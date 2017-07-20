Дебаты Навальный — Стрелков: шоу не получилось и шоу получилось

В начале июля политик Алексей Навальный согласился на дебаты с бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Стрелковым (Гиркиным). Они заранее представили три основные темы: борьба с коррупцией, отношения России с Западом и ситуация в Донбассе. «Новая газета» сделала конспект.

Про борьбу с коррупцией

Алексей Навальный оппозиционный политик

Как конкретно вы собираетесь бороться с коррупцией?



— Реформирование судебной системы, политическая конкуренция, свободные СМИ. Приму закон о незаконном обогащении, введу институт независимых прокуроров, отменю госрегулирование, в 200 раз сокращу количество проверок. Реформирую систему госзаказа.

Игорь Стрелков (Гиркин) экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики

Вы осуждаете коррупцию, но зачем вы сидите под портретом Путина?



— Когда я служил в ФСБ, я знал, кто эти люди и каким образом они управляют страной. Я могу сказать, что в 2014 году поддержал Путина, потому что поверил в то, что он осуществляет революцию сверху. Он перешел рубикон, вошел в противоречие с западными друзьями. Думал, что следующим шагом будет очищение его окружения. До осени 2015 года считал, что в условиях противостояния Западу, президента необходимо поддерживать.

Про отношения с Западом

Алексей Навальный оппозиционный политик

Как выстраивать отношения с Западом?



— Отношения с Западом, Востоком или Африкой я буду выстраивать так, как это выгодно России. Каждая страна действует эгоистично. Каждое нормальное правительство отстаивает свои интересы. И только в России элита действует в интересах элиты, а не страны. США и Евросоюз будут действовать в своих интересах. Нам нужно думать о том, как нормализовать свою страну.

Игорь Стрелков (Гиркин) экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики

Зачем вы повторяете, что Запад — это враг?



— Мы должны смотреть в корень проблемы, вернуться в 1991 год и спросить, кто помог построить систему, которую мы критикуем. Кто превратил Россию в сырьевую трубу. В этом заинтересованы страны Запада. Никому сильная Россия, начиная со времен Петра Великого, не была нужна. Россию пытались раздробить и подчинить себе. Запад для меня — это североатлантический блок, возглавляемый США, это главы олигархических корпораций, отсроенный госаппарат, политические системы.

Про Донбасс и «Боинг»

Алексей Навальный оппозиционный политик

Собираетесь сдать Крым или Донбасс?



— Война, которую вы затеяли, дорогая вещь. Она уничтожает экономику России. Лидеры республик, Украина, Россия и Франция были частью этого процесса (подписание Минских соглашений — ред.). Лучше это реализовывать, а не воевать. Мы не будем и не хотим воевать.

Игорь Стрелков (Гиркин) экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики

Вы были главкомом и знаете. Так кто сбил «Боинг»?

— Ополчение «Боинг» не сбивало. У меня были только ЗРК Игла и Стрела. Я пришел на Донбасс не развязывать войну, а защищать право русского народа на самоопределение. Вы хотите довести до конца предательскую линию Путина, который сдал Новороссию. Я ушел с Донбасса, потому что мне были выставлены такие условия. Какие условия, я вам сказать не могу.