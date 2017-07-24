Не Гарвард, да…

В Америке не принято спрашивать, куда поступил ваш ребенок. Мне кажется, это вопрос из той же серии, что и «а на каком вы месяце беременности?».

Образование здесь стоит бешеных денег, и для многих это роскошь, которую люди не могут себе позволить. Да, для совсем бедных семей существуют стипендии, но часто бывает, что семья вроде бы и не бедная, но и недостаточно богатая, чтобы дать ребенку высшее образование, не залезая при этом в долги. Не все родители хотят залезать в долги, не все дети готовы оставаться в финансовой зависимости от родителей.

Особенно неловко бывает, когда на вопрос «куда поступил?» родитель не без гордости отвечает, что «поступил в наш местный университет» (он реально неплохой и котируется у работодателей), а спрашивающий в ответ морщится: не Гарвард! И даже не Беркли! Но в Гарвард и Беркли поступают процентов пять из подавших документы (а подают туда лучшие из лучших), и поступить туда практически невозможно, даже если прыгнуть выше себя (а если чудо случится, то родители будут платить за год обучения сумму, на которую может прожить целая семья). Впрочем, такие вопросы и дискуссии я видела только на русскоязычных форумах.

Наталия Флорес,

Сиэтл, США