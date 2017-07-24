Где, кого, за что

Последнее слово президента

Алексею Пичугину вновь отказали в помиловании

Комиссия по вопросам помилования Оренбургской области 21 июля отказала в освобождении бывшему сотруднику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину, осужденному на пожизненный срок. О том, с какой мотивировкой отказала, пока неясно — заседание проходило в закрытом режиме. Известно только, что председателем комиссии оказался директор Оренбургского филиала Московского юридического университета им. Кутафина (это тот, что с мемориальной доской Сталина) Александр Колотов. Собственно, трудно пока судить по поводу того, чем комиссия руководствовалась, вынося решение, но факт, что она оставила без внимания письмо главы Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова, который просил губернатора Юрия Берга (ему комиссия направляет все бумаги по итогам рассмотрения дел осужденных) поддержать прошение Пичугина.

Это уже повторный отказ. Та же комиссия вместе с малоизвестным общественности губернатором Бергом в прошлом году также не сочла Пичугина заслуживающим помилования. Напомним, Пичугин подавал прошение не сам по себе, а по совету навестивших его в колонии «Черный дельфин» членов президентского Совета по правам человека, и направлял его 4 мая не областным «инквизиторам», а на имя президента Владимира Путина. Однако документы были направлены в областную комиссию, в то время как по закону правом миловать лично — без «фильтра» региональных чиновников — наделен и сам президент. Так он помиловал Надежду Савченко (которая даже не писала никаких прошений) и Михаила Ходорковского. Итог: через полтора месяца после подачи прошения областная комиссия приняла то же решение, что и годом ранее.

Как рассказала «Новой» адвокат Пичугина Ксения Костромина, подавая повторное прошение, ее доверитель исходил в том числе из имеющихся на сегодняшний день двух постановлений Европейского суда по правам человека, признавшего судебные процессы над Пичугиным несправедливыми и требовавшего их пересмотра.

Напомню, Пичугина обвиняли в организации нескольких заказных убийств, следствие по которым на тот момент уже было прекращено из-за неустановления исполнителей и заказчиков. До всем известного «дела ЮКОСа» эти преступления следствие никогда не связывало с сотрудниками компании. Но — увы: поддельные свидетели, нет найденных трупов и каких-либо доказательств, что не мешает Мосгорсуду по итогам двух процессов приговорить Пичугина к пожизненному заключению. Сам Пичугин не признавал и не признает своей вины.

Для примера. Один из процессов — по делу об убийстве предпринимателя Сергея Горина и его супруги — проходил в закрытом режиме. Не были найдены останки и не были установлены исполнители и посредники, а обвинение строилось на показаниях серийного убийцы Коровникова, якобы слышавшего от Горина, что ему угрожал Пичугин.

В 2012 году Европейский суд вынес первое решение по делу Пичугина, усмотрев нарушения статей 5 и 6 Конвенции и постановив, что «наиболее уместным видом возмещения было бы, в принципе, проведение нового судебного разбирательства либо возобновление производства». Однако Верховный суд не стал пересматривать первый приговор. На что уже обратил свое внимание Комитет министров Совета Европы — орган, контролирующий исполнение странами решений ЕСПЧ.

В мае 2017 года Европейский суд обнародовал постановление по второму делу. Согласно этому решению, была нарушена ст. 6 Европейской конвенции, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство. Речь идет о втором процессе, который закончился пожизненным приговором и в рамках которого Пичугин был признан виновным в организации убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, а также организации покушений на управляющего австрийской компании «Ист Петролеум Ханделс» Евгения Рыбина. По версии обвинения, поддержанной судом, Пичугин действовал под руководством вице-президента «ЮКОСа» Леонида Невзлина (осужден на пожизненное заочно). Приговор был вынесен в 2007 году.

Этого решения ЕСПЧ осужденный ждал без малого 10 лет.

И теперь у адвокатов бывшего сотрудника «ЮКОСа» теоретически появились новые основания для того, чтобы потребовать отмены пожизненного срока. Хотя, впрочем, учитывая позицию Верховного суда, на это особо можно не рассчитывать. Тем не менее, по словам адвоката Ксении Костроминой, защита все равно пройдет все положенные законом процедуры.

В колонии «Черный дельфин» (город Соль-Илецк Оренбургской области) Пичугин находится уже 14 лет. В прошлом году его неожиданно на несколько месяцев этапировали в Москву для допросов в рамках реанимированного дела об убийстве все того же мэра Нефтеюганска Петухова, в организации которого заочно обвинили ранее помилованного президентом Михаила Ходорковского. Однако, по словам адвокатов, показаний Пичугин не дал, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, решение по вопросу помилования бывшего сотрудника «ЮКОСа» еще нельзя считать окончательным. Вывод комиссии носит лишь рекомендательный характер, а последнее слово — за президентом.

Вера Челищева,

«Новая»

P.S. За день до отказа Пичугину в помиловании президент Путин, поздравляя с 90-летием главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, пообещал той помиловать бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного на пожизненный срок за создание ОПГ и несколько совершенных в ее составе убийств и покушениях на убийства.

