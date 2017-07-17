Венесуэльские «банки», африканский МММ и китайские теневики

Петр Саруханов / «Новая»

В апреле в Японии официально признали биткоин платежным средством. В него массово начали вкладываться местные инвесторы. Это привело к рекордному росту рынка криптовалют. К концу мая курс биткоина вырос вдвое — ​с 1300 до 2700 долларов. «Эфир», еще одна популярная валюта, разработанная молодым выходцем из России, тоже вырос вдвое, аналогичный рост показали и остальные криптовалюты. Началась настоящая золотая лихорадка: люди по всему миру начали сметать с прилавков магазинов видеокарты (они хорошо подходят для параллельных вычислений, необходимых для майнинга) и создавать специальные фермы.

Майнинг — ​это получение криптовалюты за обслуживание ее инфраструктуры, то есть за выполнение связанных с ней расчетов. Чтобы собрать свою ферму, нужно купить несколько видеокарт — ​чем больше, тем лучше, — ​связать их в единую вычислительную систему и подключить ее к работе блокчейна (распределенного реестра), на котором работает криптовалюта. В качестве награды за предоставление своих мощностей для расчетов майнер получает некоторое количество криптовалюты. К примеру, ферма из четырех хороших видеокарт может приносить в день 0,01 биткоина.

Золотая лихорадка быстро дошла до России. Цены на видеокарты взлетели в несколько раз. Уже 19 мая «Ведомости» зафиксировали дефицит видеокарт на рынке — ​все их раскупили майнеры. Похожая ситуация сложилась и в других странах.

Насколько выгодно майнить биткоины? Ферма, собранная месяц назад за три миллиона рублей, приносит владельцу 150 долларов в день. Приблизительный срок окупаемости такой фермы — ​год. Но это если курс не будет падать. А криптовалюты — ​очень волатильный актив. Они децентрализированы — ​нет единого «центробанка», выпускающего биткоин или эфир и контролирующего стабильность валютного курса. Этот «банк» распределен между сотнями тысяч майнеров по всему миру. Курс криптовалюты зависит сугубо от спроса и предложения на рынке. Есть хорошие новости о крипте — ​рынок растет. Плохие — ​рынок падает.

Япония — ​одна из крупнейших экономик мира. Официальный статус и рост популярности биткоина в Японии стал сигналом, который привел к рекордному росту рынка в мае. Но по законам биржи за бурным ростом всегда следует коррекция. В июне курс биткоина упал на 15% за один день. Причина — ​слухи о возможном разделении криптовалюты на две, как это уже произошло ранее с эфиром.

В мае американский пенсионный фонд BitcoinIRA, принимающий вклады в биткоинах, зафиксировал трехкратный рост вложений в криптовалюте. По словам директора фонда, биткоин — ​хороший инструмент для того, чтобы разнообразить свой финансовый портфель, но не стоит делать на него долгосрочную ставку. Инвестиции в биткоин приносят 30% в месяц, а акции компаний из списка S&P 500 — ​всего 1%. Но при этом колебания курса биткоина достигают 90%, против всего 4% у S&P 500.

В биткоин инвестируют два типа людей: спекулянты, рассчитывающие заработать на ажиотаже вокруг криптовалюты, и люди, не доверяющие центробанкам — ​покупая биткоины, они страхуются от инфляции. Именно так биткоин стал популярным в Аргентине и Венесуэле, где инфляция за 2016 год составила 720%.

Кроме того, биткоин получил небывалую популярность в Нигерии и Китае. В обеих странах действуют ограничения на покупку иностранных валют и вывод национальной валюты за рубеж. А еще биткоины популяризировал Сергей Мавроди — ​его последние проекты в Африке и Азии работали через криптовалюту, чем здорово подняли ее курс.

Одно из самых популярных применений криптовалют — ​торговля в так называемом «даркнете». Анонимные площадки, доступные через браузер Tor, позволяют покупать и продавать за криптовалюты незаконные товары и услуги — ​наркотики, оружие, поддельные документы. Большинство российских и украинских наркоторговцев в даркнете принимают платежи в биткоинах. Правда, эта валюта не подходит для мелких покупок — ​к примеру, при покупке на сумму в $6 комиссия составит не менее $1.

