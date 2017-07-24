Запутался, но родители помогают

Я пока в середине процесса поступления: выбираю, куда подавать документы. Активная фаза поступления начинается с выбора предметов, которые ты будешь сдавать, и специальности. Я буду поступать на технические. Рассматриваю РУДН, Московский технический университет (раньше он назывался МИРЭА), МАИ — пока на этом все. Из ЕГЭ, кроме обязательных русского и математики, взял информатику и физику. Баллов у меня не много, но и не мало — надо только выбрать подходящий вуз и направление.

Вот этот этап — выбор вуза — это трудно. Выбирать надо не только в соответствии со своим желанием, но и со своими возможностями. И ездить надо в вузы, тут даже внешние признаки играют роль: интерьер, коллектив… По образу студентов можно понять, что за университет, хочу ли я в нем учиться. Мне, например, понравилось в МИРЭА — там и направления разнообразные, и военная кафедра есть, и спокойный коллектив, и сотрудники интересно рассказывают, и студенты понравились. И то, что помогают с устройством на работу. А вот МГУ — это не мое. И по баллам не прохожу, и специфика там другая, и нет устройства на работу. Родители оба выпускники МГУ, но нормально относятся к тому, что я туда не пойду.

Родители очень помогают. Мне и невнимательность мешает, и неуверенность в себе, поэтому часть работы делают родители: отслеживают баллы прошлых лет в разных вузах на разных специальностях, соотносят с моими. И спасибо им за это. Самое трудное — разобраться со списками: куда подавать документы, куда не подавать, чтобы оставалось еще какое-то место для маневра.

В любом случае, я думаю, найдется какое-то подходящее решение по баллам.

Вообще мне кажется, что система поступления слишком перегруженная, сложная, что ее надо упрощать.

Афанасий Каменский,

абитуриент