Принтер снова в строю

21 июля Государственная дума провела последнее пленарное заседание весенней сессии. За весну в окончательном чтении Госдума одобрила 265 законопроектов. «Новая» собрала главные из них.

Петр Саруханов / «Новая»

Закон о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров

В самом конце весенней сессии Госдума приняла поправки в Закон «О связи». В них сказано, что сервисы по анонимному доступу в интернет (VPN-сервисы и другие анонимайзеры) обязаны блокировать запрещенные сайты. За отказ ограничивать доступ пользователей к запрещенным сайтам Роскомнадзор будет блокировать сами инструменты обхода блокировок.

Представители провайдеров отрицательно оценивали эту инициативу. Законопроект был принят в ускоренном режиме — об этом депутатов просил глава ФСБ Александр Бортников.

Этот же законопроект отменяет обязательство для популярных блогеров регистрироваться в особом реестре Роскомнадзора.

Закон вступает в силу с 1 ноября 2017 года.

Закон об увеличении допустимой задолженности для выезда за рубеж

14 июля депутаты Госдумы приняли закон, увеличивающий размер долга, имея который, можно не выехать за границу.

Если раньше не выпустить из страны могли при задолженности в 10 тысяч рублей, теперь порог повышен — долг путешествующего гражданина может составлять 30 тысяч.

Правда, здесь есть следующая деталь: если должник по истечении двух месяцев не заплатил всю сумму, судебный пристав может запретить выезд за границу, снизив планку до допустимого долга — в 10 тысяч.

Закон о курортном сборе

19 июля Госдума приняла законопроект о введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Как сказано в законопроекте, это даст возможность каждому из регионов создать фонд курортной инфраструктуры. А средства этого фонда могут быть направлены только на финансирование работ по строительству, реконструкции, содержанию объектов этой же инфраструктуры.

Закон о мерах против нелегальных сим-карт

21 июля Госдума приняла закон о дополнительном регулировании оборота сим-карт.

По закону услуги связи будут предоставлены тем абонентам, достоверные сведения о которых (данные паспорта) будут предоставлены оператору. Сейчас сотовые операторы часто выдают сим-карты через дилерскую сеть. По закону оператор связи при заключении договора об оказании услуг будет обязан внести сведения об абоненте в единую базу.

Документ был разработан группой членов Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко. Матвиенко выдвинула это предложение еще в апреле, после теракта в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибло 15 человек.

Матвиенко отметила, что «пособники террористов пользовались одноразовыми сим-картами, купленными на рынке».

Закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах

20 июля депутаты Госдумы приняли закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Как правило, невозвратные билеты — самые низкие в цене. Согласно закону, право пассажиров с возвратным билетом брать багаж весом как минимум 10 кг сохраняется. При этом, согласно поправкам в Воздушный кодекс, невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж. Это остается на усмотрение авиакомпании.

В документе прописано право перевозчика на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке в связи с отказом оплатить провоз багажа, а также обязанность информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.

Закон вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

Закон о создании в России реестра коррупционеров

7 июня Госдума приняла законопроект о создании в России реестра чиновников, уволенных за нарушение антикоррупционного законодательства. В реестр, по замыслу депутатов, будут включать уволенных за коррупцию высших государственных чиновников, работников правоохранительных органов и госкорпораций.

Во время обсуждения законопроекта парламентарии отмечали, что на сегодняшний день велик риск того, что при последующем устройстве на работу информация, касающаяся оснований для увольнения человека, может быть скрыта.

В сопроводительных документах отмечается, что реестр коррупционеров поможет кадровым службам при отборе кандидатов на замещение госдолжностей.

Закон о реновации жилого фонда в Москве

1 июля Владимир Путин подписал Федеральный закон о реновации столичного жилья. В рамках программы власти Москвы снесут более четырех тысяч хрущевок. На программу отведено более трех триллионов рублей. Предполагается, что из-за дополнительно построенного жилья население столицы вырастет на полмиллиона человек.

Начиная с первого чтения в законопроект было внесено более ста поправок.

Принятие закона сопровождалось протестными акциями и задержаниями. Активисты не раз выходили к Госдуме для проведения одиночных пикетов.

Закон о надзоре за ранее осужденными наркоманами

19 июля Госдума одобрила правительственные поправки, согласно которым устанавливается административный надзор за ранее осужденными наркоманами и наркодилерами.

Согласно документу, после освобождения из тюрьмы осужденный должен будет от одного до четырех месяцев являться в полицию. Осужденному также запретят посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы «той или иной территории».

Решение о запрете и административном надзоре будет устанавливать суд.

Закон о присяге при получении гражданства России и его отзыва у террористов

19 июля Госдума внесла поправки в Закон «О гражданстве». Приносить присягу обязали иностранцев, получающих российское гражданство. После произнесения присяги будут вручать паспорт. Человек, получивший гражданство при рождении, освобожден от этой необходимости. Также Госдума приняла поправку об упрощенном получении украинцами гражданства России при отказе от гражданства Украины.

В законе теперь также сказано о лишении гражданства лиц, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность. При этом наказание предполагается не только за сам факт совершения преступления, но и за его подготовку.

Закон об ужесточении наказания за склонение детей к суициду

21 июля депутаты приняли законопроект об ужесточении ответственности за склонение детей к суициду.

Согласно документу, за склонение или содействие самоубийству будут наказывать сроком от 5 до 10 лет лишения свободы (сейчас — до 5 лет). Если в результате погиб ребенок или беременная женщина, то наказание составит от 6 до 12 лет лишения свободы (сейчас — до 6 лет). За организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийству через распространение информации о способах самоубийства срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет (сейчас — до 4 лет).

