Никуда не сыпьте соль

Если дети ваших знакомых в этом году заканчивают 11-й класс, вам, конечно, очень хочется спросить у них, куда поступил их Вовик и как дела у Машеньки. Не спрашивайте. Если Машенька поступила в МГУ или Вовик в Массачусетский технологический — это очень приличный и даже желанный вопрос. Каждому приятно еще раз почувствовать себя состоявшимся родителем. Да они сами об этом расскажут, не дожидаясь вопроса. Другое дело, если у их ребенка в сумме сто баллов за три предмета, и семья как раз огородами несет документы в Академию гужевого транспорта. Ощущения от вопроса примерно как от «А что ты так располнела? Наверное, мало зарабатываешь, питаешься дешевыми макаронами с майонезом?». Короче, родители чувствуют, что их педагогическая миссия провалена, дитя у них — неудачник, а сами они ничтожества. Понятно, что это не родительская неудача, а ребенка, и неизвестно, неудача ли это вообще. И даже если неудача — у нее есть свои причины, и не всегда, и не всем хочется о них рассказывать. В общем, все это крайне болезненно. Если вы не находитесь с человеком в очень близких отношениях и не знаете всю ситуацию в подробностях, лучше всего спрашивать как-то более обтекаемо, типа: «А как твой Кирюха? Все в порядке?» У человека будет возможность так же обтекаемо ответить: «Все норм». Если у вашего знакомого есть потребность с вами поделиться — он поделится и без дополнительных вопросов. И радостями, и горестями. Помните — вы не один такой умный, кто этим летом задает этот непростой вопрос.

Елена Кривошеева,

мама выпускника