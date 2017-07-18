Сотрудник «Яндекса» придумал макияж, обманывающий алгоритмы распознавания лиц. И свернул проект

Фото: telegraph Grigory Bakunov

Георгий Бакунов, занимающий в «Яндексе» должность директора по распространению технологий, рассказал о своем стороннем проекте — сервисе, проектирующем уникальный случайный макияж, который бы защищал лицо пользователя от идетификации системой распознавания лиц.

«Мне внезапно надоел хайп вокруг систем распознавания лиц... Особенно меня восхитило, насколько кучно покрыта камерами Москва... Я не параноик (вроде бы), но сам факт, что кто-то может проследить все мои перемещения, раздражает. А если учесть прогресс в разработке и доступность готовых сетей для распознавания лиц — уверен, такую слежку организовать по-настоящему легко», — объясняет Бакунов.

Напомним, что накануне акции протеста 12 июня в Москве департамент столичной безопасности объявил, что впервые станет использовать камеры с функцией распознавания лиц. Вероятно, поэтому проект Бакунова сейчас распространяется в соцсетях с припиской: «Протестующим на заметку...»

Проект команды, в которой участвовал специалист по технологиям, основывался на генетическом алгоритме, который сначала на основе оригинальной фотографии подбирал новый образ по принципу «анти-сходства». Затем на основе полученного результата визажист составлял план макияжа, после чего он наносился на лицо модели.

«Эффективность системы потрясала — можно было получить самые разные результаты: от “Вася чуть-чуть не похож на себя”, до “совсем не похож на Васю” и даже “вообще не Вася, а скорее Коля”. Да что там, базово системы распознавания зачастую переставали находить даже контур лица...» — рассказывает Бакунов.

Получив впечатляющий результат, разработчик решил свернуть проект. Объяснил он этот шаг соображениями совести: «Слишком уж велик шанс использовать продукт не для добра, а вовсе с другими целями».

Однако фотографии результатов работы остались, и Георгий Бакунов их выложил. На фотографиях модели мужского и женского полов. Макияж на их лицах похож на футуристическую картину.

Фото: telegraph Grigory Bakunov

Стоит отметить, что попытки придумать защищающий от слежки макияж придумывали и раньше. Опыт Бакунова выглядит наиболее простым. Для сравнения, вот как выглядели модели с макияжем, защищающим лицо от распознавания в материале Афиши-Daily за 2016 год. (Кажется, материал был одновременно партнерским).



Тогда издание предлагало обмануть общедоступные алгоритмы распознавания лица, заложенные в популярных приложениях Snapchat, MSQRD и т.п. Обмануть их предлагалось с помощью камуфлирования набора ключевых точек лица и самого его контура.

«Когда программа лица не видит, то ей нет смысла ни анализировать черты лица, ни подсчитывать расстояния между ключевыми точками. Так что логично блокировать систему именно на этом этапе», — говорилось в публикации.