияние на исход любых выборов в регионе. Депутаты даже получили общее прозвище — ​Пашики — и стали практически легендарным феноменом ярославской политики. Именно этот тандем координировал все основные кампании ярославских единороссов и держал в своих руках электоральные машины, обеспечивавшие победу «нужным» кандидатам от ЕР на выборах любого уровня, от внутрипартийных праймериз до областного парламента.

Дело в том, что ярославские избиркомы известны своей чистоплотностью. «Они выглядели приличнее других регионов, последний председатель областного избиркома был адекватный, громких скандалов не было, — ​говорит заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц. — ​Это результат общего развития гражданского общества в регионе, там достаточно конкурентная среда».

«В последние 5–6 лет результаты выборов [в Ярославской области] никогда не рисовали», — ​говорит ярославский социолог Евгений Голубев. В этих условиях нужный результат для «Единой России» обеспечивали мобилизационные сети, в которых нужное количество избирателей должны сагитировать или подкупить специально нанятые бригадиры. Система срабатывает при низкой явке и добросовестных бригадирах. Поскольку Зарубин и Исаев контро­лируют эти мобилизационные сети, многие ярославские депутаты обязаны им своей победой, рассказали «Новой» ярославские наблюдатели и подтвердил единоросс, участвовавший в весенних праймериз перед выборами в муниципалитет. Павел Исаев на вопрос «Новой», правда ли это, ответил: «Не понимаю, о чем вы говорите».

«Они были основными политтехнологами, основными «разводящими»: они взаимодействовали со всеми элитными группировками в той или иной степени — ​такие внутренние дипломаты, которые, используя разные противоречия, разные интересы, находили взаимодействие между этими группировками — ​ловкие, эффективные политические менеджеры», — ​считает Евгений Голубев. Но новой власти такие менеджеры, да еще и с собственными интересами, были не нужны и вскоре получили «черные метки».

Юрий Бойко был отправлен в отставку — ​теперь в правительстве в принципе нет вице-губернатора, ответственного за внутреннюю политику. Павел Зарубин был лишен мандата после того, как прокуратура обнаружила гараж, доставшийся в наследство от отца и не указанный в декларации. Павел Исаев пока сохраняет и мандат, и место вице-спикера облдумы, но кампания «Единой России» теперь не контролирует.

Илья Осипов лишился места в генсовете «Единой России» и контроля над партией в Ярославской области: хотя депутат по-прежнему координирует работу единороссов в Ярославской, Костромской, Ивановской и Тверской областях, выборы Дмитрия Миронова будет курировать лично Сергей Неверов.

Бульвар непокоренных

Ярославская политическая жизнь еще недавно была весьма живой. Анатолий Иванович Лисицын, губернатор области с 1991 по 2007 год, а ныне сенатор, считается основателем местных демократических традиций — ​его в Ярославле называют почтительной, всем известной аббревиатурой АИЛ. На смену дипломатичному Лисицыну пришел Сергей Вахруков, руководитель гораздо более жесткий и авторитарный. Ярославцы «сильную руку» не оценили: в 2011 году «Единая Россия» получила здесь один из самых низких результатов по стране, не набрав и 30%, и «Яблоко» разогналось до 4,8%. В 2012 году, когда на выборах мэра Ярославля появился кандидат-оппозиционер Евгений Урлашов, он победил единоросса Якова Якушева с разгромным счетом — ​69,7% против 27,8%.

Урлашов, ободренный победой и поддержкой Михаила Прохорова, собрал, пожалуй, самое дееспособное отделение «Гражданской платформы» в истории и готовился идти на выборы губернатора. На «Митинг против жуликов и воров» 19 июня 2013 года на главной площади Ярославля пришли тысячи горожан, речь Урлашова о том, что «Единая Россия» — ​самая коррумпированная партия, но ничего у жуликов в Ярославле не получится, встречали аплодисментами. А менее чем через месяц Урлашова задержали, обвинив в вымогательстве взятки.

Но и губернатор Вахруков на своем месте не усидел. По мнению многих, на волне протеста выборы губернатора вполне мог выиграть Урлашов, и зловещий образ «народного мэра», обратившего весь имевшийся протест против партии и правительства, до сих пор пугает местную верхушку. Перед грядущими губернаторскими выборами были предприняты максимальные меры предосторожности, чтоб никто из тех, кто бы «мог повторить», до регистрации не дошел.

В 2013 году РПР-ПАРНАС шла на выборы в областную думу с Борисом Немцовым во главе списка. Партия получила один мандат, и Борис Немцов внезапно появился на ярославской политической арене. Политик разоблачал злоупотребления при госзакупках, требовал отставки нового губернатора Сергея Ястребова. «Когда Немцов входил, он просто одной своей федеральной известностью людей придавливал. Было очень интересно смотреть на заместителей председателей правительства, как они потели, когда он им вопросы задавал», — ​говорит Сергей Балабаев, депутат областной думы и кандидат в губернаторы от ПАРНАСа. 27 февраля 2015 года и эта короткая эпоха в истории Ярославля закончилась.

