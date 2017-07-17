«Ожидаем привлечения к ответственности и полной ясности»
Надпись на скамье памяти жертв сбитого «Боинга» напротив посольства России в Гааге. Фотография
«Новая газета»редакция
В парке напротив посольства России в Гааге в третью годовщину гибели пассажиров «Боинга», сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, установили скамейку памяти.
К ней прикреплена небольшая мемориальная доска в память о жертвах трагедии с надписью на русском языке.
«Ожидаем привлечения к ответственности и полной ясности.
Светлой памяти всех 298 пассажиров и команды рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», 17 июля 2014 года.
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ПОЛИТИКИ»
«Скамья памяти соединяет в себе напоминание о жертвах и наше послание об ожидании правды и прозрачности», — пояснили участники пикета.
Родственники жертв сбитого над Донбассом «Боинга» требуют от России предоставить правдивую информации о трагедии. Они передали коллективное письмо в российское посольство.