Минобороны впервые опубликовало документы, посвященные освобождению Польши в 1944-1945 годах

Во вторник 18 июля Минобороны опубликовало спецпроект «Освобождение Польши. Цена победы».

С точки зрения календаря все объяснимо — да, именно в июле 1944 года Красная армия вышла на западную государственную границу СССР и продолжила наступление на гитлеровцев уже на территории Польши. То есть, спецпроект опубликован в очередную годовщину начала освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков. Не в круглую, к которым обычно приурочены юбилейные спецпроекты, а в семьдесят третью, то есть, именно очередную, «рядовую».

Документы из Центрального архива Минобороны, опубликованные в спецпроекте, «рассекречены», но не в связи с автоматическим истечением установленного законом срока секретности, что является рутинной практикой во многих странах, а «специально». Вообще-то архив Минобороны, что в Подольске, по отзывам многих независимых исследователей (отечественных, а тем более иностранных), не слишком дружелюбен к историкам, не работающим на Министерство обороны и другие российские ведомства. И не только из-за затрудненности системы поиска архивных материалов, но и из-за проблем с их рассекречиванием. Отчего же такая внеурочная щедрость публикаторов?

Анонс спецпроекта и подбор документов не оставляют сомнений — мы имеем дело с политико-пропагандистской подоплекой. Такое в практике Минобороны и его архива уже бывало. Например, в марте 2014 года, когда раскручивался маховик украинского кризиса и в российской пропаганде появилась тема «бандеровской хунты», были рассекречены и опубликованы архивные материалы «о деятельности украинских националистических движений на Западной Украине во время Второй мировой войны». До этого они почему-то сохраняли гриф «Секретно».

Сейчас тоже есть политический повод. Это принятие польским сеймом 22 июня сего года и подписание 17 июля президентом Польши Анджеем Дудой поправок к закону о декоммунизации. В соответствии с которыми, в частности, предполагается демонтаж около 200 мемориалов советским воинам, погибшим в ходе освобождения Польши от гитлеровцев.

Тут важно уточнить, что по новому закону не подлежат сносу памятники, расположенные на кладбищах и других захоронениях советских воинов. А также объекты, не выставленные на всеобщее обозрение, демонстрируемые в научных и образовательных целях, демонстрируемые как произведения искусства или внесенные в реестр памятников архитектуры. То есть, речь идет исключительно о так называемых «объектах памяти» («pomnikach pameci»), большая часть которых была массово возведена уже в 50-е годы и рассматривается большинством поляков не как дань погибшим, а как элемент коммунистической монументальной пропаганды. Что-то типа повсеместных памятников Ленину или Сталину.

Проект Минобороны, как сказано в его преамбуле, должен показать «многочисленные факты благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии», рассказать «об участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, об их обещаниях увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, завет заботиться о которых они будут передавать через поколения».

Это делается при помощи соответствующего подбора документов. Среди них много отчетов политработников «наверх» о восторженной встрече Красной Армии польским населением (в основном, в Люблинщине и в целом в Восточной Польше), документы представителей просоветских политических организаций (например, Союза польских патриотов) и польских военных формирований, созданных на территории СССР, а также отчеты о бережном отношении Красной Армии к дорожной и промышленной инфраструктуре освобождаемых территорий.

При этом среди документов спецпроекта нет ничего о боевых столкновениях с отрядами Армии Крайовой (АК), о трагедии Варшавского восстания, о сдержанном отношении к советским освободителям на территориях, где была массовая поддержка АК, о деятельности подразделений НКВД, проводивших политические зачистки на освобожденной от гитлеровцев территории.