«Ни заказчика, ни мотивов»

Суд: Верховный суд России

Подсудимые: Заур Дадаев (20 лет строгого режима), Хамзат Бахаев (11 лет строгого режима), Темирлан Эскерханов (14 лет), Анзор (19 лет) и Шадид Губашевы (16 лет)

Потерпевшие: Жанна Немцова

Статьи: ст. 105 УК ч. 2, пункты «ж» и «з» (убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений или по найму), ч. 3 ст. 222 УК (незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия)

Стадия: обжалование приговора Московского окружного военного суда, вынесенного на основании обвинительного вердикта присяжных

Решение: пока нет

Дочь Бориса Немцова Жанна обжаловала приговор убийцам.

Как рассказал «Новой» адвокат Вадим Прохоров, потерпевшие просят отменить приговор и вернуть дело прокурору для изменения квалификации состава преступления — вмененной фигурантам дела статьи 105 УК («Убийство») на более тяжкую ст. 277 УК («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»). Как напомнил адвокат, Борис Немцов бесспорно был известным политиком, общественным деятелем и, более того, на момент убийства являлся депутатом Ярославской областной думы. Стоит заметить, что у статьи 277 отсутствуют сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

— Государственный обвинитель прокурор Антипов на предварительном заседании (потом его поменяли) сказал: «Мы не можем допустить, чтобы убийство разного рода оппозиционеров квалифицировалось по 277-й статье как посягательство на жизнь общественных и государственных деятелей». Видимо, то, что у его начальства на уме, то у прокурора Антипова на языке. «Уверен, если бы убийство произошло с депутатом от «Единой России» или даже ЛДПР, обязательно было бы возбуждено дело по 277-й», — отметил Прохоров.

Ранее приговор обжаловали и защитники нескольких осужденных. Они также просят вернуть дело на новое рассмотрение.

Прокуратура пока не определилась с тем, насколько ее устраивают сроки заключения.

В. Ч.

Где, кого, за что

Дело математика

24 июля следствие выступит в Пресненском суде с ходатайством об изменении меры пресечения математику Дмитрию Богатову, подозреваемому в призывах к массовым беспорядкам и терроризму — с обычного ареста на домашний. «Надеюсь, скоро Дима будет уже в кругу семьи», — сообщил его адвокат Саркис Дарбинян.

Богатова задержали по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля в Москве, тогда Пресненский суд Москвы не стал его арестовывать. В суде пояснили, что Богатову вменяется не тяжкое обвинение. Однако позже в отношении преподавателя математики возбудили еще одно дело по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых беспорядков. Вслед за этим следователи повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО. Что суд и сделал.

По данным следствия, Богатов с фейкового аккаунта под именем Айрат Баширов размещал в соцсети «ВКонтакте» сообщения с призывом к насилию во время акции. В частности, он якобы предлагал приносить «на Красную площадь тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт». Сам Богатов свою вину полностью отрицает, заявляя, что ничего не писал. Мало того, имя того, кто все это писал, известно уже всем. Фактически Богатова судят за то, что он пользовался программой Tor, скрывающей имя пользователя интернета.

Дело «26 марта»

Тверской районный суд Москвы приговорил участника акции против коррупции 26 марта Станислава Зимовца к двум с половиной годам колонии. Прокуратура запрашивала три года.

Зимовца обвиняли в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). По версии следствия, активист попал кирпичом в нижнюю часть спины заместителя командира второго оперативного батальона ОМОНа, подполковника Владимира Котенева. По словам обвиняемого, он не целился в полицейского, а кидал кирпич, чтобы привлечь внимание. Ранее Зимовец отказался от особого порядка рассмотрения дела и признания вины.

Фигурантами дела «о насилии против полицейских» на акции 26 марта также стали Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Алексей Политиков. Напомним, приговоры по делу «26 марта» уже вынесены актеру Юрию Кулию и столяру Александру Шпакову. Оба они признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулия Тверской суд приговорил к 8 месяцам колонии-поселения. Шпаков получил полтора года колонии общего режима.

Дело «12 июня»

Заседание в Тверском районном суде Москвы по делу задержанного 12 июня активиста Михаила Степанца закончилось постановлением о виновности и штрафе, несмотря на то, что вызванный в суд полицейский рассказал, что перепутал Степанца с его защитником, которого и задерживал.

Как рассказал ОВД-Инфо сам Михаил Степанец, его интересы в суде представлял Сергей Шаров-Делоне. В суд вызвали в качестве свидетелей двух полицейских, и один из них сообщил суду, что задерживал на самом деле Шарова. Это сообщение вызвало смех даже у работников суда. Сам Шаров-Делоне подтвердил, что полицейский ошибся, и рассказал, что тот «прямо-таки настаивал», что задержал именно его, а не Степанца.

Тем не менее судья Ольга Затомская приняла решение оштрафовать Степанца на 10 тысяч рублей, признав «виновным» по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в «несанкционированном» собрании, повлекшем создание помех инфраструктуре или движению).

Дело «кировлеса»

Никулинский суд Москвы взыскал более 2 млн рублей с Алексея Навального, предпринимателя Петра Офицерова и Вячеслава Опалева по печально известному делу «Кировлеса».

В своем иске «Кировлес» просил взыскать 16 млн 165 тысяч 826 рублей и 65 копеек. Годом ранее Никулинский суд уже взыскивал 16 млн рублей в виде компенсации имущественного вреда, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение.

Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены.

Вера Челищева,

Максим Прошкин

и ОВД-Инфо