Страшная пенсия

Население планеты стареет, и государства сталкиваются с проблемой обеспечения достойного качества жизни для пожилых людей. Есть разные способы реагировать на этот вызов — от манипуляций с пенсионным возрастом и стимулирования индивидуальных пенсионных накоплений до создания специальных компактных городов с продвинутой социальной инфраструктурой. Чем более возрастным становится население Земли, тем отчетливее проявляется контраст в пенсионном благополучии разных стран. Где-то уход с рынка труда связан с долгожданной возможностью для путешествий и отдыха, в других странах — с необходимостью экономить на базовых продуктах питания и лекарствах. К первому типу стран сегодня относятся, например, Норвегия и Швейцария — лидеры рейтинга лучших стран для жизни пенсионеров Global Retirement Index. Во вторую категорию попадают Индия, Бразилия, Греция и Россия.

Россия, занявшая 40-е место из 43 возможных, по большинству индикаторов не в состоянии предоставить своим гражданам благоприятные условия для жизни после выхода на пенсию. Составитель рейтинга, компания Natixis Global Asset Management, использовала для расчетов четыре основных критерия: пенсионные финансы, материальное благосостояние, качество жизни и здоровье. В исследовании учтены и такие аспекты жизни пенсионера, как «счастье» и «биологическое разнообразие и среда обитания», но в случае России это, пожалуй, лишняя информация — при среднем доходе в 14 тысяч рублей пенсионеры автоматически попадают в наиболее уязвимый слой населения.

Даже официальные лица не считают нужным спорить с этим. «Так и есть. У нас пенсии мизерные», — прокомментировал Global Retirement Index председатель Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Как раз в день публикации рейтинга Госдума в третьем чтении приняла законопроект, объединяющий почти исчерпанный Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, в котором остается 4,2 трлн рублей. Это позволит правительству тратить деньги ФНБ, предназначенные для пенсионного обеспечения будущих поколений, на покрытие текущего дефицита бюджета. В том, что государство видит за собой право тратить на свои цели деньги граждан, никто не сомневался и до этого, но слияние фондов имеет важное символическое значение. Ликвидация ФНБ означает провал попытки следовать примеру Норвегии, на деньги от экспорта нефти создавшей национальный Пенсионный фонд и обеспечившей своим пенсионерам максимально комфортные условия для жизни.

Если активы норвежского фонда сегодня составляют $892 млрд, то Россия столкнется с последствиями демографической «ямы» 1990-х с пустыми «кубышками». По разным оценкам, в 2030 году пропорция между количеством пенсионеров и трудоспособным населением составит 1:1. Коэффициент замещения пенсией утраченной зарплаты, который сегодня составляет 31,8% вместо рекомендованных Международной организацией труда 40% или обычных для развитых стран 50—80%, с ростом числа пенсионеров в ближайшие годы будет только снижаться. Можно вспомнить и расчеты Минэкономразвития (от которых, впрочем, открестился министр Максим Орешкин), в которых размер пенсий заморожен до 2035 года.

Наименьшее количество баллов в рейтинге Global Retirement Россия получила в области здоровья (предпоследнее место). Этот индикатор учитывает продолжительность жизни (71 год — на 6 лет меньше, чем в Мексике) и расходы на здравоохранение на душу населения ($900 — в 3 раза меньше, чем в Испании). В то же время смертность в России находится на уровне африканских стран. За первые 5 месяцев 2017 года естественная убыль населения в стране (превышение смертности над рождаемостью) составила 112 тысяч человек и выросла в три раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Численность населения сохраняется только за счет притока мигрантов, который в этом году резко сократился. Возможно, для властей эти тенденции выглядят не так уж отталкивающе: если бы средняя продолжительность жизни в России составляла под 80 лет, пенсионная система уже давно бы рухнула.