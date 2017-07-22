Павленский наоборот

Гамлетовский вопрос: где сидеть — в Европе или на родине. Министр юстиции Чехии Пеликан пообещал Воротникову, что не выдаст его России. Его и в Чехии есть за что посадить. А заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан шлет чехам запросы, требуя его экстрадиции.

Кого выбрать? С одной стороны — Гуцан, с другой — Пеликан. Воротников не скрывает, что хотел бы вернуться, и это его желание совпадает с желанием российских властей. Но власти считают, что Вор должен сидеть в тюрьме, а у Вора другие планы: он недвусмысленно намекает в интервью, что хотел бы устраивать патриотические акции и перформансы, а в тюрьму не хочет совсем. Поразительно, конечно. Городской партизан, символ сопротивления, мечтает о карьере Прилепина и Хирурга.

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Эта история началась четыре года назад, когда они женой и детьми нелегально выехали из России. На них уже тогда висело несколько уголовных дел: «Хулиганство», «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти». За ними по версии следствия числится срывание шапок с милиционеров, «Дворцовый переворот» (переворачивание милицейских машин на Дворцовой площади в Питере) и куча других подвигов, не говоря уже о банальных кражах в супермаркете.

В предболотные годы «Война» шла и даже бежала в авангарде борьбы с режимом. На стыке уличной политики и акционизма рождалось протестное движение, знаменем которого потом станут «Пусси Райот». «Пусси» и вышли, собственно, из тусовки «Войны». А дальше произошло странное: вместо того чтобы попросить убежища в Европе и встроиться в западные институции, как делает большинство политбеженцев, Вор стал давать агрессивные интервью. Сначала горячо одобрил присоединение Крыма и войну в Донбассе: «Путин восхитительно завершил работу по спасению русской государственности». Потом обрушился на белоленточное движение, которое считало его своим («этих людей точно нельзя пускать в политику»). Потом на западных либералов («я русский человек, зачем мне их ценности?»). И наконец, почти впрямую предложил России свои услуги в качестве патриота-пропагандиста.

Теперь это такой Павленский наоборот. Вектор Павленского — Запад, вектор Воротникова — Восток. Павленский — разрушитель, Воротников в его нынешней ипостаси — созидатель. Его следующей акцией мог бы стать ремонт двери приемной ФСБ, сожженной Павленским.

А дальше по сценарию он должен вернуть в исходное положение тачки, которые переворачивали на Дворцовой, вместо фаллоса на Литейном нарисовать двуглавого орла и положить на место все, что украл в супермаркетах. Под бурные аплодисменты публики, на камеры госканалов.

Конечно, ничего этого не будет. Прокуратура РФ требует его экстрадиции вовсе не затем, чтобы осыпать почестями на родине. Никому не нужен неуправляемый радикал, готовый с одинаковым энтузиазмом устраивать скандалы, направленные против режима и за режим. Его цель — скандал как таковой, радикализм в любой ситуации. Воротников настолько радикален, что не смог ужиться даже с анархистами в венецианском сквоте, откуда его выперли с мордобоем за антисоциальное поведение. Анархисты за антисоциальное поведение! Что тогда говорить о нашей прокуратуре…

Именно неуправляемость и асоциальность — причина того, что власть до сих пор враждебно настроена к лимоновцам, хотя они уже не «против», а «за». А Воротников по своему менталитету очень к ним близок. Он тоже считает, что Кремль сегодня осуществляет то, о чем они, бунтари, мечтали еще лет десять назад. И даже излагает эту мысль примерно так же, как Лимонов: к нам прислушались. Но нельзя быть святее папы римского, это не поощряется. Власть нужно любить в соответствии с циркуляром, без отклонений и фокусов. Никакой партизанщины.

В Европе он тоже успел погулять как следует. Несколько арестов, нападение на полицейского, драка с инвалидом… Конечно, не всем рассказам Воротникова стоит верить, он, как бы это помягче выразиться… мифоман. Чего стоит история о том, как его избили швейцарские правозащитники, вооруженные арматурой, в мотоциклетных шлемах, с перцовым газом. Живо представляю себе правозащитников с арматурой…

Где бы ни появился Вор, его почему-то все время бьют, это уже образ жизни. Немудрено, что его тянет на родину. Тут бьют не по-любительски, умеют, большая практика. Был такой фильм в девяностых «Хочу в тюрьму!». Это как раз про него.