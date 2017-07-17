Роскошная свадьба дочери «золотой судьи» Елены Хахалевой: что с этим не так?
Детали скандала и биографий его участников
Скриншот ТК «МИР»
Алиса КустиковаЮлия Минеева«Новая газета»
Дочь судьи Краснодарского краевого суда (и члена его президиума) Елены Хахалевой Софья вышла замуж за перспективного следователя СК. Вопросы вызвал не сам династический союз, а торжественная церемония, поставленная на самую широкую ногу. Согласно декларации, в прошлом году госпожа Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей. А на свадьбе дочери, примерную стоимость которой оценили в 2 млн долларов, молодых поздравляли: Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева...
Еще один гость свадьбы и, по версии СМИ, друг семьи Хахалевых — Иосиф Кобзон, назвал интерес журналистов к благосостоянию судьи «хамством», но этим лишь больше его подогрел. Местный совет в начале скандала отказался разбираться в ситуации. Но к вечеру понедельника все же объявил: проверка миллионных трат на свадьбу дочери судьи все-таки будет проведена.
«Новая газета» рассказывает детали биографии главных действующих лиц скандальной истории.
«Золотая судья»
В Краснодарском краевом суде Елена Хахалева занимает пост председателя судебной коллегии по административным делам. По данным системы «Росправосудие», две самые распространенные категории дел, которые встречаются в ее судебной практике — споры о праве собственности на землю и жалобы на неправомерные действия органов госвласти.
Елену Хахалеву называют «золотой судьей» — она разрешает споры по главному ресурсу края — сельхозугодиям.
О том, что для Краснодарском края значит фигура Елены Хахалевой в комментарии «Новой газете» рассказал адвокат Михаил Беньяш.
— Елена Владимировна отвечает за один из крупнейших финансовых потоков в Краснодарском крае сравнимый разве что с нефтяными спорами. Сфера деятельности, за которую отвечает Хахалева: земельные споры по участкам и объектам недвижимости, сносы самовольных построек, споры хозяйствующих субъектов, рейдерские атаки на фермеров, признание правоустанавливающих документов недействительными. В подобных процессах в одном узле переплетаются интересы администрации и крупных девелоперов — разрешать конфликты участники идут в краевой суд.
из материала «поднявшаяся целина», посвященного «траскторному маршу» краснодарских фермеров, возмущенных отъемом земель при участии судов. (05 июля 2017)
«...Любой фермер расскажет вам, как устроена судебная система в Краснодарском крае — это клан.
Вот, например, что писала экс-сенатору Нарусовой фермер Дрюкова: "Судебная деятельность во многом определена жесткой клановой системой, сложившейся в крае. <…> Общественный контроль в виде общественной части Квалификационной коллегии судей демонстративно устранен Законодательным собранием Краснодарского края. Назначение общественников превращено в назначение псевдообщественников, фактически это постоянно преподаватели трех вузов, включая и Университет правосудия в Краснодаре, который <…> создан для переподготовки судебных кадров и прямо связан с судебной системой <…>. Такие назначения производит председатель Законодательного собрания края Бекетов, чья дочь — судья Краснодарского краевого суда, у Курдюка (заместитель) дочь — судья Динского райсуда, присматривает за этим Устинов — полномочный представитель президента в округе, его племянник Устинов — судья Ленинского райсуда г. Краснодара".
И так везде — дочь, зять, племянник, жена — очень тесно переплелась судебная и исполнительная власть Краснодарского края...»
Кроме того, как рассказали два источника «Новой газеты» в Краснодарском крае, Елену Хахалеву называют одной из возможных претендентов на пост председателя Краснодарского краевого суда.
Весь задекларированный доход судьи за 2016 год составил 2,6 млн рублей, в документе судья указала жилой дом площадью 66 квадратных метра и два земельных участка общей площадью 11 кв. метров. До 2015 года в декларации, каждый год предоставляемой Хахалевой, была указана ее дочь Софья, за которой числился земельный участок и жилой дом.
Жених — следователь-«важняк» из дела Зиринова
Адвокат Анна Ставицкая обратила внимание на то, что жених Софьи Хахалевой имеет сильное внешнее сходство со следователем Вадимом Бадаловым (и в комментарии к свадебным фото жениха также называют именем Вадим — Ред.). Сейчас в пресс-релизах на сайте СК Бадалов упоминается как заместитель руководителя следственного отдела по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю.
По словам Ставицкой, в 2013 году Бадалов возглавлял следственную группу по делу крупного и влиятельного анапского бизнесмена, бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова, которого обвиняли в создании банды, убийстве предпринимателей и покушении на атамана местного казачьего общества.
