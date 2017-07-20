Засорили фильтры

Евгений Ройзман и «Яблоко» заявили о бойкоте выборов губернатора Свердловской области. Это случилось после того, как мэр Екатеринбурга был не допущен к участию в них Центризбиркомом и Минюстом — по формальным основаниям из-за якобы неправильно оформленной процедуры выдвижения. Ройзман, таким образом, не прошел уже первую линию обороны со стороны действующего губернатора Куйвашова, который теперь будет выдвигаться как фактически безальтернативный кандидат. Второй линией стал бы муниципальный фильтр — власти утверждали, что у Ройзмана в любом случае не осталось времени для сбора подписей местных депутатов. На самих выборах Куйвашов мог бы, вероятно, использовать против Ройзмана админресурс. Но даже в этой ситуации победа мэра была слишком вероятной, и власти откровенно испугались таких конкурентных выборов с непредсказуемым результатом. Лучше просто не пропустить популярного оппозиционного кандидата, пусть даже и с риском спровоцировать сильное недовольство граждан — так всем будет спокойнее.

Решение не пускать Ройзмана на выборы, принятое в сезон июльских отпусков, выглядит как стратегическое. Кажется, в Кремле наконец определились, как будут вести политические кампании ближайшей осени и весны. Все разговоры про честные выборы и легитимность можно забыть. Ставка сделана на предельно предсказуемое, скучное, «техническое» голосование. Сильные спарринг-партнеры на таких выборах уже не нужны. Провластных кандидатов будут красиво подводить к победе через телевизионную картинку, игнорируя протесты людей. Власти решили, что делегитимация выборов в крупнейшем российском регионе — небольшая проблема, если у них в активе есть репрессивный аппарат и пропагандистская машина. Недопуск Ройзмана на выборы раскалывает российскую политику на две части: официальную, электоральную и признанную Центризбиркомом и реальную, оппозиционную и протестную. Первая пока чувствует себя вполне уверенно, но число недовольных ею будет расти. Неконкурентные выборы убивают саму идею политического представительства, и, выбрав эту стратегию, власти, кажется, совершили ошибку. В краткосрочной перспективе уровень рисков для Кремля снизился, но игра вдолгую в подобном стиле неизбежно ведет к радикализации протестующих.

Теперь более ясным становится и смысл скандала в региональном отделении «Яблока», после которого выдвигать Ройзмана пришлось в Москве. Бывший руководитель свердловского отделения партии Юрий Переверзев тогда утверждал, что Ройзман просто очень не нравится партийцам как кандидат, и у них на примете есть другой, более достойный политик. Сейчас все выглядит так, как если бы давление на региональное «Яблоко» было «нулевой» линией обороны Куйвашова. После провала плана с бунтом местного отделения Ройзмана решили не пускать на выборы любой ценой. Любопытно, что против Переверзева, бывшего мэра Первоуральска, две недели назад возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий.

Федеральное «Яблоко» тем временем развивает, кажется, первую масштабную антивоенную кампанию в новейшей истории России: в 40 регионах партия собрала более 50 тысяч подписей за вывод российских войск из Сирии. Кампания под названием «Время вернуться домой» намекает не только на участие россиян в ближневосточном конфликте, но и на нынешнюю парадоксальную повестку — когда внутренние проблемы вытесняются в общественном сознании бесконечными обсуждениями «геополитики», а страна при этом теряет человеческие жизни и деньги. По оценкам экспертов «Яблока», на операцию в Сирии российский бюджет уже потратил от 107 до 140 млрд рублей, которых остро не хватает, например, в пенсионной системе. К концу августа «Яблоко» намерено собрать еще 50 тысяч подписей. Так выглядит старт предвыборной кампании Явлинского, и, по словам активистов, до 40% людей, с которыми они общаются, выражают готовность поддерживать идею вывода войск из Сирии.

Ясно, что Явлинский старается использовать предвыборную кампанию, в том числе ее официальную часть, которая начнется в декабре, для того, чтобы усилить позиции партии и привлечь внимание общества к ее ценностям. Но участие в федеральных выборах после трюка с Ройзманом вызывает вполне понятный вопрос: стоит ли «Яблоку» играть в кремлевскую игру.