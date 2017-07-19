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Один день из жизни летчиков и их самолетов на летном поле «Орловка» в Тверской области
Виталий КавтарадзеВнештатный фотокорреспондент
В 2009 году пилот Андрей Иванов увидел, как на окраине его родного Тушинского аэродрома умирает двухмоторный самолет Ил-14Т. Некогда легендарная машина, любовь всех советских летчиков, после списания в 90-е годы стала убежищем для бездомных, развлечением вандалов и кладом для сборщиков металла. Андрей не выдержал — нанял грузовик, перетащил «Илюшу» поближе к ангарам, врезал замки и накрыл машину брезентом. С этого маленького шага начался трудный путь по возвращению самолета в небо. Андрей назвал его «Голубая мечта».
Ил-14 был одним из самых значимых самолетов в СССР. Это неприхотливая, надежная машина работала в любых условиях — от арктического мороза до среднеазиатской жары. На них советские летчики покоряли Антарктиду, перевозили грузы в Сибири, вели воздушную разведку на Дальнем Востоке. Сегодня в России сохранилось всего четыре таких самолета в летном состоянии.
Вначале даже для Андрея, авиационного инженера и выпускника МАИ, объем работ казался невероятным. Но вокруг него собралась команда единомышленников — родственников, друзей, коллег и совсем случайных людей. В КБ Илюшина к этому времени не осталось практически ничего, что могло бы помочь команде, но откликались ветераны авиации, частные мастерские и коллекционеры, спонсоры обеспечивали команду инструментами и топливом.
А в 2011 году реставраторы спасли еще один такой же погибающий красный Ил-12 с эмблемой пингвина на киле. Назвали «Пингвин». И через несколько лет обе машины поднялись в небо. Следующая мечта Андрея — добиться легального права для исторических самолетов перевозить пассажиров и проводить туристические полеты. А затем — облететь на них всю Россию.
Фотокорреспондент Виталий Кавтарадзе — о жизни летчиков и их самолетов на летном поле «Орловка» в Тверской области
Андрей Иванов, лидер проекта восстановления Ил-14:
- В детстве я постоянно бегал на Тушинский аэродром смотреть на самолеты. Потом учился в юношеской планерной школе. Медкомиссия не позволила мне стать летчиком из-за плохого зрения. Но быть в небе — это было моей главной мечтой. Я поступил в МАИ, хотел создавать новые самолеты. Но СССР развалился, и такие специалисты стали совсем не нужны.
- Мне рассказывали, что в 50-е годы на самолетах «Аэрофлота» было очень вкусное питание на борту. Красивые тарелки, стюардессы в юбочках, вазочки с цветами и хорошие продукты — не то что сегодня. Когда мы сможем катать туристов, обязательно сделаем такое у себя!
- Основная моя работа? Да что о ней говорить, я там бумажки в офисе перекладываю. Сейчас моя работа тут, с самолетами.
- (товарищ об Андрее) Первый раз я подошел к Андрею, чтобы поговорить с ним, предложить помощь. Он спросил только: «Умеешь что-нибудь?» Я сказал: «Да». Он молча сунул мне болгарку, и я пошел отпиливать крыло. С тех пор я здесь.
Валерий Гамов:
- В советское время было строжайше запрещено родственникам быть в одном экипаже. Но пилотов не хватало, выхода не было, и начальник аэродрома так и сказал моему отцу: «Ну, Петя, учи своего младшего!» Хоть он и был командиром воздушного судна, он сажал меня в свое левое кресло, я всегда был пилотирующим, бегал подписывать бумаги. Из его рук я научился всему.
- Однажды в Антарктиде в непогоду на аэродроме повредили кабину нашему Ил-14. Из Союза заказали замену, но прислали нам по ошибке носовую часть от предыдущей модели, Ил-12. А лететь надо было... Ну, мы соединили новую кабину со старым фюзеляжем. Назвали борт «Ил-13». После взлета выяснилось, что носовая стойка шасси плохо входит в свою шахту, бортмеханик подтягивал ее на веревках, а выпускал, толкая жердью. В КБ Илюшина за голову схватились, когда узнали.
- Мои родители в годы войны сотрудничали с американцами, получали и перегоняли самолеты по ленд-лизу. Так что пропаганда для меня ничего не значила. Американцы — прекрасные люди, такие же, как мы. В отличие от наших правительств.