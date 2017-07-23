Сносить будут больше. Снесут ли москвичи?

Голосование завершилось 15 июня, но затем мэр объявил, что протоколы собраний собственников будут принимать еще месяц. Тем временем в некоторых домах до сих пор оспаривают результаты собраний, которые, по мнению жителей, были проведены не по закону.

Новые вводные

В списке для голосования по программе реновации изначально было 4546 домов — ​из них 4086 проголосовали за то, чтобы их дом снесли и взамен дали жилье в новостройке. 17 июля «Ведомости», ссылаясь на двух чиновников мэрии, сообщили, что от 1500 до 1600 домов могут дополнительно войти в программу — ​сейчас протоколы собраний в них обрабатываются. По подсчетам экспертов, при такой прибавке для всех расселенных москвичей потребуется около 24 млн квадратных метров жилья, а учитывая, что инвесторы будут строить дома и для расселения, и на продажу, построят в итоге не менее 40 млн квадратных метров. Пресс-служба мэрии пока не смогла ответить на вопрос «Новой», действительно ли список увеличился на полторы тысячи домов.

Напомним, голосование на портале «Активный гражданин» и в многофункциональных центрах, а также прием протоколов собраний собственников — ​мэрия объявила этот способ голосования приоритетным — ​шло до 15 июня. 14 июня мэр Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» объявил, что протоколы будут принимать на месяц дольше — ​до 15 июля.

«Это даст возможность жителям неопределившихся домов еще раз хорошенько все обдумать и принять окончательное решение. Протоколы общих собраний принимаются до 15 июля, но не позднее дня вступления в силу закона о реновации», — ​гласила запись.

Напомним, по Федеральному закону, который Дума приняла 9 июня, в проект программы реновации могут быть включены только те дома, где голосование прошло до дня вступления в силу, то есть до 1 июля, когда закон подписал президент Владимир Путин.

Приключения на голосовании

Домов, в которых люди смогли в короткий срок выработать общую позицию против реновации и проголосовать, нашлось немного. Процесс организации общего собрания собственников (ОСС) требует юридической подготовки и существенных затрат сил, причем чем больше дом, тем труднее организация: каждому собственнику нужно направить уведомление заказным письмом либо вручить лично. Инна Абаева, живущая в кирпичной пятиэтажке на Ботанической улице, 37/2, СВАО (этот дом был включен в перечень для голосования с самого начала), — ​рассказала «Новой», как удалось организовать соседей. Для подстраховки люди и провели собрание и проголосовали в МФЦ.

— У нас на все ушло полтора месяца: подготовка к собранию, проведение, сбор решений со всех, подведение итогов, — ​говорит Инна. — ​К кому-то ездили сами в разные концы Москвы, чтобы люди могли проголосовать (те, кто не живет по адресу). С каждым из соседей была проведена разъяснительная работа, с разным успехом. Были те, кто изначально был против, но затем изменил свое мнение, и наоборот. Были и такие, которые два раза «переобувались» в процессе. С каждым соседом связывались лично по телефону или СМС, собирали копии заявлений в МФЦ, чтобы сохранить подтверждение голосования. Кому-то помогали добираться до МФЦ, кто не мог сам. По итогу мы набрали 48% «против».

Для понимания: в доме 114 квартир и одно нежилое помещение, примерно 25% площади — ​это социальный найм и коммуналки, и среди них также есть люди, которые голосовали против.

Собрание собственников состоялось 25 мая, но после этого жильцы узнали, что на 27 июня назначено новое, говорит Инна, его инициировал один из жильцов, соседи подозревают, что по наущению сотрудников управы. Инициатор действовал по доверенности от собственника, но саму это доверенность он никому не показал. Собрание состоялось, причем в счетной комиссии были только наниматели, владельцев жилья в нее включить отказались. Считали не от общего числа собственников, а от присутствовавших на собрании, но даже так за снос удалось собрать только 56% голосов. Тем не менее инициаторы составили протокол и сдали его в управу, а несогласные с ними собственники пожаловались в прокуратуру, Мосжилинспекцию и Общественную палату.

Инициатор собрания Владислав Гарбуз сказал «Новой газете», что первое собрание состоялось до принятия закона о реновации, а когда его соседи увидели закон, решили провести новое и войти в программу. Сам он только инициировал ОСС, действуя по доверенности от отца, собственника квартиры в доме, говорит Владислав. Он подтвердил, что находится в постоянном контакте с управой, префектурой и Мосжилинспекцией, но они не предлагали, а «не возражали» против проведения нового собрания.

«Первое голосование было, когда еще не было закона. Ставились вопросы о принудительном выселении, лишении права собственности, что некорректно с точки зрения правовой позиции, — ​говорит Владислав. — ​Я изначально против программы голосовал, когда закона еще не было. А когда закон появился, я увидел перспективу. Дом у нас 60-го года, капремонт на 30-й год запланирован — ​если признают его ветхим или аварийным, переселят в пределах населенного пункта, а не в пределах района. Сами жители после этого спохватились и вышли с инициативой».

В списках значился

Случались и другие казусы. Кирпичная пятиэтажка в Вадковском переулке, дом 4/6, не входила в первоначальный перечень, но жители переживали, что их дом туда могут включить. Условия, которые были прописаны в законопроекте, не понравились почти никому, поэтому жильцы решили подстраховаться и заранее проголосовать против включения своего дома в программу. Чтобы все было сделано правильно, они пригласили на собрание знакомого юриста, который помог им оформить все документы и отправить в нужные инстанции.

На собрание пришли все собственники, которых удалось найти: более семидесяти процентов площади всех помещений. Практически все проголосовали против включения дома в программу — ​собственники 70,1% площади не захотели участвовать в реновации. Протокол собрания отправили в управу, откуда через месяц пришел ответ, что протокол принят. Но буквально через неделю жильцы дома обнаружили, что их дом находится в списке проголосовавших за включение в программу: он был опубликован на сайте мэрии отдельными файлом.

— У нас есть одно подозрение насчет того, как это могло произойти, — ​рассказывает Тамара Татаринова, член совета дома. — ​Недавно мы сменили председателя совета, которая является общественным советником от управы. Я не могу, конечно, этого доказать, но у нас ходят слухи, что она просто могла использовать старые документы, по которым она еще является председателем.

В общественном штабе по реновации жителям сначала никак не объяснили, почему это произошло. Но через несколько дней сказали новому председателю совета, что это была просто техническая ошибка, а сам дом убрали из списка.

В некоторых домах жители до сих пор оспаривают итоги голосования, которые, как они считают, были неправильно учтены, либо собрание прошло без ведома большей части собственников.

Анна Байдакова, «Новая»,

Алина Пинчук — для «Новой»