«Бадалов тогда был следователем первого отдела следственного управления СК РФ по краю и имел звание лейтенант юстиции. Громкое «дело Зиринова» он фактически начинал. Главные доказательства, на которых строилось все обвинение — это показания двоих фигурантов, которые пошли на сделку со следствием. Их, как сказано в протоколе, опрашивал Бадалов. Эти товарищи якобы в кабинете следователя в присутствии адвоката рассказывали, как работает банда, и давали все расклады. На самом деле тогда они находились в следственном изоляторе и не покидали его. Но зато, судя по журналу СИЗО, в те же дни к ним приходили сотрудники УФСБ. Эти признательные показания другие следователи потом просто переписывали из одного протокола в другой», — рассказала адвокат «Новой газете».
По ее словам, в отношении одного из обвиняемых применялись пытки током, что было доказано экспертизой.
«Следователь Бадалов, подписывавший документы, в том числе и протоколы допроса, не мог не знать, что у него там происходит», — уверена Ставицкая.
Откуда деньги? «Грузинская версия»
Елена Хахалева в комментерии «Российской газете» ответила на обвинения, заявив, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец Софьи Хахалевой, «достаточно крупный предприниматель» Роберт Хахалев (Зилкимиани). При этом данных о его доходах нет в декларации Хахалевой. Они развелись еще в 2004 году.
«Названная сумма в два миллиона долларов — полный бред, что называется цифра, взятая с потолка. "Бентли" никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей», — заявила она.
По словам Елены Хахалевой, ее бывший супруг по национальности грузин, а приглашенные на свадьбу звезды эстрады — его друзья.
«Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», — объясняет Хахалева.
Судья заявила, что считает все вопросы по поводу свадьбы ее дочери «неуместными».
Отец невесты Роберт Хахалев в разговоре с «Комсомольской правдой» свадьбы оценил стоимость торжества в 5 млн рублей и заявил, что автомобиль молодоженам не дарили.
«Ушло максимум 5 миллионов рублей. Что до звезд, так я с Валерой Меладзе дружу с детства. Так же как и со всеми остальными. В знак уважения и в роли гостей они и присутствовали на свадьбе моей дочери», — сказал Хахалев «Комсомольской правде». Бизнесмен добавил, что все его заработки — официальные и о своих доходах он отчитывается в налоговой.
Бывший муж отвечающей за земельные споры судьи Хахалевой — сам крупный бизнесмен Кубани. Фермеры обвиняли его в рейдерстве
Роберт Хахалев — крупный землевладелец Краснодарского края, возглавляет совет директоров ООО «Новоивановское», объединившей 7000 га сельхозземель. Судья Елена Хахалева занимается решением судебных земельных споров в регионе. Сын Хахалевых Кирилл — член Заксобрания Краснодарского края, где заседает в комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.
Известно о нескольких случаях, когда Хахалевых обвиняли в участии в рейдерских схемах, конечной целью которых был отъем фермерских земель. Так, еще в 2009 году издание «Крестьянин» рассказывало о рейдерской схеме, в результате которой и при судебной поддержке (судья Долженко) председатель ООО «Новоивановское» Роберт Хахалев расширил свои владения за счет земель фермеров.
В феврале 2015 года «Новая газета Кубани» рассказывала о конференции фермеров, собравших федеральные СМИ, чтобы рассказать о произволе с отъемом земли. В числе прочих там выступил и Александр Матвиенко:
— У нас заправляет Роберт Хахалев. Все решения суда в его пользу. И то же самое — все оформляется на мертвых душ. Поселки Первомайский, Новоивановский; идет отжим земли...
В 2016 году Александр Матвиенко и другие фермеры приехали в Москву, где записали видеообращение к президенту Путину и пожаловались на крупные агрхолдинги, которые при помощи судов отбирают землю у фермеров.
...А вот другая сторона конфликта. «Репортаж» под названием «Хозяин на селе» — о социально ответственном бизнесмене Роберте Хахалеве, платящем (в отличие от фермеров-сутяжников) налоги в бюджет, восстанавливающим детсад и храм.
Версия судьи Хахалевой: скандал в СМИ — заказ «известных» лиц
Елена Хахалева расценила «вакханалию» вокруг свадьбы дочери как давление на судью.
«Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала. Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, когда это не удалось, начали запугивать», — заявила она «Российской газете». Называть имена она не стала.
Почему реакция судейского сообщества принципиально важна для этого случая
В России существует Кодекс судейской этики, в общих чертах предписывающий судьям не совершать ничего, что повредило бы престижу правосудия. Ситуация со свадьбой дочери судьи Хахалевой не вполне в него вписывается.
- Глава о статусе судей обязывает судьей «следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью», а также «избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи.
- Глава «Вознаграждение, получаемое в связи с осуществлением внесудебной деятельности» разрешает судье возмещать свои расходы, не связанные с судебной деятельностью, не превышая «разумные пределы». А также обязывает сопоставлять размер компенсаций и вознаграждений в пользу себя с аналогичной деятельностью других лиц.
- В главе взаимодействие со СМИ Кодекс предписывает судье, отвечая на публичную критику, «проявлять сдержанность и осмотрительность». И отвечать на критику в СМИ встречной публикацией в СМИ или через информационные ресурсы Судебного департамента при Верховном суде России.