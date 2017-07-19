Галактика черных дыр

Петр Саруханов / «Новая»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в Татфондбанке недостачу имущества в размере 41 миллиарда рублей. Это, конечно, астрономическая сумма, но и она составляет всего треть от общего размера дыры в балансе, которую увидел Центробанк, в марте отозвавший у Татфондбанка лицензию. В списках сомнительных рекордов наверняка окажется и фамилия экс-председателя правления Роберта Мусина — ​в отношении бизнесмена возбуждено уже восемь уголовных дел, общая сумма предполагаемого ущерба по которым перевалила за 35 миллиардов рублей.

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, возглавлявший совет директоров рухнувшего банка, отделался отставкой, глава республики Рустам Минниханов — ​необходимостью принять эту отставку, которой требовали разъяренные вкладчики. Уступки общественному мнению в российской политической традиции считаются слабостью, граничащей с позором.

Серьезные последствия могут ждать и аудитора «Эрнст энд Янг». Там сейчас идет внутренняя проверка Российского союза аудиторов. Параллельно в развалинах Татфондбанка копаются проверяющие из Федерального казначейства.

Нет сомнений, что и вместе, и порознь они найдут немало удивительных фактов, и со временем мы узнаем, как именно существовала эта черная дыра в банковской оболочке. Но эти детали не изменят общей картины.

А картина эта такова. В России не существует банковской системы в нормальном ее понимании. Есть три группы банков. Первая — ​государственный крупняк. Вторая — ​мелкие отмывочные конторы, которые ЦБ с момента прихода Эльвиры Набиуллиной закрывает пачками. И третья — ​банки с огромными активами, обслуживающие интересы политических и финансовых групп, группировок и кланов. Падение солидных вывесок, таких как Татфондбанк, Мособлбанк или «Югра», создает на рынке шум, который удается сравнительно быстро погасить традиционным способом — ​залив проблему деньгами. Деньги вкладчикам раздает Агентство по страхованию вкладов, которое по мере исчерпания собственных резервов замещает их кредитами от ЦБ.

То есть наша банковская система — ​это галактика черных дыр разной массы и диаметра, в центре которой установлен печатный станок. Он, собственно, и удерживает ее от коллапса. Наверное, стратегия ЦБ хороша тем, что предотвращает развитие полноценного банковского кризиса. Хотя, на мой вкус, он просто оказывается сильно растянутым во времени. А это значит, что мы еще увидим взрывы сверхновых — ​возможно, и в созвездии Государственных банков.