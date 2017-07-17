Назад, в 1994 год

Татарстан встревожен официально не подтвержденной информацией о том, что Кремль не намерен продлевать договор о разграничении полномочий, срок которого истекает 26 июля. Депутаты регионального парламента обратились к президенту РФ с просьбой о создании комиссии по правовым вопросам. Пресс-служба Кремля сообщила: «Концептуальная позиция будет сформулирована и озвучена позже».

Татарстан — единственная автономная республика в РФ, имеющая с федеральным центром отдельный договор, по которому ей предоставлены расширенные полномочия.

Предыстория и история вопроса драматические. СССР распался в декабре 1991 года. В 1992 году Татарстан и Чечня отказались подписывать Федеративный договор с Москвой. Чечня к тому же объявила о своей независимости от РФ. В Кремле началась паника. Государство Россия создавалось заново, старые законы отменены, новых еще нет.

В итоге с Татарстаном в 1994 году заключили отдельный договор. «Формула договора с Татарстаном родилась 13 января 1993 года в городе Грозном, — свидетельствовал тогдашний вице-премьер, министр по делам национальностей Сергей Шахрай. — Механизм договора о разграничении предметов ведения и полномочий был предложен и руководству Чеченской Республики как схема решения проблем… К сожалению, эта линия не была доведена до конца».

Почему «эта линия не была доведена до конца», почему не пошли на такой же договор с Дудаевым? Возможно, сыграли свою роль двойные подходы. Татарстан — крупнейшая республика, в центре страны. Если Татарстан не подпишет хотя бы отдельный договор — это крушение еще не созданного государства. Наверное, посчитали: «Татарстан — это да… А что такое Чечня и тем более Дудаев? Много берет на себя…»

Дудаева решили сместить «силами чеченской оппозиции». В ноябре 1994 года глава одного из районов Умар Автурханов, собрав какое-то «ополчение», пошел в поход на Грозный. И потерпел сокрушительное поражение. Дудаев обвинил Москву в попытке государственного переворота в Чечне. В Кремле, разумеется, это опровергали, но в прессе появились фотографии пленных российских танкистов, их признания.

После чего президент РФ Ельцин начал уже открытую войну, назвав ее «восстановлением конституционного порядка». Министр обороны Грачев заверил, что возьмет Грозный одним полком за два часа. Бездарный штурм кончился катастрофой.

Общественность страны, свободная в ту пору пресса резко выступили против войны. Депутат Юрий Черниченко заявил: если в Чечне не война, а «борьба с организованной преступностью», то давайте бомбить подмосковный город Долгопрудный, где он живет, — там налицо организованная преступность, все о ней знают. Всероссийская государственная телерадиокомпания (председатель Олег Попцов) выдала в эфир программу «Совершенно секретно» (Артем Боровик, Михаил Маркелов), в которой генерал Лебедь заявил, что можно одним полком за месяц «закончить военную кампанию в Чечне. Вопрос только в формировании — полк надо сформировать из детей народных депутатов, из детей членов правительства, из детей всех тех политиков, которые говорят сейчас о необходимости войны в Чечне».

Дальнейшее известно. В общей сложности война в Чечне длилась 12 лет.

А теперь намечается конституционный конфликт с Татарстаном? Договор 1994 года продлили в 2007 году, исключив из него некоторые пункты: например, об установлении отношений с иностранными государствами, о создании Национального банка.

2017 год — даже не 2007-й, федеральный центр, если захочет, отменит договор вообще. Да и в Татарстане есть люди, которые считают, что договор сейчас — почти формальность. Везде вертикаль власти, характерная для унитарной системы, а не для «федерации». Тем не менее сам факт отдельного договора имеет и экономическое, и психологическое значение для политических кругов республики, для части населения. Иногда формальность лучше не трогать, не задевать чувства, не разжигать страсти. И без того Госсовет (парламент) республики уже открыто выражает недовольство тем, что федеральный центр забирает 70% процентов налогов. Но мудрецы от власти умеют из ничего создать конфликт. В республике могут возникнуть волнения, обостриться отношения и с федеральным центром, и внутри Татарстана, в частности, отношения этнических татар и этнических русских.

Надо ли это нашей многонациональной стране?

Хотя, с другой стороны, при определенном подходе, кому-то даже выгодно. Начнется всероссийское возбуждение масс посредством телевидения. Почти как с Украиной. Будет чем занять внимание народа. Действительно, не обсуждать же положение в экономике или закрытие фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях и роддомов в райцентрах.

Сергей Баймухаметов,

журналист