Еще одна любимая криптовалюта наркоторговцев — ​Monero. Ее транзакции невозможно отследить, в отличие от биткоина (уже известны случаи, когда полиция устанавливала личность пользователя биткоинов). Как только Monero начала принимать одна из самых популярных площадок для нелегальной торговли AlphaBay, курс валюты вырос в 6 раз, а всего за 2016 год — ​в 27 раз. Правда, в начале июля сайт AlphaBay стал недоступен, а пользователи площадки лишились почти 4 миллионов долларов — ​таковы риски, связанные с нерегулируемой экономикой «темного интернета».

Транзакции биткоина могут идти несколько часов, а то и сутки, а сумма комиссии иногда сравнима с суммой покупки. Все это вместе с нестабильностью курса делает биткоин неудобным для повседневных покупок. Лишь 3 из 500 самых популярных торговых площадок США принимают оплату в биткоинах. Интересно, что еще в прошлом году таких было больше 5.

В 2015 году серверы одного итальянского банка были взломаны — ​но не с целью выведения денег, а для использования вычислительных мощностей для майнинга биткоинов. Подобные случаи имели место еще несколько лет назад, но сейчас все изменилось. Объемы вычислительных мощностей, задействованных в инфраструктуре биткоина, с 2014 года выросли в 770 раз. Майнить на рабочем компьютере или даже на ботнете из группы взломанных машин просто невыгодно.

Будущее биткоина не определено — ​разделение валюты на две независимые системы запланировано на 1 августа, лишь тогда станет ясно, какая часть биткоин-сообщества его поддержит. Слухи вокруг возможного кризиса уже привели к немалому падению курса биткоина. Некоторые майнеры пересмотрели свои бизнес-планы и начали продавать фермы, купленные на пике курса. Ферму, собранную за три миллиона, продают со скидкой — ​за 2,2 миллиона рублей. Геймеры вздохнули с облегчением — ​наконец-то стало возможным купить видеокарту по нормальной цене.

Но в целом биткоин-сообщество настроено оптимистично. Несмотря на проблемы биткоина, идея глобальной децентрализированной валюты выглядит очень привлекательно. Сейчас биржи криптовалют привлекли тысячи спекулянтов, и это вредит имиджу технологии. Одни участники рынка уверены — ​рано или поздно пузырь криптовалют лопнет. Другие прогнозируют, что к 2020 году один биткоин будет стоить более 30 тысяч долларов.

Андрей Бродецкий —

специально для «Новой»

Не халявщики, а биткоины

К началу нынешнего года в финансовой пирамиде Mavrodi Mondial Moneybox (МММ), действующей на Африканском континенте (а также в Южной Азии и некоторых латиноамериканских странах), участвовали миллионы людей. После того как последние начинания Сергея Мавроди в СНГ провалились, он отправился туда, где не существует законодательства, ограничивающего деятельность финансовых пирамид, а граждане не отличаются особой финансовой грамотностью.

Волна популярности нового МММ прокатилась по Египту, ЮАР и Зимбабве, но особенно успешным и востребованным новое детище Сергея Мавроди оказалось в экваториальной Африке. В Нигерии сайт МММ стал одним из самых популярных ресурсов сети, а участие в нем граждан вызвало беспокойство у правительства. На Youtube можно найти многочисленные ролики африканских видеоблогеров — как расхваливающие преимущества МММ, так и разоблачающие мошенничество.

Вкладчикам Мавроди предлагает ставку 30% в месяц и уже привычно много говорит о том, что намерен при помощи своей пирамиды менять мир к лучшему и заботиться об обездоленных. В общем, МММ дает африканцам мечту о лучшей жизни и при этом ощущение, что они заняты чем-то полезным, — знакомая для России история.

В декабре 2016 года у африканского МММ возникли первые проблемы: выплаты были остановлены на месяц из-за «высокой нагрузки на систему». В этот момент Мавроди перевел расчеты из нигерийских найров в биткоины, а также традиционно обвинил в проблемах пирамиды недобросовестных журналистов, раздувающих шумиху.

Теперь «бизнес-модель» Мавроди построена еще и на разнице курсов между местными африканскими валютами, некоторые из которых страдают от гиперинфляции, и биткоинами, курс которых в последние месяцы рос. «Касса взаимопомощи» МММ в Африке устроена таким образом, что вклады в нее вносятся в криптовалюте, а вот выводить проценты приходится уже в местных деньгах.

Кирилл Мартынов,

«Новая»