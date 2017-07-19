Председателю Общественного совета при МВД Анатолию Кучерене

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Обращение главного редактора «Новой газеты» по поводу расследования нападения на обозревателя Юлию Латытину

Общество

Подробности нового происшествия читайте на сайте «Новой газеты» в ближайшее время.

Напомним, на обозревателя «Новой газеты» Юлию Латытину  напали вечером 20 августа в центре Москвы, рядом с офисом радиостанции «Эхо Москвы». Нападавших было двое. Один из них вылил на журналистку фекалии, второй в это время дожидался на мотоцикле. После этого они скрылись.

Нападение на Юлию Латынину редакция «Новой газеты» расценивает как уголовное преступление.

Теги:
мвд, нападение, латынина
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