Закат в «Орловке». Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

В 2009 году пилот Андрей Иванов увидел, как на окраине его родного Тушинского аэродрома умирает двухмоторный самолет Ил-14Т. Некогда легендарная машина, любовь всех советских летчиков, после списания в 90-е годы стала убежищем для бездомных, развлечением вандалов и кладом для сборщиков металла. Андрей не выдержал — нанял грузовик, перетащил «Илюшу» поближе к ангарам, врезал замки и накрыл машину брезентом. С этого маленького шага начался трудный путь по возвращению самолета в небо. Андрей назвал его «Голубая мечта».

Ил-14 был одним из самых значимых самолетов в СССР. Это неприхотливая, надежная машина работала в любых условиях — от арктического мороза до среднеазиатской жары. На них советские летчики покоряли Антарктиду, перевозили грузы в Сибири, вели воздушную разведку на Дальнем Востоке. Сегодня в России сохранилось всего четыре таких самолета в летном состоянии.

Вначале даже для Андрея, авиационного инженера и выпускника МАИ, объем работ казался невероятным. Но вокруг него собралась команда единомышленников — родственников, друзей, коллег и совсем случайных людей. В КБ Илюшина к этому времени не осталось практически ничего, что могло бы помочь команде, но откликались ветераны авиации, частные мастерские и коллекционеры, спонсоры обеспечивали команду инструментами и топливом.

А в 2011 году реставраторы спасли еще один такой же погибающий красный Ил-12 с эмблемой пингвина на киле. Назвали «Пингвин». И через несколько лет обе машины поднялись в небо. Следующая мечта Андрея — добиться легального права для исторических самолетов перевозить пассажиров и проводить туристические полеты. А затем — облететь на них всю Россию.

Фотокорреспондент Виталий Кавтарадзе — о жизни летчиков и их самолетов на летном поле «Орловка» в Тверской области

Ранним утром Андрей заезжает в мастерскую в Тушино за инструментами. Фото Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Аэродром «Орловка», Тверская область. Вид из столовой на летное поле. Самолет ИЛ-14Т по имени «Голубая мечта». Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Юрий из команды авиаторов разбирает инструменты. Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Андрей с помощником переливают остатки горючего для самолетов в бочку. Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Плановый осмотр двигателя перед запуском. Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Андрей Иванов, лидер проекта восстановления Ил-14:

В детстве я постоянно бегал на Тушинский аэродром смотреть на самолеты. Потом учился в юношеской планерной школе. Медкомиссия не позволила мне стать летчиком из-за плохого зрения. Но быть в небе — это было моей главной мечтой. Я поступил в МАИ, хотел создавать новые самолеты. Но СССР развалился, и такие специалисты стали совсем не нужны.

Мне рассказывали, что в 50-е годы на самолетах «Аэрофлота» было очень вкусное питание на борту. Красивые тарелки, стюардессы в юбочках, вазочки с цветами и хорошие продукты — не то что сегодня. Когда мы сможем катать туристов, обязательно сделаем такое у себя!

Основная моя работа? Да что о ней говорить, я там бумажки в офисе перекладываю. Сейчас моя работа тут, с самолетами.

(товарищ об Андрее) Первый раз я подошел к Андрею, чтобы поговорить с ним, предложить помощь. Он спросил только: «Умеешь что-нибудь?» Я сказал: «Да». Он молча сунул мне болгарку, и я пошел отпиливать крыло. С тех пор я здесь.

Воздушный винт ИЛ-14, отполированный реставраторами до зеркального блеска.

Сотрудник аэродрома на лошади. Летное поле «Орловки». Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Пункт управления воздушным движением "Орловки". Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

В перерыве Андрей играет с медвежонком Мансуром. Команда спасла зверя от гибели на одной из подмосковных притравочных станций (где на него натравливали собак для дрессировки). Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

На обед команда устраивается в фюзеляже "Голубой мечты". Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Летом реставраторы спят прямо в самолетах. Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Во время летных фестивалей команда ИЛ-14 принимает гостей на своих бортах. Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Валерий Петрович Гамов, заслуженный летчик СССР, ветеран авиации на ИЛ-14. На заднем плане – самолет ИЛ-14Т по имени «Пингвин». Сейчас Гамов помогает команде реставраторов и является частым гостем на поле. Виталий Кавтарадзе/ специально для «Новой»

Валерий Гамов: