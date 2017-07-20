В № 76 от 17 июля «Новая газета» рассказала историю 18-летнего Ильи Горбунова — срочника, погибшего в подмосковном Наро-Фоминске 6 февраля 2017 года. По словам сестры Горбунова, она слышала от должностных лиц разные версии произошедшего. Сначала — что четверо солдат ехали в танке, «куда-то врезались» и погибли. Потом — что Илья был в танке один и умер от болевого шока. Третья версия была, что танк перевернулся, а Илья погиб с напарником. Наконец, последняя — танк упал с моста в овраг, а смерть наступила из-за утопления. Это подтвердила судмедэкспертиза. Правда, родственники Ильи (бесплатную юридическую помощь им оказывает фонд «Право матери») не склонны верить и ее результатам. За пару месяцев до смерти Горбунов спрашивал у сестры, как можно продать свою долю квартиры. А после его гибели сослуживцы намекали родственникам: к Илье могли применять насилие.

По факту смерти Ильи было возбуждено уголовное дело против командира танковой роты Леонтьева — за халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

На эту публикацию немедленно отреагировало Министерство обороны. Департамент информации и массовых коммуникаций ведомства сообщил, что версия гибели срочника всегда была только одна («механик-водитель танка Илья Горбунов не справился с управлением при преодолении моста и допустил опрокидывание боевой машины»), а по результатам проведенной проверки «в возбуждении уголовного дела было отказано».

Реакция Минобороны

Однако в редакции «Новой» имеется копия постановления о возбуждении уголовного дела № 1.17.0200.3307.000017 от 7 марта 2017 года в отношении Леонтьева О.В. Военный следователь указывает, что «за рядовым Горбуновым по состоянию на 6 февраля 2017 года танк Т-80У, бортовой номер 436, не закреплялся, обучение работе на данном образце технике рядовым Горбуновым завершено не было, достаточных практических навыков управления танком он не имел, экзамен (зачет) на допуск к самостоятельной работе на названном образце ВВТ им не сдавался, удостоверение механика-водителя установленным порядком ему не выдавалось. <…> Рядовой Горбунов И.А. не мог быть допущен к самостоятельному управлению танком Т-80У. <…> Старший лейтенант Леонтьев, будучи осведомленным об отсутствии у рядового Горбунова достаточных практических навыков самостоятельного управления танком и выданного <…> удостоверения механика-водителя, отдал тому устный приказ осуществить управление танком <…>, в состав экипажа которого Горбунов включен не был».

Публикуем скан документа.

Рассчитываем на объективное расследование гибели солдата Горбунова.