Крепкие нервы и таблица

Родителю важно смотреть списки, когда начинают собирать оригиналы документов и согласие на зачисление — тогда становится понятно, кто и с какими баллами точно собирается идти в этот вуз. Вчерашнему школьнику может быть трудно оценить: вот сюда ты еще, кажется, проходишь по нижней грани, но если еще 10 человек принесут подлинники, то не пройдешь… Тут приходится подключаться родителям. Я специальную таблицу веду, чтобы все это учесть.

Раньше было легче. В прошлом году сделали ситуацию более определенной для вузов, но более сложной для абитуриентов. Раньше абитуриент мог подать оригинал аттестата в вуз, но продолжать метаться между факультетами. Теперь ему ограничили вариабельность: надо написать согласие на зачисление и переписать его можно только один раз. И главное — по первой волне должны быть заполнены не меньше 80% мест. Поэтому на вторую волну остаются совсем крохи. Смысл второй волны почти потерялся.

Можно смотреть, что было в прошлом году. Но и это трудно. Пять вузов, три специальности, фамилия каждого абитуриента пятнадцать раз фигурирует в разных списках. Все хотят в вузы, где проходной балл повыше, чтобы получить максимум отдачи. Если у тебя 219, ты гарантированно попадешь туда, где проходной балл 180, но ты-то хочешь туда, где проходной 215.

Лучше проходить в первой волне, потому что в ней, как правило, ниже балл. Во второй могут прийти более сильные дети, которые рискнули ждать, и рейтинг у них окажется выше. Человек с крепкими нервами может и с относительно низким баллом пройти в вуз по первой волне.

Самый дурдом начинается в последний день, когда закрываются списки: родители мечутся, кричат что-то детям, пытаются еще что-то переправить и переписать. МГУ тут ведет себя относительно гуманно: говорит, с этим баллом точно возьмем, несите документы и не бойтесь. Потом могут в процессе приема подлинников аттестатов и понизить проходной балл, сказать — теперь вот с таким баллом приходите… А другие вузы на это не идут — может, им просто аналитических способностей не хватает?

Наталья Каменская,

мама абитуриента