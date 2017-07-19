Денис встал с коляски. И далеко пойдет

У нас хорошие новости. Денис Шумаков, о котором много раз рассказывала «Новая», окончил среднюю школу, блестяще сдал ЕГЭ. Набранные Денисом баллы позволили ему поступить в Омский государственный технический университет, 13 июля его зачислили на факультет информационно-вычислительной техники (а ранее, как мы рассказывали, недобрые люди ставили ему диагноз «наследственная дегенерация»).

И еще: он теперь сам ходит, держась за свою инвалидную коляску: везет ее, проделывая следом 140 шагов. Профессор Валида Исанова, которая ведет курс его реабилитации, говорит, что это — фантастика: ведь еще год назад Денис с коляски не мог даже приподняться, а первые три года своей болезни пролежал вообще без движения и ложку не в силах был держать в руках. Теперь выжимает 10-килограммовую гирю, водит трактор, мотороллер и автомобиль.

Встать на ноги ему помогли читатели. С их помощью были собраны средства на поездку Дениса в Германию в клинику Фрайбурга: там специалистам удалось выявить природу заболевания, которую российские коллеги много лет не могли распознать. После обследования немецкие врачи разработали план реабилитации, который дал, как говорят специалисты, феноменальные результаты. Рассчитана реабилитация на 3 года, но Денис идет с опережением графика и, по прогнозу профессора Исановой, сумеет пройти этот путь за два года. Восемь месяцев уже позади, в том числе благодаря читателям «Новой». Чтобы Денис вышел на финишную прямую здоровым, необходимо собрать еще 1,5 млн рублей. Главное, чтобы между курсами реабилитации (каждый из них длится месяц, перерыв — 10 дней) не было пауз.

У Дениса — большое будущее, с вашей помощью он пойдет далеко.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, «Новая», Омск

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