«Жесткий и блестящий парень»

Как ожидается, его кандидатура будет утверждена Сенатом, Хантсман сменит действующего посла в Москве Джона Теффта — назначенца Барака Обамы. Специалист по Китаю едет в Россию в момент, когда двусторонние отношения США-РФ находятся в наинизшей точке со времен «холодной войны».

Фото: East News

57-летний Джон Хантсман (полное имя Джон Мид Хантсман-младший) занимал государственные посты при пяти президентах, возглавлял дипломатические миссии в Сингапуре (при Буше-старшем) и в КНР (при Обаме), дважды избирался губернатором штата Юта, участвовал в президентских выборах в 2012 г., но сошел с дистанции на стадии праймериз, уступив республиканскую номинацию Митту Ромни — тоже мормону. Хантсман и по отцу, и по матери — потомок апостолов мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. «Я горжусь своим наследием мормонов» — заявил он в интервью ABC в 2011 г., когда боролся за пост президента.

Специалист по Востоку

В 15 лет сын миллиардера и филантропа Джона Хантсмана-старшего получил звание «Орла-скаута» (Eagle-Scout). Это высший ранг американских бой-скаутов. Чтобы заслужить его, бойскаут должен получить 21 награду и воплотить в жизнь особый проект, который будет полезен всему скаутскому движению. Кстати, еще один заслуженный бой-скаут США– нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Нетипичный американский «мажор» Хантсман накануне выпуска поверг родителей в состояние шока, бросив школу и став клавишником местной рок-группы «Чародей». Документ об окончании курса средней школы он получил позже, сдав специальный экзамен GED. Поступив в университет Юты, Ханстман-мл., подобно отцу, вступил в ряды религиозного и общественного братства Sigma Chi, два года будущий губернатор и посол провел в миссии мормонов на Тайване. После окончания университета в Пенсильвании и став бакалавром в области международных отношений, Хантсман устроился на работу в штат сотрудников Белого дома администрации Рональда Рейгана. Это семейный путь — отец, прежде чем стать «пластмассовым магнатом» Америки, работал спецпомощником президента Ричарда Никсона. Позже журналу Newsweek Хантсман рассказал историю о том, как Генри Киссинджер, тогдашний советник по национальной безопасности, доверил 11-летнему мальчугану донести до машины служебный портфель. «А куда вы едете?» — спросил тогда Хантсман. «В Китай. Только ты никому об этом не говори» — сказал Киссинджер. Речь шла об исторической сверхсекретной поездке, положившей начало улучшению отношений между США и КНР.

Прежде чем стать самым молодым американским послом в ХХ веке, возглавив в 32 года миссию в Сингапуре, Хантсман проработал в министерстве торговли США, занимаясь связями со странами азиатско-тихоокеанского региона.

Успешный чиновник сделал резкий карьерный поворот, став в 2005 г. губернатором штата Юта — одним из самых успешных губернаторов в истории страны. На перевыборах в 2008 году за него проголосовали 78 процентов избирателей, а ушел он со своего поста с рейтингом поддержки 80%.

К моменту, когда президент Обама предложил губернатору Юты вспомнить навыки дипломата и возглавить ключевой пост главы дипмиссии в Пекине, Хантсман стал одним из руководителей Республиканской партии, сопредседателем ее Национального комитета вместе с Джоном Маккейном. В первый день работы в Пекине в роли посла Хансман поразил местных репортеров, выйдя к толпе из 70 журналистов в рубашке без галстука, спортивных туфлях и брюках хаки, обратившись к ним на мандаринском диалекте. Посол позвал прессу внутрь резиденции и разрешил взять интервью у 10-летней приемной дочери Грэйси Мэй, которую родные родители бросили на овощном рынке Шанхая.

Кстати, из семерых детей в семье американского дипломата двое приемных: еще одна дочь родом из Индии.

В 2011 году Хантсман подал в отставку, чтобы принять участие в президентских выборах. На праймериз в штате Нью-Гэмпшир он занял третье место. Подсчитав шансы, он решил сойти с дистанции и отдать свой голос другому мормону, своему дальнему родственнику Митту Ромни.

Хантсман рассматривался двумя президентами — Обамой и Трампом кандидатом на пост госсекретаря, но в итоге предпочтение было отдано соответственно — Керри и Тиллерсону. С 2014 года Хантсман работал председателем Атлантического совета — вашингтонского научно-исследовательского центра, занимающегося вопросами внешней политики, роли НАТО и, в том числе, отношениями с Россией и Украиной.

