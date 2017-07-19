Председателю Общественного совета при МВД Анатолию Кучерене

Подробности нового происшествия читайте на сайте «Новой газеты» в ближайшее время.

Напомним, на обозревателя «Новой газеты» Юлию Латытину напали вечером 20 августа в центре Москвы, рядом с офисом радиостанции «Эхо Москвы». Нападавших было двое. Один из них вылил на журналистку фекалии, второй в это время дожидался на мотоцикле. После этого они скрылись.

Нападение на Юлию Латынину редакция «Новой газеты» расценивает как уголовное преступление.