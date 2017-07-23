В Москве прошел марш «За свободный интернет». Фоторепортаж

Влад Докшинфотокорреспондент
В Москве прошла согласованная с властями акция «За свободный интернет». По данным полиции, в ней приняли участие около 800 человек. По информации ОВД-Инфо», на акции задержали троих мужчин. Двоих из них уже отпустили. Это активист Григорий Саксонов, который держал плакат «Рutin lies», и несовершеннолетний активист «Протестной Москвы» Руслан Иванов, который раздавал листочки в поддержку политика Алексея Навального. Их отпустили без предъявления обвинений. Информации о третьем человеке к этому моменту нет. В пресс-службе управления МВД по Москве «Новой газете» заявили, что данных о задержанных нет.