Сергей Балабаев несет собранные подписи.

Общественно-политическая жизнь здесь до сих пор не до конца зацементирована новой властью. В областной думе остается один мандат ПАРНАСа (теперь он у бывшего помощника Бориса Немцова Василия Цепенды), но основная парламентская оппозиция — ​это фракция КПРФ и ее весьма авторитетный лидер Александр Воробьев. В сфере медиа тоже сохраняется некоторое количество жизни и свежего воздуха: есть небольшой филиал «Эха Москвы», противодействующие элитные группировки переругиваются в местных анонимных телеграм-каналах «ЯрПолитика» и «Сны Урлашова» — ​первый, по слухам, связан с Зарубиным и Исаевым, а второй — ​с враждебной им мэрией Ярославля.

Штаб Алексея Навального в Ярославле открылся и существует без особых помех: первая встреча с волонтерами прошла в большом зале местного модного киноклуба «Нефть», пришло около 300 человек. Сейчас штаб мирно работает в небольшом помещении в центре Ярославля. Перед субботней акцией 8 июля, как и по всей России, в Ярославле пропали тиражи агитпродукции: активисты просто не смогли получить их в терминале «Деловых линий», газеты и листовки уже были изъяты. Но, в отличие от московского и некоторых других штабов, ни обысков, ни арестов не было. По словам главы штаба Елены Лекиашвили, в Ярославле, как и везде, оппозиционерам отказывают в согласовании мест для кубов под предлогом того, что все занято. Но в итоге места все-таки периодически находятся.

Пикет «Яблока» на Красной площади Ярославля

За четыре дня в Ярославле я застаю три политические акции на улице, две из которых проходят в рамках президентских кампаний: сбор подписей в поддержку кампании «Яблока» против войны в Сирии «Время вернуться домой» (начало президентской кампании Григория Явлинского), куб в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты и сбор подписей против замены чугунных ограждений на Первомайском бульваре. Ни у одного из пикетов не видно полиции, никого не задерживают.

Волонтеры Навального собирают координаты людей, готовых поставить подписи за его выдвижение

План нового мэра поменять чугунные ограждения на Первомайском бульваре и заменить их стальными вызвал в городе настоящий скандал. В отличие от Москвы, Ярославль еще не привык к валу свежих инициатив по благоустройству, которые привезли из столичного региона новые власти. Временные торговые шале на набережной, попытка сделать самый большой блин (блины собирали со всех школ, но потом их пришлось выбросить), установка цветочных инсталляций в форме сердец на центральном бульваре (ярославцы сравнивают их с другой частью тела) — ​все это с усталым скепсисом было бы принято в Москве, но для Ярославля это пока нонсенс.

Когда городской депутат Антон Голи­цын сообщил в своем Фейсбуке, что мэрия собирается заменить чугунные ограждения Первомайского бульвара, установленные семь лет назад, на металлические, поднялся такой переполох, что мэрия была вынуждена провести круглый стол с общественностью, а затем частично отменить свои планы: ограды заменят, но не везде, и бульвар оставят в покое.

«Это маленькая составная часть общего стиля работы новой мэрии, когда без совета с людьми сначала устраивают самый большой блин страны, потом нужно сделать самый длинный шарф, и так далее — ​это показуха, которая пришла в город», — ​говорит Александр Воробьев, стоя у красной палатки КПРФ: коммунисты собирают подписи против замены ограждений.

К Воробьеву подходит бабушка в джинсах и спортивном жилете, спрашивает: как сделать, чтобы не выбрать Миронова? Коммунист в ответ интересуется: а кого хотите?

— Зачем нам еще один москвич? Уже все отдали Москве. А где у нас льготы как московские? — ​присоединяется другая пенсионерка. — ​Берет верх зомбоящик! Я уже людям на работе говорю-говорю: «Вы берите деньги, но не голосуйте за «Единую Россию»! В кабинку за вами никто не зайдет!

А 20-летнему бухгалтеру Юлии врио губернатора нравится:

— Он приезжал в наш район, на все вопросы у него есть ответы.

За первый же час коммунисты легко набирают несколько сотен подписей — ​активисты «Яблока» и Навального таким темпам могут только позавидовать. По большому счету, выборы здесь пока мало кого интересуют, но вот насущные городские проблемы мобилизуют общество быстро. При этом для решения таких проблем у городских властей становится все меньше полномочий: новая областная администрация активно забирает у муниципалитетов ресурсы. Из самых болезненных потерь — ​отмена прямых выборов мэра Ярославля и переход ярославского «Водоканала» в ведение области.

