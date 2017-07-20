«Я не дам так себя отыметь»

В среду 19 июля после скандала ушел в отставку глава Генштаба Франции 60-летний боевой генерал Пьер де Вилье. Это первая такая отставка в современной истории Франции (т.е. за всю историю Пятой республики). Факт выглядит еще более вызывающим, если учесть, что 1 июля президент Макрон продлил полномочия де Вилье на год.

Почему генерал негодовал

Генерал подписал себе отставку 12 июля. В тот день на закрытом заседании комитета по обороне Нацсобрания он подверг критике обнародованное накануне решение президента Макрона сократить в 2017-м армейский бюджет «как минимум» на 850 миллионов евро. За несколько часов до этого генерал выразил свое несогласие на заседании Совбеза, которое еженедельно проходит по средам в Елисейском дворце под руководством президента.

Глава Генштаба имел причины для недовольства: накануне его переназначения они с президентом вроде бы пришли к согласию по поводу предложенного самим де Вилье постепенного доведения армейского бюджета до 2% ВВП (т.е. с нынешних 32 млрд до 50 млрд).

С обоснованием необходимости «прогрессивного увеличения военного бюджета» до 2% ВВП де Вилье выступил в конце декабря 2016 в деловом издании Les Echos. В своей передовице генерал напирал на то, как сложно приходится военным в условиях борьбы с исламистским терроризмом во время операций, которые французская армия вот уже несколько лет ведет в Африке. (Кроме того, после парижских терактов 13.11.2015 десять тысяч военных постоянно заняты на обеспечении безопасности внутри страны).

К тому же, напоминал генерал, существует не только террористическая угроза: «у ворот Европы, в Азии и на Ближнем Востоке государства все больше и больше строят свои стратегии, основываясь на соотношении сил» и в определенных случаях ставят мир «перед свершившимся фактом». И все эти государства «перевооружаются», подчеркнул генерал, напомнивший, что в законе о военном бюджете на 2014-2019 годы был, наконец, предусмотрен рост финансирования – что меняет «тенденцию последних 35 лет», когда расходы на армию постоянно сокращались.

В феврале 2017 генерал на заседании того же парламентского Комитета по обороне обосновывал необходимость увеличения финансирования такими примерами: 60% боевых машин пехоты, задействованных в иностранных операциях французской армии, «морально устарели»; морские суда 6 из 8 морских патрулей на заморских территориях устареют к 2020 году и т.д.

Почему негодовал Макрон

Нынешней весной кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон тоже сделал рост расходов на армию одним из пунктов своей предвыборной программы. И пообещал рост военного бюджета как раз до 2% ВВП (к 2025 году). Именно это обещание позволило кандидату Макрону, у которого хромала «силовая составляющая» предвыборной программы, как-то ее «подтянуть». Вторым шагом в этом направлении стало приглашение в макроновскую команду Жан-Ива Ле Дриана (популярного олландовского министра обороны), который собственно ранее и «выбивал» вместе с де Вилье «первое за 35 лет» увеличение военного бюджета.

И вдруг через два месяца после избрания президент Макрон говорит о необходимости урезать расходы… Как это понимать?

«Отличающийся прямотой суждений» генерал де Вилье, натурально, не понял.

12 июля на закрытом заседании комитета по вопросам обороны Нацсобрания (где Макрона, понятно, не было) де Вилье выразил свое несогласие соответствующим образом. «Я не дам так себя отыметь», — процитировали слова генерала анонимные участники заседания. В зале раздались аплодисменты.

Но и главнокомандующий Макрон, судя по всему, не был настроен на подобные действия со стороны своего главы Генштаба. Все-таки, по иерархии, главнокомандующий должен находиться сверху.

Вечером 13 июля на традиционном заседании комитета по подготовке празднования Дня взятия Бастилии Макрон заявил, что не потерпит «вынесения определенных споров на публику». «Я сумею сдержать обещания, которые дал народу и армии, но для этого мне не требуется чье бы то ни было давление и чьи бы то ни были комментарии», — сказал Макрон (информация Le Monde).

«Здесь я шеф», — в очередной раз напомнил молодой президент, который не устает это повторять в течение двух месяцев своего правления (за что уже получил от прессы кличку «Наполеон Макрон»).

Так что отставка генерала де Вилье была неминуемой. Несмотря на поддержку, которую ему оказали почти все представители военного лобби, включая «макроновца первого призыва» Жан-Жака Бридея, который в новом Нацсобрании возглавил Комитет по обороне.

В среду, перед очередным заседанием Совбеза, генерал де Вилье объявил о своем уходе.

Почему не все так однозначно

Макрона тоже надо понять: он ведь давал обещания дать денег не только армии. Он обещал народу снизить налоги. А Еврокомиссии – снизить, наконец, дефицит бюджета до 3% ВВП. Добавьте ко всему этому обещание провести «масштабные реформы», которые должны «изменить облик Франции».

И как это все совместить?

При том, что традиционный аудит бюджета, который провели по итогам правления предыдущего президента, в конце июня показал, что Франсуа Олланд оставил своему преемнику сюрприз в виде новой, непредусмотренной прогнозами, «дыры» — в 9 млрд евро.

В таких условиях трудно понять, кого еще нужно «поиметь» президенту Макрону, чтобы в итоге все слои населения получили свою частичку удовлетворения. Президент начал с главы Генштаба.