Доведение до самоубийства через интернет будет наказываться от 5 до 15 лет.

Закон о надзоре за осужденными за терроризм и экстремизм

29 мая президент России Владимир Путин одобрил закон об обязательном административном надзоре за лицами, которые отбыли тюремный срок по обвинению в терроризме и экстремизме и вышли на свободу.

Под наблюдение полиции также попадут граждане, которые совершили преступления против сотрудника полиции (например, посягательство на жизнь полицейского) или против государственного или общественного деятеля.

Такие лица обязаны будут отмечаться в полиции от одного до четырех раз в месяц. Кроме того, им запрещается выезжать за пределы установленной судом территории.

Закон о переводе всех бюджетников на карту «Мир»

С 1 июля, по принятому Госдумой закону, все работники бюджетных учреждений были переведены на зарплатные карты «Мир». Положения закона распространяются на выплаты зарплат, пенсий и стипендий. Для пенсионеров обслуживание карты является бесплатным.

Бюджетники, которые не захотят использовать карты «Мир», смогут получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Также особенность карты в том, что она бывает только рублевой и действует только на территории России, в отличие от Visa и Mastercard.

Комментарии

Саркис Дарбинян глава «Центра защиты цифровых прав»

— Закон серьезно ударяет по цифровым правам пользователей. Вопросы возникают к его техническому исполнению. Несмотря на то что опыт некоторых стран показывает, что можно создать проблемы пользователям для доступа к таким сервисам, делать это на 100 процентов эффективно не получается. Конечно, прежде всего, Роскомнадзор начнет блокировать сайты, где можно скачать приложение. Будет очевидное давление на магазины App Store и Play Market для того, чтобы приложения «выпиливались» для российских пользователей. И конечно, будут попытки блокировки служебных серверов, которые позволяют осуществлять коммуникацию между гражданами. Но сделать это на 100 процентов и сказать, что теперь все VPN-сервисы и мессенджеры, которые отказываются работать с Роскомнадзором, будут недоступны — нет, такого, конечно, не будет.

Есть технические моменты, которые не позволяют заблокировать все. Не позволяет инфраструктура, не позволяет устаревшее оборудование провайдеров. Инженеры тоже не спят. Есть протоколы вроде SOCKS5, которые даже в случае блокировки служебных серверов позволят пользователям использовать такие сервисы.

Екатерина Шульман политолог

— В течение всего нового созыва, и в особенности в ходе весенней сессии (осенняя поствыборная сессия 2016 года была слишком коротка и почти полностью посвящена бюджетному процессу), руководство Думы пыталось решить три задачи. Первая — это избавление от репутации бешеного принтера, то есть замедление прохождения законопроектов: теперь мы рассматриваем все медленно и подробно, уходим от практики принятия законов в первом чтении и в целом от принятия во втором и третьем чтении в один день. Второе — это дисциплинирование депутатов: борьба за посещаемость, репрессии против голосований чужой карточкой. Третье направление — это попытка увеличить удельный вес Государственной думы в политической системе и усилить ее переговорную позицию в отношениях с исполнительной властью.

Очевидно, что все эти три задачи взаимосвязаны. То есть, по мысли руководства палаты, Дума должна стать более серьезной, более весомой, работать медленнее, не производить идиотских новостей или, по крайней мере, производить их поменьше. По всем трем направлениям мы видим прогресс, но пока скорее символический. Что касается снижения производительности, то цифры после последнего пленарного заседания такие: 265 новых законов одобрила в окончательном чтении Государственная дума за эту весну. Это сильно меньше, чем в весеннюю сессию 2016 года, когда было 384 новых закона, но та сессия была предвыборная и потому особенно производительная. Если мы посмотрим «мирные» годы на других этапах электорального цикла, то увидим, что цифры сравнимы: 278 новых законов за весеннюю сессию 2015 года, 295 — 2014-го.

Практика ускоренного рассмотрения, в общем, не изжита до конца. Например, к концу сессии появлялись и были быстро одобрены такие странные инициативы, как усиление ответственности за загадочное «доведение до самоубийства в сети Интернет», что, по-моему, является возрождением уголовной ответственности за колдовство. Или законопроекты, связанные с контролем трафика информации в интернете, или запрет анонимайзеров — притом что практика показывает, что это совершенно нереализуемо (даже интернетсоставляющая пакета Яровой явно не собирается воплощаться в жизнь). Тем не менее все это принимается, и принимается довольно быстро, поскольку дисциплинировать депутатов — это куда легче, чем возражать правительству или силовикам.

Возражать правительству — трудно, а возражать силовым структурам — еще труднее, потому что они тоже имеют массу законотворческих идей и желают, чтобы они были реализованы прямо сейчас. Если у Думы получится каким-то образом хотя бы дороже продавать свое согласие, то это уже будет шаг вперед в развитии нашего отечественного парламентаризма.

Объяснять все происходящее в Думе исключительно амбициями нового спикера было бы примитивной персонификацией политических процессов. На самом деле происходящее имеет объективные причины и было предсказуемо еще на этапе избирательной кампании. Во-первых, изменилось законодательство. Новая Дума впервые после 2003 года избиралась по смешанному принципу, она наполовину состоит из одномандатников, и это влияет на ее состав и будет влиять на ее политическое поведение. Во-вторых, Дума уже прошла свой этап того большого электорального цикла, который проходит вся наша властная система. Она уже избралась и обладает собственной устойчивой коллективной легитимностью, тогда как исполнительная власть находится еще в турбулентной фазе, совершенно не зная, что с ней будет завтра. Эти два фактора делают Думу седьмого созыва не более демократичной, не более либеральной, не более полезной избирателю — а более значимой внутри той политической машины, частью которой она является.