Нашим клубам продавать некого

Нынешняя трансферная кампания отечественных футбольных клубов породила сразу несколько захватывающих сериалов. В отличие от прошлых периодов купли-продажи игроков, где основные события развивались в жанрах плохого детектива или примитивной мыльной оперы, этим летом преобладают сюжеты экономического характера с явной амбициозно-кризисной подоплекой. Чем все закончится, мы узнаем только 1 сентября, именно к этому времени клубы должны полностью укомплектовать свои составы. А пока — кратким спойлером и экспертным мнением о хитросплетениях отечественного футбольного рынка поделился футбольный агент Роман Орещук.

— Основной темой этого трансферного окна стал массовый отъезд футболистов из «Ростова». Большая часть из них разошлась по командам премьер-лиги бесплатно. Как это вообще стало возможно?

— Это должно было произойти еще год назад, когда у игроков «Ростова» заканчивались контракты, главный тренер команды Курбан Бердыев еще не определился со своим будущим, а долги клуба росли с каждой минутой. Но продление договора с тренером позволило отложить этот процесс. Только лишь под его честное слово, без подъемных, футболисты согласились остаться на Дону. Правда, переподписывая контракты, внесли свои условия, при которых получали право покинуть клуб в случае ухода Бердыева. Так и получилось — кто-то вслед за тренером поехал в Казань, кого-то переманили другие команды, но факт остается фактом — в «Ростов» без Курбана Бекиевича игроки не поверили. Может быть, зря.

— Насколько эта история с верой в тренера и паломничеством вслед за ним типична для футбола?

— Для нашего, да. Но в Европе такое трудно представить. Там игрок не будет годами ждать зарплату, а просто разорвет контракт в одностороннем порядке. Причем все контролирующие органы будут на его стороне.

А у нас многое пока решается в устной форме, на договорных началах. Плюс еще и фигура Бердыева. Он держит игроков в ежовых рукавицах, не давая им возможностей покинуть клуб или писать письма в КДК. В «Ростове» же проблемы с финансами никуда не исчезали, но о них публично никто и слова не проронил. Все благодаря руководству и тренерскому штабу. Сейчас ребята ушли на повышение, их не за что осуждать.

— Курбан Бердыев по окончании сезона ушел в родной для себя казанский «Рубин». Можно ли после такого усиления считать этот клуб одним из претендентов на чемпионство?

— Я бы не был так уверен. В прошлом году казанским клубом на трансферы было потрачено порядка 7 миллиардов рублей. Были совершены действительно качественные приобретения, но — под другого тренера. Сейчас к ним добавилась «плеяда» Бердыева, которыми он, очевидно, дорожит, и которые воплощают его видение футбола. Как все они будут уживаться на одном поле — большой вопрос и головная боль для тренера.

Пока этот пазл будет собираться пройдет не один тур. Не сомневаюсь, что «Рубин» будет бороться за еврокубки, но за чемпионство… Боюсь, что не в этом году.

— Похожие проблемы и в «Зените». Под именитого итальянского специалиста Манчини клуб провел масштабную закупку игроков. Теперь в Питере футболистов на два полных состава. Понятно, что от многих из них команде придется избавляться. Куда они уйдут?

— В «Зенит» в разное время приходили футболисты непонятно по какому принципу, под какие задачи и для какого тренера. Как избавиться от этой мешанины, сейчас усиленно думает спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания. А сделать это будет ой как не просто. Никто просто так уходить не собирается, у каждого хорошая зарплата, и жертвовать ею ради игры в футбол осмелятся не многие. Как бы «Зениту» еще и приплачивать не пришлось.

— Прошлый состав «Зенита» с суперзвездами Халком, Гараем, Витселем по именам сильнее нынешнего, а по качеству?

— Зато ими руководит Роберто Манчини, пока что самый звездный тренер, приезжавший в Россию. Но пока они провели только одну игру, очень сложно судить. Халк, Дани, Гарай, Витсель, Ломбертс, Губочан — были значимыми фигурами для клуба, давали результат в еврокубках и внутреннем чемпионате. Новый состав только готовится решать такие задачи. Наверное, та команда и правда была сильнее, но эта эпоха ушла, и, боюсь, что надолго.

— Пока «Зенит» потратил всего около 50 миллионов долларов, это меньше суммы вырученной за продажу того же Халка в Китай. Неужели финансовый кризис добрался и до Питера?

— Это однозначно переход к суровым реалиям. Не забывайте, что финансирование в российских клубах — в рублях, а иностранцы считают в валюте. А какой у нас курс? Чтобы заманить звезду, нужно клуб продать и полгорода в придачу. Больше никто не покупает «стариков», нет смысла платить бешеные деньги, этим уже не удивишь. Последними уходили Халк, Витсель, Гарай, больше нашим клубам продавать некого. Да и некуда — китайский рынок — последнее пристанище — закрыт, российские футбольные олигархи — экономят, пути отрезаны.

— Антипод «Зенита» — ЦСКА, уже который год существует в рамках «оптимизации». Сколько еще команда будет держаться на одних и тех же игроках?

— Думаю, что очень долго. Шесть человек пришло в основу из дубля, все — россияне. Вот вам ответ кризису! Вложение в собственные резервы наконец стало приносить свои плоды — и кадровые, и имиджевые, и, потенциально, финансовые. Тот же Головин — ходячий «денежный мешок» на десяток миллионов, если клуб, конечно, станет его продавать. У ЦСКА только лучшие времена впереди, поверьте. И без дорогостоящих иностранцев, они способны решать задачи своими силами. И для такой команды Гончаренко, наверное, идеальный тренер.

— С некоторой натяжкой «денежным мешком» можно назвать нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Его, если верить заявлениям в СМИ, всеми силами старается заполучить московский «Спартак», во главе с президентом Леонидом Федуном. Владелец же «Краснодара» Сергей Галицкий, учитывая сложные отношения с красно-белыми, установил цену в 30 миллионов долларов.

— Если Федору и уходить куда-то, то только за границу. В «Спартаке» уже есть в атакующей линии Зе Луиш, Промес, Адриано. Быть «одним из», думаю, неправильно, и не надо. И Галицкий прав: выставлен ценник — плати или проходи мимо.

— Вообще пассивность «Спартака» — действующего чемпиона — на рынке вас не смущает?

— «Спартак» потерял из-за травмы одного из своих ключевых игроков — Романа Зобнина. Нужно решать: тратиться на полноценную замену или обходиться своими ресурсами. Думаю, что приобретений будет немного, и они будут точечными. А что вы хотели? В клубе остался тренер, который привел команду к первому месту, хороший состав для Лиги чемпионов. Куинси Промес — вообще, на мой взгляд, лучший игрок чемпионата, самый лакомый кусочек. Так что все логично — «Спартак» наконец-то успокоился.