Политические институты, имевшие реальное влияние на положение дел в области, стремительно теряют его при новом губернаторе. «Раньше депутаты областной думы имели определенное влияние на бюджет. Теперь депутат областной думы — ​это никто: ему ничего не дают, ему ничего нельзя, — ​говорит Антон Голицын. — [На просьбы] идет отказ: просто нет, и все. Механизмы перестали работать».

Недовольство новыми порядками пока глухое, но во время приезда в Ярославль Владимира Путина коммунисты вышли на Советскую площадь (у областной администрации) с пикетом против Дмитрия Миронова. «В. Путин, вы нам прислали не того! Отдаем обратно», — ​откровенно гласил один из плакатов. По области ходят слухи, что Миронов, привыкший к непубличной работе, сам тяготится своим постом и ожидает дальнейшего карьерного роста после выборов президента. А его место может занять Дмитрий Степаненко.

Выборы с фильтром, но без интриги

В Ярославской области могли быть действительно конкурентные выборы губернатора, но возможную интригу погасили заранее: передумал выдвигать свою кандидатуру депутат Госдумы, эсер Анатолий Грешневиков. Один из самых популярных публичных политиков в регионе, он мог составить конкуренцию Дмитрию Миронову. Еще весной шли разговоры о выдвижении Грешневикова, но затем стало известно, что оно не состоится, да и вообще никто от «Справедливой России» не будет претендовать на место ярославского губернатора.

По сведениям «Коммерсанта», невыдвижение Грешневикова было частью сложной сделки, в которой участвовала лидер карельских эсеров Ирина Петеляева — ​она тоже не должна была выдвигаться против недавнего президентского назначенца Артура Парфенчикова и взамен стать сенатором. Сделка, однако, не состоялась. По словам Грешневикова, ему тоже предлагали место в верхней палате, но он отказался: «Мне было предложено идти в Совет Федерации, но я в такие связи не вступаю». А свой отказ от выдвижения эсер объясняет нежеланием соревноваться с «другом Путина».

«Мне собрать достаточное количество подписей не составило бы труда: у нас большое представительство во всех муниципальных районах, — ​сказал Грешневиков «Новой». — ​Мы все посчитали, все подготовили. Но тут был назначен из Москвы Дмитрий Юрьевич Миронов. Возникли бы проблемы с прохождением муниципального фильтра, потому что это человек Кремля и личный друг Владимира Владимировича Путина. Дано было бы указание: не так подписали, не так сделали. И немаловажный фактор — ​у меня с ним наладились хорошие дружеские отношения. Они пришли, за полгода сделали столько работы, борясь с коррупцией, с той непрофессиональной кадровой политикой, которая поразила все департаменты областные и городские. Поэтому мы все взвесили: муниципальный фильтр не проходим, хорошие отношения наладили».

В результат на выборы выдвинулись, кроме Дмитрия Миронова, коммунист Михаил Парамонов, лидер ярославского «Яблока» Олег Виноградов, Сергей Балабаев от ПАРНАСа, Андрей Ватлин от ЛДПР и Кирилл Панько от «Коммунистов России». Муниципальный фильтр прошли все, кроме Виноградова. По словам нескольких ярославских депутатов разных уровней и партий, штаб врио собирал подписи за всех кандидатов, кто в итоге был допущен к выборам, — ​в Ярославской области была применена уже стандартная технология тотального сбора подписей, не позволяющая пройти муниципальный фильтр неугодным кандидатам.

По словам Олега Виноградова, бывало, что депутатов, пожелавших расписаться за него, не принимал нотариус, при этом подписи за других кандидатов собирались в директивном порядке. «Некоторые руководители районов мне говорили: «Нас завтра уволят и поставят москвичей на район, если мы не соберем подписи за Миронова». Я не хочу, чтобы этих людей убирали, — ​говорит «яблочник». — ​Задача политтехнологов «Единой России», как я понимаю, в том, чтобы Миронов соревновался со своей тенью. Но для меня было важно попробовать».

Олег Виноградов

Олег Виноградов — ​ветеран ярославской политики, он соревновался на выборах губернатора еще с Лисицыным, а затем работал его замом. После были несколько депутатских сроков в областной думе, пост советника мэра Урлашова. На последние выборы в облдуму в 2013 году Виноградова не пустили: список «Гражданской платформы» во главе с уже сидевшим Урлашовым не прошел регистрацию, потому что в последний момент исчезла финансовая уполномоченная. Виноградов совсем недавно возглавил местное отделение «Яблока»: до этого им руководил городской депутат Владимир Зубков, но в Москве стали замечать, что отделение работает не так, как хотелось бы, полномочия отделения приостановили, руководство переизбрали.

