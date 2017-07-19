Развод капиталов

Восемь крупнейших банков России в понедельник сообщили о своем выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). Руководство Сбербанка, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банка, Россельхозбанка, Газпромбанка, «ФК Открытие» и Бинбанка выпустило совместное заявление, в котором говорится о поиске «иного формата взаимодействия» — ​возможно, в виде альтернативного профессионального объединения. Банки считают, что АРБ перестала учитывать интересы членов ассоциации, а озвучиваемые ею оценки и выводы «мешают конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами».

Банкиры недовольны тем, что руководство АРБ (ассоциацию с 2002 года возглавляет Гарегин Тосунян) не допускает их к формированию официальной политики объединения, якобы «единолично» принимая все важные решения. В результате документы, которые выпускает ассоциация, не отражают реального мнения ее членов и подрывают престиж и доверие в банковском секторе, считают представители крупных банков.

Конфликт вышел в публичную плоскость еще в марте, когда членство в организации приостановил Альфа-банк. Таким образом банк отреагировал на доклад АРБ, содержащий жесткую критику ЦБ за слишком активную «расчистку» банковского сектора. Среди прочего в «Альфе» сочли некорректной стилистику доклада: например, замечание о том, что деятельность регулятора «приобретает весьма странные (если не сказать, циничные) формы и утрачивает всякую логику». Речь также шла о том, что ЦБ принимает решения «кулуарно», в интересах узкой группы лиц. Между тем все члены ассоциации, кроме Альфа-банка, одобрили публикацию доклада на предварительном голосовании.

В АРБ пообещали рассмотреть заявления «большой восьмерки» о выходе, но обвинения в свой адрес отвергли. В ответном пресс-релизе ассоциации подчеркивается, что все важнейшие решения «принимаются коллегиально», согласно правилу «один член — ​один голос». Тосунян заявил, что не собирается выходить в отставку. В ЦБ «с волнением наблюдают за развитием конфликта», но не вмешиваются в дискуссию.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков считает, что сложившаяся ситуация демонстрирует «дальнейший развод крупных банков-монополистов с мелкими и средними банками». По мнению эксперта, из-за неравных условий на рынке небольшие банки испытывают трудности с фондированием и привлечением клиентов, в то время как крупные игроки доминируют за счет поддержки государства. «Любые попытки улучшить конкурентную среду, сделать правила игры одинаковыми для всех, которые предпринимала АРБ, заканчивались провалом», — ​говорит Солодков.

Возможно, «большую восьмерку» как раз не устраивает коллегиальность принятия решений: система, при которой размер кредитной организации не влияет на количество голосов в ее распоряжении. «Понятно раздражение крупных банков, но понятна и позиция Тосуняна, который пытается защищать мелкие банки. Здесь должен быть соблюден какой-то баланс», — ​говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

Сейчас в АРБ более 450 членов, в том числе 282 кредитные организации. Уход «большой восьмерки» может привести к тому, что АРБ как лоббистский институт полностью потеряет свое влияние. Существует альтернатива АРБ — ​ассоциация региональных банков «Россия» (АСРОС), которую возглавляет депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Одним из возможных сценариев развития событий называют вступление крупных банков в АСРОС и последующее слияние с АРБ. По данным РБК, возглавить объединенную ассоциацию может один из высокопоставленных сотрудников ЦБ. Детали будут известны в сентябре, на очередном заседании «России».

Раскол среди лоббистов не будет иметь серьезных последствий для банковского рынка, разве что небольшие игроки станут еще менее заметными для регулятора. Возможности «системообразующих» банков по продвижению своих интересов продолжат существовать независимо от конкретных институтов. «С моей точки зрения, новая организация этим банкам не нужна — ​все свои проблемы они решат и так, — ​говорит Солодков. — ​Мнение одного Сбербанка перевешивает мнения всех остальных членов АРБ».