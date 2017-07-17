Шашечки съехались

13 июля Uber и «Яндекс.Такси» стали главными героями деловых новостей, неожиданно объявив о создании совместного предприятия. Новый агрегатор такси, в который также войдет сервис по доставке еды UberEATS, будет работать в России и еще пяти странах: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Контролировать новую компанию будет «Яндекс», который получит 59,3% акций при инвестициях в $100 млн. Uber вложит в проект $225 млн за долю в 36,6%, еще 4,1% акций перейдет сотрудникам компаний. Стоимость объединенного бизнеса, который станет абсолютным лидером в области онлайн-перевозок в России, оценивается в $3,7 млрд.

Название объединенной компании пока неизвестно, но оба приложения — Uber и «Яндекс.Такси» — останутся доступны для пользователей. Водителей подключат к единой технологической платформе, в которую будут интегрированы сервисы «Яндекса» (карты и система распределения заказов). Компании также заключили роуминговое соглашение — теперь приложением «Яндекс.Такси» можно будет пользоваться за рубежом для вызова машин партнера. Кроме того, по данным «Ведомостей», российская компания в дальнейшем может получить небольшой пакет акций в глобальном Uber.

До этого момента лидером в сегменте онлайн-перевозок в России был «Яндекс.Такси». По оценкам «Ренессанс Капитала», ежедневно водители компании совершали 500 тысяч поездок. Uber имел значительно меньшую долю рынка: 170 тысяч перевозок в день. Еще меньше, 150 тысяч поездок, обеспечивал третий крупный агрегатор — Gett. Планируется, что новая компания будет обслуживать более 1 млн поездок. При этом рынок растет очень динамично: количество поездок через «Яндекс.Такси» за год выросло почти в шесть раз.

Для Uber это не первый опыт «оборонительных» сделок за последнее время. Прошлым летом американская компания ушла с китайского рынка, потеряв в борьбе с локальным конкурентом, Didi Chuxing Technology, $2 млрд. За свой бизнес Uber получили 17,5% акций китайского агрегатора. Сделка с «Яндекс.Такси», видимо, оказалась более выгодной: Uber сможет участвовать в управлении новой компанией (3 из 7 мест в совете директоров), а его доля оценивается в $1,3 млрд, притом что потери агрегатора в России составили $170 млн. Инвесторы «Яндекс.Такси» тоже вздохнули с облегчением: компания приносила миллиарды рублей убытков каждый год. На фоне новостей о слиянии с Uber стоимость акций «Яндекса» побила исторический максимум. На сделку мог повлиять и политический фактор: «Яндекс.Такси» имеет хорошие отношения с московской мэрией, в то время как Uber постоянно обвиняют в различных нарушениях.

Сделке еще предстоит пройти согласование с ФАС — глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что слияние может представлять угрозу для конкуренции ны рынке. Но эксперты считают, что доля объединенной компании составит не более 5—10% рынка, если брать в расчет традиционные таксомоторные службы, которые принимают основную часть заказов по телефону. В отрасли есть менее известные компании, и они значительно обходят агрегаторов по числу поездок — в первую очередь это региональный сервис Fastens, объединивший в этом году бренды «Сатурн» и Rutaxi. Но в нише онлайн-агрегаторов новый гигант получит около 80% рынка, и для потребителей это серьезный повод для беспокойства.

В последние годы демпинговые войны были нормальным режимом существования сервисов такси. Тарифы постоянно снижались, даже при росте себестоимости перевозок; компании воевали друг с другом с помощью маркетинговых акций и нового функционала. Сейчас этот период подходит к концу: снижение конкуренции рано или поздно должно вызвать рост цен. Тем более что другие игроки тоже не сидят сложа руки. Переговоры об еще более масштабном слиянии ведут Fasten и Gett.

В то же время за счет более быстрой подачи машин, сокращения холостого пробега и обмена технологиями крупные компании смогут оптимизировать издержки, поэтому радикального удорожания услуги случиться не должно. Не вполне ясна и судьба водителей такси — они больше всех страдали от демпинга агрегаторов, но по мере концентрации рынка их зависимость от крупных работодателей только вырастет.

Последние несколько лет рынок такси развивался аномально. Компания, в корне изменившая его и достигшая капитализации в $70 млрд (Uber), из года в год теряет миллиарды долларов — многим эта ситуация казалась по меньшей мере странной. Но революция завершилась, такси не скоро станут более доступными, чем сегодня. Следующей вехой будет появление на улицах беспилотных автомобилей.