Не нужно сакральных жертв

Математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам и терроризму, отпустили домой: Пресненский районный суд Москвы изменил ему меру пресечения на домашний арест. С соответствующим ходатайством в суд обратилось следствие — то самое следствие, которое настояло на аресте математика, и лишь неделю назад отбилось в Мосгорсуде от попыток адвокатов Богатова опротестовать продление этого ареста до 31 августа.

Напомню, что уголовное дело, фигурантом которого стал Богатов, столичный главк СКР возбудил 1 апреля. 10 апреля математика арестовали. Первоначально ему вменяли призывы к массовым беспорядкам, максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы. Но когда 7 апреля суд отказался применять к Богатову арест, математику предъявили обвинение по двум другим статьям: публичные призывы к терроризму и попытка организации массовых беспорядков. Следствие настаивало, что 29 марта в 22 часа 25 минут на одном из форумов в интернете Богатов разместил два текста от имени некоего Айрата Баширова. В частности, в одном из этих текстов якобы именно Богатов предлагал приносить «на Красную площадь тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт».

Богатов свою вину полностью отрицает, заявляя, что ничего не писал. Дело в том, что на домашнем компьютере Богатова установлена программа-анонимайзер Tor. Он мог использовать Tor, чтобы зайти, например, на торрент RuTracker, заблокированный в России. Само по себе это не образует состава уголовного преступления. Но Tor делает персональный IP-адрес пользователя доступным для всех, кто в это же время пользуется этой программой. Так Богатов и превратился в легкую мишень для борцов с экстремизмом.

Адвокаты Богатова добыли доказательства того, что тот не мог 29 марта в 22 часа 25 минут разместить с домашнего компьютера инкриминируемый ему текст, потому что в тот момент вместе с супругой был в спортзале. На непричастность Богатова к преступлению указывает и то, что пользователь под ником «Айрат Баширов» продолжал оставлять комментарии в интернете уже тогда, когда Богатов находился в СИЗО.

Ну и, пожалуй, самое существенное. Богатов, по утверждению всех, кто его знает, абсолютно аполитичный парень. Он никогда не ходил на митинги и пикеты, не поддерживал разговоры о политике. Кроме математики его вообще мало что интересовало. Но после того как Богатова отправили в СИЗО, его уголовное дело стало стремительно политизироваться. Правозащитный центр «Мемориал» признал математика политическим заключенным. «Открытая Россия» предоставила ему адвокатов. Студенты вполне благонадежного МГУ начали собирать подписи с требованием освобождения Богатова. По всему миру прошли акции в его поддержку.

Политизация преследования Дмитрия Богатова, похоже, сильно встревожила инициаторов уголовного дела. И его экстренно выпустили из СИЗО. Но речь пока не идет о закрытии уголовного дела. Расследование продолжается, Богатов по-прежнему остается в статусе обвиняемого.