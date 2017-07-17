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«Ожидаем привлечения к ответственности и полной ясности»

Надпись на скамье памяти жертв сбитого «Боинга» напротив посольства России в Гааге. Фотография

Общество

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Фото предоставлено семьями жертв авиакатастрофы «Боинга» MH17

В парке напротив посольства России в Гааге в третью годовщину гибели пассажиров «Боинга», сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, установили скамейку памяти.

К ней прикреплена небольшая мемориальная доска в память о жертвах трагедии с надписью на русском языке.

«Ожидаем привлечения к ответственности и полной ясности.

Светлой памяти всех 298 пассажиров и команды рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», 17 июля 2014 года.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ПОЛИТИКИ»

«Скамья памяти соединяет в себе напоминание о жертвах и наше послание об ожидании правды и прозрачности», — пояснили участники пикета.

Родственники жертв сбитого над Донбассом «Боинга» требуют от России предоставить правдивую информации о трагедии. Они передали коллективное письмо в российское посольство.

Теги:
бук, донбасс, украина, mh17, боинг
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