Лис признал свою вину

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Приговор вынесен Тобольским районным судом, по месту жительства одной из школьниц, которая под влиянием теперь уже осужденного Филиппа Лиса (под этим именем он был известен в социальных сетях) попыталась уйти из жизни. К счастью, девочку вовремя доставили в больницу.

Она дала показания следствию о том, как начала выполнять какие-то задания в суицидальных пабликах, как затем оказалась в закрытой группе, как тяжело давался ей просмотр видеофайлов, которые Лис — администратор группы — буквально вынуждал ее смотреть по ночам: «мрачная, тяжелая музыка, черный фон, а потом на мгновение экран вспыхивает красным, показывается человек на рельсах, и тут же его сшибает поезд — ​вспышка, и опять плач и визг, разрывающие душу». Лис говорил ей, что она — особенная, избранная, потому у нее никогда не будет друзей, надо решиться, и начнется другая жизнь — там он вместе с другими ребятами встретит ее и поведет… Но ей было страшно, и тогда Лис предложил «безболезненный» вариант. Когда девочка спросила: «А что будет, если я не смогу?» — Лис ответил: тогда мы поможем, и не только тебе. Испуг за близких стал последней каплей.

Об этом в декабре 2016 года рассказал в интервью «Новой» начальник отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, руководитель следственной группы, которая расследовала первое уголовное дело по доведению до суицида в соцсети, Антон Брейдо.

Дело в суде рассматривалось в особом порядке, так как 22–летний Филипп Будейкин полностью признал свою вину и причастность к двум эпизодам. Второй связан с девочкой из Астрахани, которую удалось спасти сотрудникам ФСБ.

Таким образом, удалось доказать вину Будейкина именно по тем эпизодам, которые связаны с выжившими детьми. С погибшими — сложнее, следователь рассказывал в том же интервью о, в общей сложности, 15 детях, которые совершили под влиянием Лиса: «Мы отправляли поручения и сами ездили в разные регионы России, проводили допросы, проверяли все связи ушедших из жизни подростков. Смотрели их компьютеры, разбирались во всем. Проверили все, что можно, и сейчас еще проверяем и просматриваем, но проблема в том, что они беспрекословно подчинялись администраторам, а те требовали, чтобы дети все уничтожили перед совершением суицида. Мы знаем, что дети под влиянием этих групп в «ВК» резали себе вены. У них изменилось психологическое состояние — ​занимался в школе хорошо, ходил в секцию, а тут вот за два месяца — ​апатия. Ко всему охладел, явно был в обработке. Итог — ​суицид. Страница в «ВК» подчищена. Родители видели, что ребенок сидел в «ВК», была рука перебинтована, говорил, что это шутки — ​розыгрыши. После смерти они поняли, что не шутки, но подростки ничего не рассказывали и уже никогда не расскажут. А нам нужна конкретика, чтобы установить причинно-следственную связь».

Сам же Будейкин, — еще до своего ареста в интервью сайту «saint-petersburg.ru» заявил, что он довел до суицида 17 подростков — они погибли, потому что он считал их «биомусором».

7 июня президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за создание так называемых «групп смерти» в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида (документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации).

Согласно этим поправкам в УК, Будейкин мог бы получить до 6 лет лишения свободы, но совершил эти преступления до вступления закона в силу.