Явление есть, и слово есть

Цензурные ведомства в России издревле славились своим высоким уровнем культуры. Не отстает и нынешний Роскомнадзор, чиновники которого всегда готовы поддержать литературную игру, предложенную представителями подцензурной им отрасли масс-медиа. В качестве примера представляем нашу деловую переписку. Мы в газете в самом деле были чрезвычайно обеспокоены вопросом о том, как быть со словом «мудила» — поскольку это понятие указывает на целый класс явлений окружающей реальности: неужели придется их не замечать? И вот в ответ на наш запрос А.А. Жаров нас успокоил: мудиле быть. Хотя, по мнению чиновника, лучше все же обойтись без подобного, ведь в русском языке так много нюансов и синонимов.

Главе Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Жарову А.А.

Глубокоуважаемый Александр Александрович!

Обращаемся к Вам за разъяснением по деликатной проблеме нашей профессиональной деятельности. Речь идет о правилах использования обсценной лексики (мата) в газетных материалах. Нами внимательно изучены бранные слова, включенные руководимой Вами организацией в список запрещенных для опубликования. Эти запреты доведены до сведения всех сотрудников газеты, чем они и руководствуются в своей работе, являясь законопослушными гражданами, заинтересованными в нормальном, бесконфликтном функционировании печатного органа, в котором служат.

Тем не менее мы встревожены, и во избежание досадных промахов, которые могут привести к вынесению предупреждения газете (что, конечно, не в интересах трудового коллектива), просим Вас разъяснить некоторые нюансы, которые нам представляются важными для бесперебойной, корректной работы, а именно: возможно ли употребление в газетных текстах, несомненно, бранного слова «мудило» («мудак»)? Мнения на этот счет сотрудников нашего издания разошлись: одни утверждают, что вышеприведенного слова нет в запретном списке, другие же уверены, что его использование обернется вынесением предупреждения газете со стороны Роскомнадзора, несмотря, повторюсь, на отсутствие этого слова в перечне запрещенных к публикации.

К тому же, уважаемый Александр Александрович, явление это есть. А слова нет?

С нетерпением ждем Ваших официальных разъяснений создавшейся коллизии. Ваш ответ обязательно будет опубликован в газете, им в своей профессиональной деятельности смогут воспользоваться и наши коллеги по журналистскому цеху.

С уважением, главный редактор Д.А. Муратов

Уважаемый Дмитрий Андреевич!

В ответ на Ваш запрос от 6 июля 2017 г. № НГ-395/р-2, сообщаю, что явление, описанное Вами, действительно встречается в природе.

Более того, в русском языке существуют и упомянутые Вами слова и их производные, характеризующие данное явление. Должен заявить, что слова, которым посвящен Ваш запрос, относятся к бранным, не являются нецензурными, а значит, не попадают под действие статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».

В то же время, хотел бы напомнить Вам, что одним из безусловных преимуществ русского языка является огромное количество синонимов большинства слов и выражений, позволяющих в мельчайших нюансах описать любое явление и состояние, не прибегая к вульгарным и бранным эпитетам, и уместных в любом контексте и в любом обществе.

С пожеланием новых творческих успехов, А.А. Жаров