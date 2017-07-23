Новая газета
Репортажи

В Москве прошел марш «За свободный интернет». Фоторепортаж

Политика

Влад Докшинфотокорреспондент

В Москве прошла согласованная с властями акция «За свободный интернет». По данным полиции, в ней приняли участие около 800 человек. По информации ОВД-Инфо», на акции задержали троих мужчин. Двоих из них уже отпустили. Это активист Григорий Саксонов, который держал плакат «Рutin lies», и несовершеннолетний активист «Протестной Москвы» Руслан Иванов, который раздавал листочки в поддержку политика Алексея Навального. Их отпустили без предъявления обвинений. Информации о третьем человеке к этому моменту нет. В пресс-службе управления МВД по Москве «Новой газете» заявили, что данных о задержанных нет.

Участники шествия «За свободный интернет» на Страстном бульваре. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Шествие на Рождественском бульваре. По данным полиции в акции приняло участие около 800 человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участники шествия. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участники шествия держат плакаты в поддержку арестованного математика Дмитрия Богатова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Первая колона шествия на Рождественском бульваре. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Посетители кафе наблюдают за шествием. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Представители левого движения скандируют лозунги на шествии «За свободный интернет». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Сотрудник полиции дает инструкции лидеру колонны представителей левого движения. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участник шествия. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Военные в конце маршрута шествия. Власти не разрешили организаторам провести там митинг. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Теги:
москва, роскомнадзор, акции протеста, марш
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