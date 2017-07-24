Экзамен на родительство

Июль — семейный месяц. У девятого «Б» каникулы. У родителей отпуск. Школьники — опять дочки и сыночки. Учителя возвращаются в лоно семьи. Родители студентов получают шанс увидеть своих деточек, пока те не свалили на очередную вписку в Питере. Бабушки теперь могут, наконец, как следует накормить внуков и попросить их разобраться с паролем вайфая.

Но июль только кажется месяцем отдыха. Соцсети полны фотографиями детей в летних школах и экспедициях. Двоечники грызут гранит с репетиторами. В приемных комиссиях вузов кипит все. Родители и абитуриенты объединяют силы для рывка. Или разъединяют. Июль — месяц семейных драм и разочарований. Триумфы у большинства еще впереди, а боль, вина и стыд уже тут как тут.

Кажется, экзамен сейчас сдают не столько дети, сколько мамы и папы — экзамен на хорошее родительство. И июль искрит от напряжения.

Блаженны те, кто давно шел к цели и уже пришел, — и те, кто давно махнул рукой и решил никуда не ходить. Им сейчас спокойно. Трясет тех, кто сделал высокие ставки, у кого не хватает ресурсов, кто не готов смириться с тем, что у ребенка будет вместо карьерной лестницы — барьерный бег.

Дети уже давно получили свои баллы по ЕГЭ — уже отгремели семейные скандалы на тему «вовремя надо было готовиться» и «в армию пойдешь». Отсмеялись в «ВКонтакте» над мемами на тему «это я, когда сдал ЕГЭ — это я, когда получил результаты». Те, кто понял, что желанный вуз с этими баллами не светит, уже приняли это как данность: кто-то выбрал колледж и успокоился, кто-то решил идти получать водительские права, раз уж время есть, кто-то бегает по собеседованиям в поисках работы. А кто-то еще нервничает, подсчитывает шансы, сопоставляет списки.

И все это — варианты нормы. Путь не обязан быть прямым. Выпускать птенцов из гнезда — больно и страшно. Ошибки — нормальны, хотя чем старше дети, тем дороже они обходятся. Сейчас все уязвимы: и дети, и родители. Сейчас особенно нужны терпение, гибкость и план «бэ» — чтобы понять, что приемная комиссия и Страшный суд — разные вещи. Потому что дальше будет не Геенна огненная, а следующий год.

Неудача — не катастрофа. Неудача — повод для поиска альтернатив. И возможность научиться чему-то новому. Если закрылась одна дверь — какие открылись?

Впрочем, сами вчерашние школьники все реже воспринимают непоступление в вуз как неудачу. Вопрос о целесообразности образования докатился уже до видеоблогеров (как раз на днях блогер Карина задавалась вопросом, зачем учиться). Все чаще приходится слышать «пойду работать, заодно разберусь, чего хочу». И это тоже вариант нормы.

Дышим спокойно. Думаем. Живем. Июль, в конце концов.