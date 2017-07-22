Юлия Латынина: Заданием Стрелкова было обзывать Навального Путиным. Почему?

В четверг состоялись дебаты Алексея Навального с Игорем Стрелковым (Гиркиным), экс-лидером донбасских боевиков.

Прежде всего это первые за много лет в России политические дебаты. Дебаты — это шоу. И это нормально. И это было шоу, которое мне интересно смотреть.

Второе — я должна поздравить с профессионализмом ведущего Михаила Зыгаря. Одна из главных причин, по которым невозможно смотреть (и участвовать) в любом ток-шоу на российском ТВ, даже если туда приглашена оппозиция, — это поведение ведущего.

Неинтересно смотреть на матч, в ходе которого судья сам отбирает мяч у нелюбимой команды и бросает его в чужие ворота. Зыгарь был арбитром в прямом смысле этого слова. Ни разу ни жестом, ни словом он не нарушил этого нейтралитета, и даже когда он позволил себе оценочное суждение (а именно, заметил, что в течение всего предыдущего часа оба дискурсанта занимались тем, что обзывали друг друга Путиным), — это было строго всем сестрам по серьгам.

У меня к Зыгарю несколько крошечных претензий. Во-первых, он сделал тактическую ошибку, когда зачитал вопрос «из зала» Стрелкову — о том, что тот «в твиттере» писал про «птичкопад». «Про птичкопад» было написано не «в твиттере» а в боевых сводках от Игоря Ивановича Стрелкова, чем Стрелков немедленно и воспользовался, заявив, что ни в каком твиттере он ни про какой птичкопад не писал.

Во-вторых, Зыгарь сделал ошибку, задав вопрос: «Что делать с Рамзаном Кадыровым» — только Навальному, но не Стрелкову. Навальный ответил на этот вопрос сдержанно, но точно: для начала допросить по поводу смерти Немцова.

Стрелкову этот вопрос не достался. А зря. Стрелков позиционировал себя на всем протяжении дебатов как большой патриот, который не признает Навального патриотом, пока тот не вернет в России «разделенных русских», читай — пока не начнет войну со всеми 14 республиками бывшего СССР.

Мне бы лично очень хотелось услышать от великого патриота Гиркина, который бил себя пяткой в грудь, о том, как он защищал в 1995 г. Россию в Чечне, ответ на вопрос о том, что делать с Кадыровым.

Потому что рассказывать, что надо опять завоевать Таджикистан, — это легко и безопасно, но вот как там насчет Кадырова?

Но это все мелочи, о которых легко рассуждать задним числом: а так можно поздравить Зыгаря с успехом. Самым убедительным участником этих дебатов был их ведущий.

Третье, что можно сказать: уровень дебатов был довольно низок. Этому было две причины. Одна — та, что люди потеряли навык политического спора.

Вторая — та, что Навальный спорил с троллем.

У Стрелкова было две основных позиции. Первая: «России надо свергнуть колониальное иго Запада и воссоединить русский народ». Вторая: «Я вам ничего не скажу».

«Я вам не скажу, как я приехал на Донбасс, откуда взял деньги, почему я убежал с Донбасса, и кто сбил «Боинг», иначе я нарушу слово чести офицера». Даже на вопрос Навального, что значит воссоединить русский народ, — с Казахстаном и Белоруссией завтра, что ли, воевать, — Гиркин ответил: «это демагогический вопрос». То есть как осуществить свою программу, Гиркин тоже не может сказать. Тоже, наверное, дал клятву молчать честью русского террориста.

Представим себе дебаты в Великобритании. Стороны могут обсуждать самые разные вещи: миграцию, Brexit, пенсии, систему здравоохранения etc. Но мы не можем себе представить себе, что одна из сторон встанет и скажет: «вот вы тут говорите, что в больнице в Дорчестере потолки рушатся. Бог с ними, с потолками, вы лучше скажите, что вы собираетесь делать с корнем проблемы. А именно с тем, что у нас развалилась Британская империя, и причиной развала была наша собственная взбунтовавшаяся колония, которая объявила себя США, и не только развалила нашу империю, но и нас сейчас фактически колонизировала. Что вы сделаете, чтобы восстановить империю и вернуть себе исторически британские американские земли, потому что без этого потолки в больнице в Дорчестере никак не поправишь?»

Между тем именно такова была позиция Гиркина. «Вы, Навальный, говорите нам про то, что с коррупцией надо бороться, ремонтировать больницы и дать людям нормальную жизнь. А освободиться от оккупации Запада и воссоединить русский народ вы не планируете. Между тем всем известно, что без оккупации Ашхабада потолок в больнице никак не починить. Из этого я заключаю, что вы новый Путин». Навальный спорил с троллем.

У Гиркина есть, несомненно, какие-то убеждения, которые привели его на Донбасс. Более того, из-за этих его убеждений он стал реальной причиной войны на Донбассе, потому что все остальные агенты «русского мира», посланные на Донбасс, убеждений не имели и думали только о том, как попилить бабки. Гиркин же пытался использовать данное ему задание для воплощения в жизнь собственной программы. Как и в случае с пломбированным вагоном, это не его использовал Кремль, это он использовал Кремль. И, как всегда бывает с Мессиями разного калибра, с программой ничего не получилось, но резня состоялась отменная.

Однако помимо факта этих его убеждений, несомненно, реалий, есть и другой факт, что Гиркин с Донбасса сбежал. Этому бесстрашному Мессии российского народа сказали что-то такое, отчего он слился, а публично — отчего он слился, он сказать не может, чтобы не нарушить слово чести русского офицера.

Это обстоятельство — вместе с его безумной программой, которую он не собирается воплощать и даже отказывается в конкретных терминах формулировать — превращает его в инструмент борьбы с Навальным.

Я недавно писала о многих либералах, критикующих Навального. Они не кремлевские тролли. Они действуют в своих интересах. Если, к примеру, Владислав Иноземцев сначала великодушно предлагает, чтобы он был у Навального главный по программе, и чтобы он, Иноземцев, эту программу разрабатывал, а Навальный бы все время о ней говорил, и, получив отказ, пишет разгромную статью о Навальном, «у которого нет программы», — мне понятен мотив Иноземцева.

Мы только что видели пример Алишера Усманова, который подал на Навального в суд и записал против него два видеообращения. Я повторяла и повторяю — Алишер Усманов не был инструментом Кремля. Его резоны мне полностью понятны. Он был взбешен (причем уже давно), — и этот матерый зубр, привычный к всеобщему обожанию подчиненных, всерьез думал, что он докажет, что он прав. Он действовал в своих интересах, как он их понимал.

Стрелков в своих интересах не действует. В его интересах было бы, например, выдвинуться в президенты. Мол, Навальный хочет, и я хочу, а программа моя такая-то. В его интересах было бы вызвать на дебаты Путина, которого он называет представителем оккупационной западной власти.

В его интересах было бы призвать Навального объединиться с ним, Стрелковым, против Путина — это был бы сильный ход.

А он вместо этого вызывает на дебаты Навального и говорит, что тот тоже будет представителем западных оккупантов, как Путин.

В общем, главным доводом Стрелкова было обзывать Навального Путиным.

Видимо, наверху принято решение травить Навального в глазах «патриотов», говоря, что он Путин. Ничего себе! А как же пресловутые «85% поддержки?»