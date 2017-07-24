Поступать не буду!

Я не буду поступать в институт после школы. В нашей стране все идеи об образовании как социальном лифте можно отбросить, потому что продвигаться вверх по карьерной лестнице реально разве что с помощью родных и друзей. Образование в этом смысле мало что дает. Даже два высших образования не гарантируют высокооплачиваемой работы. В бизнесе выигрывает не тот, кто сильнее, а тот, кто хитрее, и у парнишки, который в школе учился кое-как, шансы могут быть выше, чем у его одноклассника-ботаника. Работодатель не смотрит на высшее образование, на то, что ты знаешь, — он смотрит на то, что ты умеешь и насколько ты способен узнавать новое и применять его в жизни. Даже в рабочих специальностях — можно выучиться на фрезеровщика, но хороший фрезеровщик ты не тогда, когда хорошо учился, а когда у тебя сердце к этой работе лежит, когда ты умеешь договариваться со станком, не нарушая техники безопасности.

Конечно, есть люди, которым высшее образование очень нужно. Но не всем. Кому-то пока лучше пойти работать. Я решил, что пока буду работать, уже нашел работу курьером в фирме, которая занимается тюнингом оружия и обвесами. Поработаю, пойму, чем я хочу заниматься, — пока еще не очень это знаю. Потом, может быть, пойду получать высшее образование, если оно окажется нужным. Работать нужно для души, а не за деньги. Мне нужно немного: чтобы оплачивать себе еду и квартиру. А на развлечения и хобби тратиться не надо: если ты любишь работу, она и есть твое хобби.

Александр Межевов,

выпускник 2017 года