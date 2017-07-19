Людмила Михайловна Алексеева. 90+

Фото: Юрий Рост

Лидеров оппозиции в нашем Отечестве случится еще немало. Они станут претендовать на наше внимание, и некоторые преуспеют в этом таинственном деле, где никто не может быть уверен, что функция соискателя в полной мере соответствует благородным человеческим качествам. Ибо лидер оппозиции — это политик, со всеми изъянами альтруизма. Он предпочитает недовольную условиями содержания толпу одиноко бредущему персонажу жизни, которому необходима нравственная и правовая опора, а не лозунг, как правильно должен жить даже не он вовсе.

Андрей Дмитриевич Сахаров никогда не претендовал на роль лидера оппозиции и не был им, естественно. Он был духовным авторитетом для тех, кто нуждался, кто осознавал в себе потребность быть свободным гражданином или задумывался, не стать ли им, в конце концов распрощавшись

с привычным и комфортным рабством и раболепием.

И Сергей Адамович Ковалев не играл и не играет в лидеры.

И Людмила Михайловна Алексеева — не из них.

С возрастом человек часто теряет азарт и рабочее тело жизни. Он становится покладистей и терпимей. Пословица про плеть и обух придумана не молодыми и чаще употребляется не молодыми — пожившими, прожившими и все еще проживающими свое и наше время.

Но есть примеры сохранения достоинства на весь отведенный срок, и я (хотите — присоединяйтесь!) счастлив этими достижениями людей, подтверждающих свою высокую уместность в нашей жизни.

Людмила Алексеева, которую поздравляю с девяностым днем рождения, именно такой человек.

Спасибо Вам за верность нам.

Людмила Алексеева (слева) и Ада Никольская. Фото из личного архива Людмилы Алексеевой

Слева направо: Елена Рутман, Людмила Алексеева, Роман Рутман, Лариса Богораз, Анатолий Марченко. Фото из личного архива Людмилы Алексеевой

На митинге в защиту поэтессы Юлии Приведенной. Чистопрудный бульвар. 2010 год. Фото: Кирилл Зыков / ТАСС

Во время одиночного пикета около Госдумы. 2015 год. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Во время разгона участников «Марша несогласных». Фото: Владимир Астапкович / ТАСС