Среда. Мы с родителями вернулись из Болгарии — неделю отдохну дома. Включил телевизор. Боже, ну зачем столько рекламы! Посмотрел какой-то глупый фильм, уже забыл, о чем. Пообедали. Сходил с мамой в магазин. Скучаю по болгарской еде. Дочитал «Новых богов» Пехова, погрустил. Еще одна серия книг, к которой я привязался, кончилась. Поиграл с кошкой, поужинали. Ночью полчасика посидел в интернете — лето, вставать рано не надо!

Четверг. От нечего делать открыл привезенного из Болгарии Кафку, прочитал предисловие, заинтересовался. Читаю «Америку», не могу оторваться. Очень странно, но красиво. Передых. Тяжелая для понимания книга, над ней думать надо. Почему в школьном списке таких не дают?

Пятница. Почему все говорят, что в Москве нет нормального лета? Люди, что вам всем не нравится?! У нас не дикие морозы и снег, как в любимом Кировске, и не 45 градусов в тени. Просто умеренно теплое лето, чуть прохладное, с ветром и дождиками. Здорово же! Накипело.

Не-е, я был не прав, Кафку оставим на потом, тяжело читается. Рановато.

Посмотрел «Кота Леопольда» и «Простоквашино». Я счастлив. На ужин ели какие-то безумно вкусные вафли, а потом папа готовил варенье.

Суббота. Проснулся с головной болью. За окном дождь. К обеду голова прошла, за окном солнышко. Как красиво и тихо на улице ночью. И никого. Даже воздух почти свежий.

Воскресенье. Только сегодня понял, что нам в этом году в этой школе не дали список чтения на лето. Обидно. Посмотрел список из прошлой школы (гуманитарная гимназия). Много интересных произведений. Но, на мой взгляд, список неправильно составлен в области соотношения приключений, фантастики с классикой, стихотворений. В списке слишком мало классики.

Поскольку общаюсь с ровесниками, могу сказать, что читать надо по очереди: классика, отдых, фантастика, классика, отдых — и так далее. Это проще, и читать будет интереснее. На практике проверял.

Понедельник. Вот мы с родителями и на даче. Я думал, что мы умрем в пробке, но нет. Чудо. Мы выспались, поели, пропололи, покосили. День кончился. А, я еще ходил в магазин, и мы, наконец, решали математику с мамой: вступительные экзамены в 8-е классы разных школ. Математика веселая, мне нравится ее решать, как и физику, в принципе. А то мне кажется, что она у нас в школе для биокласса слабовата.

Вторник. Ходил к подруге заниматься химией: у них полгода химии в школе не было. Разбирали электронные конфигурации и межмолекулярные связи. Просто поболтали.

Купили с мамой дыню. На даче хорошо: трава, свежий воздух. Я начал перечитывать Толстого «Детство. Отрочество. Юность», люблю эту книгу.

Лето — это здорово, хоть и скучаешь по школе, по урокам.

Алексей Петров,

8-й класс