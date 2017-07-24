Надо просто найти свой мем

Новостная лента большинства подростков почти полностью состоит из мемов. Сегодня это принято по-умному называть культурной единицей. А мне однажды даже посчастливилось побывать на лекции по меметике. Это молодая наука, которая изучает мемы. Одним словом, все серьезно.

Некоторые ошибочно предполагают, что любая смешная картинка в интернете — мем, но это не так. Образ, жест, идея, слово могут стать мемами. Главное в данном случае — актуальность и скорость распространения «культурной единицы». Мем становится мемом только тогда, когда о нем начинают говорить. К примеру, мем про бабушку, которая больше всего мечтает откормить внуков, в России очень даже актуален. А про то, что «звонок для учителя», знает каждый школьник, так что этому выражению было суждено стать мемом.

Прижиться среди людей могут, на первый взгляд, самые странные мемы. Знаете Ждуна? Ведь первое время никто даже не догадывался, откуда он появился. Да это и не важно. Просто мем (в данном случае картинка) позволяет при помощи одного изображения передать настроение, отношение человека к ситуации. Это очень удобно! А Ждун — это просто скульптура голландской художницы, которая многим показалась забавной и почти мгновенно прижилась в интернете.

В моем окружении почти постоянно используют «локальные мемы» — шутки, которые понятны узкому кругу людей. (Например, у нас принято, если что-то не получается, заявлять, что, в крайнем случае, можно будет стать дизайнером. Я пыталась было объяснить этот мем, но тогда он перестанет быть локальным!) Тут и простор для творчества: ребята сами потом и картинки делают, выкладывают в интернет. Многие со вздохом сетуют на то, что еще нет такой профессии «создатель мемов». Хотя — кто знает, кто знает…

Не только картинка может стать мемом. Существуют и люди-мемы — например, актер и телеведущий Сергей Дружко. Он вел передачи о сверхъестественном, так что по долгу службы часто придает фразам лишний драматизм, делает из обыкновенных вещей целое шоу. Поэтому сейчас его цитируют.

Популярные мемы получаются и из событий. Олимпиада 2014 года подарила нам мемы про пятое кольцо, которое не раскрылось, и про спящего Дмитрия Анатольевича. Шутят так уже редко, но это история, можно сказать, уже золотой фонд меметики.

Кстати, мемы в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках» сильно отличаются. Подростки сидят в основном в «ВК», но мемы в разных сообществах тоже разные. В моей ленте чаще всего встречаются тематические: по фильмам, книгам и сериалам. А над мемами из «Одноклассников», кстати, откровенно смеются. Говорят, что глупо там и не смешно. «Фейсбука» же все чаще просто избегают, там все сложно как-то…

Я думаю, мемы — это хорошо. У нас даже в школе их стали использовать, когда нужно привлечь внимание учащихся. Во время лекции, которая должна была объяснить ученикам важность выбора специализации, на одном из первых слайдов была фотография человека в униформе McDonald’s с шутливой подписью о том, что гуманитарии тоже где-нибудь да пригодятся. Даже на уроках некоторые учителя используют если не картинки, то просто отдельные фразы из мира мемов для разрядки обстановки и поднятия настроения учеников. А дальше и продуктивность поднимается.

Мемы дают возможность быстро, без лишних объяснений перейти на одну волну с собеседником, даже помогают быть в курсе последних новостей. А еще это просто очень смешно. Нужно просто найти свой мем — обязательно попробуйте на досуге.