Коммунист Александр Воробьев жаловался, что его однопартийцам тоже мешали с муниципальным фильтром: подписи некоторых депутатов КПРФ «перехватили» единороссы. «Вообще, на этих выборах мне было удивительно, почему нам ставят палки в колеса. Ведь власти объективно выгодно наше участие в выборах. Я знаю, им поставлена задача обеспечить явку не менее 35% по Ярославлю, а для этого выборы должны какой-то интерес представлять. Они делали эти махинации не для того, чтобы нам помешать, а чтобы перекрыть дорогу Виноградову. Может, он им неудобен тем, что в «Яблоко» сейчас бегут все, кого выгнали из «Единой России», — ​говорит Воробьев. Выдвигать свою кандидатуру на выборах вместо не самого известного однопартийца Михаила Парамонова Воробьев не стал, по его словам, потому что он «не хозяйственник».

Кандидат от ПАРНАСа Сергей Балабаев стал локальной сенсацией — ​это первый выдвиженец партии Касьянова, который смог пройти муниципальный фильтр. По словам нескольких местных депутатов от «Единой России», попросивших не называть их имена, Балабаеву помогали собирать подписи районные администрации. Сам Балабаев помощь единороссов отрицает, замечая, что до поздней ночи объезжал муниципалитеты, собирая подписи.

Политическая биография у Сергея Балабаева богатая: в начале 2000-х он создавал в регионе «Молодежное единство», затем с единороссами поссорился. Когда Евгений Урлашов создавал в регионе отделение «Гражданской платформы», Балабаев избрался от нее в областную думу. На выборах в Госдуму 2016 года баллотировался от «Справедливой России». По словам Балабаева, от эсеров он ушел, поскольку устал «сидеть на скамейке запасных», и провести всю жизнь в областной думе — ​не его мечта.

«Меня спрашивают: будешь ли ты громить Миронова? А за что его громить? Я считаю, что нам нужен был другой человек, не из власти Ярославской области. Сформировались определенные элитки, которые по своим организационным возможностям не способны ничего предложить, которые проедали область. Мы похожи с Мироновым, да?» — ​спрашивает меня оппозиционер.

Другим кандидатам — ​рыбинскому депутату областной думы от КПРФ Михаилу Парамонову, ЛДПРовцу Андрею Ватлину и безработному костромичу Кириллу Панько от «Коммунистов России» — ​ни один из моих собеседников в Ярославле больших шансов на успех не дает. «Если бы на выборы пошли Грешневиков и Воробьев, был бы второй тур, и результат мог быть непредсказуемым, — ​считает Антон Голицын. — ​Но муниципальный фильтр они бы не прошли».

«Если бы выборы губернатора были сегодня, у Миронова было бы более 52%, — ​Евгений Голубев делится данными опросов середины июня. — ​Грешневиков мог бы набрать — 7–8%, Балабаев — ​5%. Четверть избирателей — ​неопределившиеся. Но если за лето произойдет что-то серьезное, качнись сейчас чуть-чуть ситуация в негатив, будет второй тур. На сегодняшний день никто не просчитывает, что будет в марте. У нас и так на прошлых выборах еле-еле больше 50% за Путина проголосовали. И если на этот раз будет не больше 50, будут оргвыводы, и элиту снова начнет трясти. Они всеми правдами и неправдами должны набрать больше 50%, но, на мой взгляд, легальными методами это им не удастся, а нелегальные президент на своих выборах запретил. Сейчас есть передозировка информации по Миронову — ​во всех СМИ только Миронов, и она будет как раз играть на снижение явки. Будет административная мобилизация, но ведь на одной мобилизации явку не делают».

«На выборах есть очень серьезная интрига, не в том, кто станет губернатором, а в том, смогут ли сделать нужный процент, — ​считает Антон Голицын. — ​Количество ошибок и региональных, и муниципальных властей, количество людей, уже лично негативно затронутых ими (те же квитанции за ЖКХ), уже очень велико, немалая часть бизнеса тоже затронута, рядовые сотрудники администрации недовольны. И все понимают, что над нами московские начальники, а мы как-то привыкли к своим — ​плохим, пьяненьким, вороватым, но своим. Если за оставшееся время до людей дойдет, что это не выборы, а некий референдум доверия новой власти, и кандидат против власти — ​это любой кандидат, кроме Дмитрия Миронова, то результаты могут быть неожиданными».

«Пришел генерал, ходить всем строем — ​чего хорошего? А ничего другого не предлагается, — ​говорит Олег Виноградов. — ​Ярославль — ​город свободных людей, и слава богу. Властям надо еще крепостных завезти из Московской области, надо еще народ заменить, чтобы спокойно пилить деньги, а народ бы безмолвствовал. Но мы такой радости им не доставим».