Из цикла «Русские песни»

Петр Саруханов / «Новая»

Вечно слышу стоны бывших —

словно кот из мешка, —

Не простивших, не забывших ни словца, ни шажка:

Они счастливы теперь, всем им дадено,

Ну а я был лютый зверь, лох и жадина.

Им и счастье полной чашей, — а была нищета, —

И квартира лучше нашей, и партнер не чета!

Все равно глядят оне в мою сторону,

Хоть в моей-то стороне все по-старому.

Разбежались, разуверились, прощай, по газам!

Как люблю я эту ненависть. Она мне бальзам.

Было десять лет назад, смылось начисто...

Это вроде, так сказать, знака качества.

Уж и так тебе отрада — и питье, и кутья,

А тебе зачем-то надо, чтобы я, чтобы я.

Только я-то не кутья, я морожено,

И меня тебе, дитя, не положено.

А уж вы, друзья-абреки, — целый клир, черт бы с ним,

С кем развел меня навеки русский мир,

русский Крым, —

Эти тоже все глядят в мою сторону,

Приманить меня хотят, да по-скорому.

Все, казалось бы, досталось — и флажок, и совок,

А нужна такая малость — мой шажок, мой кивок!

Ни Кобзона не хотят, ни МихАлкова —

Все-то помнят, не простят меня жалкого!

Без меня их мир неполон и постыл, как полОн,

Без меня их пир несолон, да и хмель не хмелен,

Словно пылью все в дому занавесило.

Мне привычно одному — им невесело.

Уж и так твоя бригада — и коза, и свинья,

А тебе зачем-то надо, чтобы я, чтобы я.

Только я-то не темляк, не обоймица,

И меня тебе, земляк, не обломится.

Вот и Родина, щеляста, вроде старой скамьи:

Уж и так процентов на сто — все свои, все твои!

Где подобный монолит, не припомню я:

Если что и заболит, то фантомное.

Всех вберет твоя ограда, обведя, притая,

А тебе зачем-то надо, чтобы я, чтобы я!

Но учись ценить и ты, вместо верности,

Горький вкус неполноты, словно в вермуте.

Нет, не все тебе подвластно, хоть оденься в багрец,

Потому что оторвался твой наглец, твой беглец.

Мир, подвластный целиком, мир уменьшенный, —

Все равно, что силикон вместо женщины.

То-то Бог меня и терпит — за стремленье вовне,

За побег, за привкус терпкий в виноградном вине.

Огневой его этил, в пику прихвостням,

Я слегка обогатил этим привкусом.