С 2012 года Хантсман возглавил институт по борьбе с раковыми заболеваниями. Институт и фонд по исследованию этой болезни носят имя его отца. Семейный бизнес — химический концерн — процветает, предприятия работают и на российской территории.

Почему Россия?

Почему именно на Хантсмана, никогда не занимавшегося Россией, пал выбор Трампа? Учитывая сложные отношения с Москвой, которые по признанию госсекретаря Тиллерсона, находятся в «низшей точке», роль посла США в РФ трудно переоценить.

Белый дом называл кандидатуру Хантсмана еще в марте, однако только теперь, когда МИД РФ согласился его принять, а Вашингтон одновременно одобрил кандидатуру нового посла РФ Анатолия Антонова, Джон Хантсман официально номинирован на пост. Ему еще предстоит пройти утверждение в Сенате. В прошлом верхняя палата американского Конгресса единогласно поддерживала кандидатуру посла — сначала в Сингапуре, потом в Китае. И в этот раз серьезных проблем не предвидится, еще потому, что Хантсман не был замечен в симпатиях к внешней или внутренней политике российских властей.

Хантсману принадлежит фраза: «нам нужны дипломатические корпуса, чтобы представлять демократию за рубежом». Права человека и верховенство закона являются универсальными ценностями, убежден дипломат. В Китае посол США встречался в частном порядке с представителями правозащитных групп, в 2011 году был замечен неподалеку от места проведения антиправительственной акции в центре Пекина. Хантсман заявил, что оказался там случайно, но китайские СМИ обвинили посла в попытке влиять на китайскую внутренную политику. Его китайское имя — 洪博培 (Hóng Bópéi) и видеосъемка с места событий были блокированы цензурой и недоступны в поисковиках китайского интернета.

Хантсман называет отношения США и КНР «самыми важными» в ХХI веке, а вот о России он говорил немного. Новый посол не знает русского языка. Собственно его позицию мы узнаем скоро — на слушаниях в сенатском международном комитете. В прошлом Хантсман проявил некое знание русской истории, когда сравнил с «потемкинской деревней» «перезагрузку» российско-американских отношений, которую пытались запустить Барак Обама и Хиллари Клинтон, поскольку она была основана на вере в то, что Россия— «наш партнер больше, чем на самом деле», «более демократична, чем на самом деле», «лучше соблюдает права человека, чем на самом деле».

Любопытно, что в прошлом Трамп и Хантсман резко критиковали друг друга. В 2012 году, когда Хантсман боролся за президентскую номинацию, Трамп назвал его «шуточным и слабым кандидатом». Когда Хантсман сошел с дистанции президентской гонки, он, по словам Трампа, «позвонил и предложил встретиться, я сказал: нет! Он отдал нашу страну Китаю». Так негативно Трамп оценил посольскую деятельность Хантсмана в Поднебесной. Теперь президент, выходит, посылает его послом в Москву, чтобы Хантсман «сдал Америку России»? — злорадствуют американские СМИ. В отличие от Трампа, новый посол верит в эффективность многосторонних торговых договоров и изменения климата, вызванные деятельностью человека, у него другие взгляды на миграционную политику. Мормон и сторонник однополых браков — новый посол в России увидит здесь запреты религиозных сект и торжество «традиционных скреп».

На выборах Хантсман сначала поддерживал Трампа. Но после того как в печать попала скандальная запись программы Hollywood Access, сделанная в 2005 г., где Трамп в режиме off-the-record рассказывал журналисту Билли Бушу, какой он крутой мачо, как он хватает красоток за…(гениталии), посол написал, что президентская гонка «достигла дна» и призвал отдать мандат республиканской партии Майку Пенсу — кандидату в вице-президенты.

Тем не менее в декабре прошлого года Хантсмана вызвали на консультации в Башню Трампа. Он, наряду с Ромни, рассматривался на пост госсекретаря. Былые разногласия теперь отставлены в сторону.

«Хантсман — «жесткий и блестящий парень, который понимает цели президента», — заявил изданию US News and World Report анонимный представитель администрации. Впрочем, в текст официального сообщения Белого дома о выдвижении его послом в РФ вкралась досадная ошибка: вместо Jon имя посла написали John. Штабная культура, однако!