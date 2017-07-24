Дети и паузы

Петр Саруханов / «Новая»

После «прямой линии» Путина мы уже отметили этот парадокс: о планах своего кандидата участвовать в президентских выборах в Кремле не говорят, прямо этот вопрос даже не задается, но при этом граждане России задают действующему президенту вопросы о будущем страны и конкретных действиях правительства после 2018 года. Выборы в этой схеме, с одной стороны, проблема, по крайней мере риторическая, а с другой — малозначительное препятствие на пути к сложному, но стабильному будущему и 2024 году. Сейчас этот парадокс становится все более явным. Во время встречи с одаренными детьми в сочинском образовательном центре «Сириус» Путин вновь заявил, что пока не думал о выборах 2018 года и еще одном президентском сроке, хотя и хотел бы в любом случае заниматься политикой. «До начала кампании еще есть время», — считает президент.

При этом сам формат встреч с людьми — от рабочих до школьников — однозначно считывается наблюдателями в качестве предвыборного. Кампания Путина, таким образом, сейчас состоит в том, чтобы отрицать наличие этой кампании. Путин, как считают многие, ищет для себя новый образ. Кто он, 64-летний человек, который может в четвертый раз избираться президентом России? Почему страна должна проголосовать за него? Должен ли он примерить одежды политического «мудреца», которые многие спешат на него надеть? Выступая перед детьми, Путин говорит о том, что он неизбежно однажды (но, вероятно, совсем не в будущем году) сложит с себя президентские полномочия. В конечном счете, Конституция говорит о двух сроках подряд — и второй из этих вторых сроков истечет через семь лет. Стало быть, к этому времени снова, как и в 2008-м, нужен надежный преемник.

О встрече в «Сириусе» говорили, как о «детской прямой линии», и уже традиционно по поводу «сигналов», переданных Путиным детям, собрался целый симпозиум политологов. Горячо обсуждается раскрытие Путиным своего оперативного псевдонима из разведшколы («Платов»). Много говорится о критике Навального, как обычно, завуалированной: мол, на Украине тоже ведь боролись с коррупцией, а в итоге начали еще больше воровать сами. Но самая главная тема всех нынешних линий — детских и недетских — это выборы, сценарий которых выглядит все более странным. Ведь избрать президента на шесть лет россиянам предлагают, поразмыслив буквально несколько месяцев.

Затягивание выдвижения Путина, отказ прямо обсуждать эту тему потенциально приводит к неожиданным рискам. Потенциальное новое «путинское большинство», готовое поддержать действующего президента, несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране и внешнеполитические риски, в ближайшие месяцы может почувствовать себя брошенным. Действующий президент явно не спешит объявить своим избирателям благую весть.

В какой-то момент времени манера Кремля входить в кампанию, опираясь на паузы и умолчания, становится похожей на шантаж. Если народ требует слишком многого, если элиты воют друг с другом, то Путин может просто отвернуться от такого нерадивого электората. Некий ультрапровластный политолог Елена Катаева недавно писала об этом для РИА «Новости»: мол, что же будет, если Путин откажется нами править?

Но сценарий неучастия действующего президента в его четвертой президентской кампании пока выглядит совершенно фантастическим. Скорее речь идет о том, чтобы сбить перед выдвижением протестную волну, начавшуюся в первой половине этого года.